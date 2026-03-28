  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc áo hai dây lụa xuống phố điệu đà, quyến rũ theo cách riêng

Kim Ngọc
28/03/2026 18:00 GMT+7

Áo hai dây lụa và những mẫu áo lụa cổ yếm, áo lụa cúp ngực viền ren mang đến hình ảnh quý cô vừa điệu đà vừa nữ tính quyến rũ trên đường phố.

Không hẹn mà gặp khi mùa này các cô gái đua nhau diện áo hai dây lụa xuống phố. Áo lụa vốn nổi tiếng vì sự thoáng mát và quyến rũ, nay được làm mới qua những công thức phối đồ đầy cá tính.

Khoe nét quyến rũ nhẹ nhàng cùng cặp đôi áo len cổ chữ V và áo lụa hai dây viền ren phối quần jeans màu xanh ngả bạc. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, các bản phối đơn giản luôn là lựa chọn tốt nhất, mang lại hiệu quả tôn dáng và được quý cô yêu thích bậc nhất

ẢNH: @YOU.JJOO

Chất liệu vải lụa là nền tảng cho các thiết kế áo hai dây, áo cúp ngực, áo cổ yếm... Đây là lựa chọn mặc đẹp và thoáng mát phù hợp với tiết trời mùa cuối xuân đầu hè. Với đặc trưng từ bề mặt vải bóng nhẹ, bắt sáng khiến cho người mặc trở nên nổi bật, áo lụa còn thường xuyên được phối cùng ren, đăng ten và bèo nhún để tăng thêm nét điệu đà, nữ tính.

Các bản phối đường phố với áo lụa hai dây thường phối thêm áo len, áo jacket da, blazer và đặc biệt là quần jeans. Ngoài ra, chân váy lụa, giày bốt da cổ cao, phụ kiện da và da lộn cũng luôn góp phần tạo nên sự khác biệt cho từng bản phối khi nàng xuống phố.

Thần thái tự tin được tạo nên từ hình ảnh giản đơn nhưng sang trọng mang cá tính riêng của cá nhân. Quần jeans ống đứng phối áo lụa viền ren, jacket da và vòng tay màu vàng gold làm nổi bật vẻ ngoài kiêu sa, quý phái của nữ tín đồ thời trang

ẢNH: CELINE BETHMANN

Nàng hậu Lương Thùy Linh trong một bản phối tinh khôi và trẻ trung. Cô chọn mẫu áo satin màu trắng ngà dáng cúp ngực phối quần denim màu xanh sáng. Chi tiết viền ren của áo và dây đeo thả dài giúp hình ảnh có điểm nhấn thu hút và quyến rũ hơn

ẢNH: INSTAGRAMNV

Một trong những điểm nhấn tone sur tone mà quý cô có thể sáng tạo chính là chọn giày hoặc chân váy làm từ lụa satin để phối cùng áo lụa. Ở bản phối này, thiết kế áo cổ chữ V được kết hợp cùng blazer da lộn, quần denim xắn gấu và một đôi giày flat phối màu có vẻ óng ả bắt sáng đặc trưng của statin màu hồng nhạt

ẢNH: @YOU.JJOO

Áo lụa cổ yếm phối chân váy maxi lụa satin cùng nàng thong thả dạo phố cuối tuần. Cặp đôi trắng đen hòa quyện trong sự tương đồng của chất liệu, cộng hưởng với phom dáng phóng khoáng tôn đường cong sexy

ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE

Áo lụa phối ren trong phom dáng oversized ấn tượng khiến mọi sự chú ý đổ dồn nơi nàng. Quần denim lúc này trở thành mảnh ghép hoàn hảo để làm nền cho bản phối kết hợp cùng giày và túi da lộn

ẢNH: LOVISA BARKMAN

Thiết kế áo oversized trở thành váy ngắn qua cách phối đồ thông minh. Thiết kế bèo nhún mang đậm chất phóng khoáng và gợi cảm được nữ fashionista kết hợp cùng đôi bốt cao gót cá tính và túi đeo có khóa kim loại cực kỳ ấn tượng

ẢNH: VIKY RADER

Diện áo lụa phối đồng bộ cùng váy lụa để dự tiệc, dạo phố, tham gia nhiều hoạt động giải trí sôi động và giàu năng lượng mà các cô nàng trẻ tuổi ưa chuộng

ẢNH: WHITE ON DENIM

Áo hai dây áo hai dây lụa áo lụa áo lụa cổ yếm áo lụa hai dây chân váy lụa

Bài viết khác

Phong cách mùa hè tươi tắn hơn với những món đồ màu hồng

Chất liệu denim, kaki là cặp bài trùng 'bất bại' của thời trang đường phố

Nâng tầm khí chất từ vẻ đẹp bền vững của trang phục màu be

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer

Phối đồ mùa hè thật năng động cùng áo sơ mi denim

Đón nắng cùng sắc vàng với những kiểu áo cách điệu nữ tính

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

Diện áo sơ mi trắng sành điệu như fashionista

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top