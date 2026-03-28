Mặc áo hai dây lụa xuống phố, điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

Áo hai dây lụa và những mẫu áo lụa cổ yếm, áo lụa cúp ngực viền ren mang đến hình ảnh quý cô vừa điệu đà vừa nữ tính quyến rũ trên đường phố.
Không hẹn mà gặp khi mùa này các cô gái đua nhau diện áo hai dây lụa xuống phố. Áo lụa vốn nổi tiếng vì sự thoáng mát và quyến rũ, nay được làm mới qua những công thức phối đồ đầy cá tính.
Mặc áo hai dây lụaxuống phố, điệu đà, quyến rũ theo cách riêng
Chất liệu vải lụa là nền tảng cho các thiết kế áo hai dây, áo cúp ngực, áo cổ yếm... Đây là lựa chọn mặc đẹp và thoáng mát phù hợp với tiết trời mùa cuối xuân đầu hè. Với đặc trưng từ bề mặt vải bóng nhẹ, bắt sáng khiến cho người mặc trở nên nổi bật, áo lụa còn thường xuyên được phối cùng ren, đăng ten và bèo nhún để tăng thêm nét điệu đà, nữ tính.
Các bản phối đường phố với áo lụa hai dây thường phối thêm áo len, áo jacket da, blazer và đặc biệt là quần jeans. Ngoài ra, chân váy lụa, giày bốt da cổ cao, phụ kiện da và da lộn cũng luôn góp phần tạo nên sự khác biệt cho từng bản phối khi nàng xuống phố.