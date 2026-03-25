Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Chân váy trắng được xem như một huyền thoại thời trang vì không bao giờ lỗi mốt. Chỉ với một kiểu chân váy cổ điển này, các nhà mốt đã liên tục làm mới để nàng có được những bản phối vừa năng động, thanh lịch vừa đầy ắp vẻ ngoài rạng rỡ và trang nhã.

Chân váy trắng lệch tà và áo polo trong bản phối trắng đen cổ điển thanh lịch. Sự kết hợp dễ dàng mà phong cách này cho thấy tính ứng dụng cao từ các thiết kế thời trang basic mang gam màu cơ bản ẢNH: ROUTINE

Biến hóa đa phong cách chỉ với chiếc chân váy trắng

Từ hình ảnh tinh khôi dịu dàng đến cá tính trendy, từ phong cách chỉn chu chuyên nghiệp đến các bản phối ngẫu hứng phóng khoáng và quyến rũ đều có thể tìm thấy sự hiện diện rõ nét của chân váy trắng. Đa năng nhưng không nhàm chán, bền bỉ nhưng không sợ bị lỗi mốt, chân váy gam màu trắng chính là thiết kế vượt thời gian để bạn có thể mặc suốt tuần, suốt bốn mùa trong năm.

Hướng tới vẻ ngoài thanh lịch là các cặp đôi chân váy phối sơ mi cổ điển, áo tay phồng cổ sen, các bản phối tông trắng kết hợp áo crop và chân váy xếp ly màu trắng hay chân váy bút chì và áo cách điệu. Bước xuống phố trong những ngày đầu hè, nàng thỏa sức phối chân váy trắng cùng áo polo, tank top, áo hai dây...

Chìm đắm trong cảm giác tinh khôi, sạch sẽ và trang nhã qua bản phối all white của nàng. Áo cách điệu tay phồng điệu đà phối chân váy maxi dáng xòe và giày cao gót là sự kết hợp hoàn hảo và sang trọng ẢNH: ROUTINE

Sự khác biệt từ chất liệu đến kết cấu bề mặt vải, tỷ lệ trang phục phù hợp với "công thức vàng 1/3" nên đem đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho nàng công sở ẢNH: C'CHIC

Chân váy bí và áo dệt kim kẻ ngang mang lại cảm giác thông thoáng và mát mẻ trong những buổi dạo phố, hẹn cà phê hay tụ tập bạn bè ẢNH: EVA DE EVA

Giày cao gót phối chân váy midi luôn giúp bản phối trở nên chỉn chu và tôn dáng tốt hơn. Ngoài sơ mi, nàng có thể phối chiếc váy này cùng áo dệt kim có cổ bẻ hoặc kết hợp layer cả sơ mi và áo phông cổ tròn ẢNH: ROUTINE

Phong cách thường ngày thoải mái nhưng vẫn chuyên nghiệp đến từ bản phối áo dệt kim xanh và chân váy xếp ly màu trắng sữa ẢNH: GUMAC

Váy maxi, váy midi từ chất vải thô, vải cotton hay kaki sẽ phát huy tác dụng "chống nắng" cho quý cô trong những ngày hè. Streetwear của nàng thêm ngọt ngào qua sự kết hợp của sơ mi ngắn tay và áo hai dây tông hồng phấn ẢNH: ROUTINE

Dáng váy bút chì hoàn hảo để tôn đường cong khi diện cùng sơ mi ren phối hoa. Gam màu trắng ngà, trắng ivory dễ mặc và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh hơn so với các gam màu trắng sáng khác ẢNH: C'CHIC

Bản phối dạo phố đầy thoáng mát, cá tính mà vẫn đậm chất thời trang qua sự kết hợp của tank top, chân váy chữ A, xăng đan đế bệt, túi đeo vai và áo len vắt hờ trên vai cổ ẢNH: AMBER SCOTT



