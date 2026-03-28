Không hẹn mà gặp khi mùa này các cô gái đua nhau diện áo hai dây lụa xuống phố. Áo lụa vốn nổi tiếng vì sự thoáng mát và quyến rũ, nay được làm mới qua những công thức phối đồ đầy cá tính.

Khoe nét quyến rũ nhẹ nhàng cùng cặp đôi áo len cổ chữ V và áo lụa hai dây viền ren phối quần jeans màu xanh ngả bạc. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, các bản phối đơn giản luôn là lựa chọn tốt nhất, mang lại hiệu quả tôn dáng và được quý cô yêu thích bậc nhất ẢNH: @YOU.JJOO

Mặc áo hai dây lụa xuống phố, điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

Chất liệu vải lụa là nền tảng cho các thiết kế áo hai dây, áo cúp ngực, áo cổ yếm... Đây là lựa chọn mặc đẹp và thoáng mát phù hợp với tiết trời mùa cuối xuân đầu hè. Với đặc trưng từ bề mặt vải bóng nhẹ, bắt sáng khiến cho người mặc trở nên nổi bật, áo lụa còn thường xuyên được phối cùng ren, đăng ten và bèo nhún để tăng thêm nét điệu đà, nữ tính.

Các bản phối đường phố với áo lụa hai dây thường phối thêm áo len, áo jacket da, blazer và đặc biệt là quần jeans. Ngoài ra, chân váy lụa, giày bốt da cổ cao, phụ kiện da và da lộn cũng luôn góp phần tạo nên sự khác biệt cho từng bản phối khi nàng xuống phố.

Thần thái tự tin được tạo nên từ hình ảnh giản đơn nhưng sang trọng mang cá tính riêng của cá nhân. Quần jeans ống đứng phối áo lụa viền ren, jacket da và vòng tay màu vàng gold làm nổi bật vẻ ngoài kiêu sa, quý phái của nữ tín đồ thời trang ẢNH: CELINE BETHMANN

Nàng hậu Lương Thùy Linh trong một bản phối tinh khôi và trẻ trung. Cô chọn mẫu áo satin màu trắng ngà dáng cúp ngực phối quần denim màu xanh sáng. Chi tiết viền ren của áo và dây đeo thả dài giúp hình ảnh có điểm nhấn thu hút và quyến rũ hơn ẢNH: INSTAGRAMNV

Một trong những điểm nhấn tone sur tone mà quý cô có thể sáng tạo chính là chọn giày hoặc chân váy làm từ lụa satin để phối cùng áo lụa. Ở bản phối này, thiết kế áo cổ chữ V được kết hợp cùng blazer da lộn, quần denim xắn gấu và một đôi giày flat phối màu có vẻ óng ả bắt sáng đặc trưng của statin màu hồng nhạt ẢNH: @YOU.JJOO

Áo lụa cổ yếm phối chân váy maxi lụa satin cùng nàng thong thả dạo phố cuối tuần. Cặp đôi trắng đen hòa quyện trong sự tương đồng của chất liệu, cộng hưởng với phom dáng phóng khoáng tôn đường cong sexy ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE

Áo lụa phối ren trong phom dáng oversized ấn tượng khiến mọi sự chú ý đổ dồn nơi nàng. Quần denim lúc này trở thành mảnh ghép hoàn hảo để làm nền cho bản phối kết hợp cùng giày và túi da lộn ẢNH: LOVISA BARKMAN

Thiết kế áo oversized trở thành váy ngắn qua cách phối đồ thông minh. Thiết kế bèo nhún mang đậm chất phóng khoáng và gợi cảm được nữ fashionista kết hợp cùng đôi bốt cao gót cá tính và túi đeo có khóa kim loại cực kỳ ấn tượng ẢNH: VIKY RADER