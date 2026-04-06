Thời trang 24/7

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/04/2026 15:00 GMT+7

Louis Vuitton khai trương cửa hàng menswear đầu tiên tại Saigon Centre, đánh dấu bước tiến mới cho dòng menswear của nhà mốt Pháp tại thị trường Việt Nam.

Tháng Tư này, Louis Vuitton Việt Nam chính thức giới thiệu cửa hàng dành riêng cho nam đầu tiên tại Trung tâm thương mại Saigon Centre. Đây là cửa hàng thứ hai của nhà mốt tại TP.HCM và thứ ba trên toàn quốc. Tọa lạc giữa khu vực sôi động bậc nhất thành phố, không gian mới không chỉ là điểm đến mua sắm cao cấp, mà còn là nơi giao thoa giữa thời trang, văn hóa bản địa và nhịp sống đương đại.

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam - Ảnh 1.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Nghệ thuật Du hành ("Art of Travel"), không gian mới là sự tôn vinh dành cho một điểm đến giàu bản sắc văn hóa và kỹ nghệ thủ công lâu đời. Những chất liệu quen thuộc như gỗ tự nhiên hay vách tre đan thủ công được lồng ghép khéo léo, mang đến chiều sâu văn hóa mà vẫn giữ trọn tinh thần sang trọng đặc trưng của thương hiệu. Dấu ấn thiết kế của Louis Vuitton được thể hiện nhất quán qua từng chi tiết nội thất. Các tác phẩm sắp đặt macramé gợi nhắc hoa văn biểu tượng, trong khi ký tự "V" được diễn giải một cách tinh tế qua kỹ thuật đan dây thừng mang hơi thở hàng hải.

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bảng màu trung tính cùng chất liệu gỗ giữ vai trò chủ đạo, tạo nên phông nền tinh tế để tôn vinh ngôn ngữ thiết kế hiện đại của các bộ sưu tập. Trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa với một phòng tiếp khách thân mật trong những tông màu đậm và sâu hơn, làm nổi bật phong thái tinh tế và mạnh mẽ của không gian mới này.

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam - Ảnh 3.

Không gian cũng mở ra thế giới menswear đặc trưng của Louis Vuitton, nơi các thiết kế mới nhất từ trang phục may sẵn, đồ da, giày dép đến phụ kiện và dòng sản phẩm du lịch biểu tượng được sắp đặt trong một không gian giàu tính thẩm mỹ. Đây cũng là không gian trình làng hai bộ sưu tập menswear vừa trình làng của Louis Vuitton: Xuân - Hè 2026 và Capsule Xuân 2026. Cả hai cùng khai thác tinh thần khám phá và sự giao thoa văn hoá, đồng thời tái diễn giải những phong cách biểu tượng như Ivy League hay Dandy theo một cách hiện đại và phóng khoáng hơn.

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam - Ảnh 4.

Cửa hàng Louis Vuitton đầu tiên dành cho nam góp phần định hình một chuẩn mực trải nghiệm mới dành cho phái mạnh, nơi mua sắm thời trang song hành cùng thưởng lãm văn hoá, như cách nhịp sống đô thị hiện đại được dệt nên từ muôn vàn chất liệu đan xen.

Ghé thăm và trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng:

Louis Vuitton Saigon Centre

  • L1 – 11, 12 & 21, Tầng 1, Trung tâm thương mại Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam

Thời gian mở cửa:

  • Thứ hai - Thứ năm: 9:30 am - 9:00 pm
  • Thứ sáu - Chủ nhật: 9:30 am – 10:00 pm
  • Trung tâm Tư vấn khách hàng: +84 28 3861 4107


Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Váy chiết eo tôn đường cong mềm mại của phái đẹp

Gợi ý phối đồ với quần trắng đa kiểu dáng để nàng thêm nổi bật

Gợi ý phối đồ với quần trắng đa kiểu dáng để nàng thêm nổi bật

Quý cô bước đi kiêu kỳ với giày mũi nhọn

Quý cô bước đi kiêu kỳ với giày mũi nhọn

Váy cổ vuông tạo nét kiêu kỳ ẩn mình trong sự thanh lịch

Váy cổ vuông tạo nét kiêu kỳ ẩn mình trong sự thanh lịch

Diện váy suông tơ voan mát nhẹ, nàng tận hưởng thảnh thơi ngày nắng

Diện váy suông tơ voan mát nhẹ, nàng tận hưởng thảnh thơi ngày nắng

