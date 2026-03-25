Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Chân váy trắng dài bồng bềnh, thanh lịch và đầy tinh tế có thể là điểm sáng giúp nàng mặc đẹp cả tuần. Những bản phối từ chân váy màu trắng dưới đây áp dụng được cho phong cách công sở, phong cách đường phố và cả những bản phối diện hằng ngày.
Chân váy trắng được xem như một huyền thoại thời trang vì không bao giờ lỗi mốt. Chỉ với một kiểu chân váy cổ điển này, các nhà mốt đã liên tục làm mới để nàng có được những bản phối vừa năng động, thanh lịch vừa đầy ắp vẻ ngoài rạng rỡ và trang nhã.
Biến hóa đa phong cách chỉ với chiếc chân váy trắng
Từ hình ảnh tinh khôi dịu dàng đến cá tính trendy, từ phong cách chỉn chu chuyên nghiệp đến các bản phối ngẫu hứng phóng khoáng và quyến rũ đều có thể tìm thấy sự hiện diện rõ nét của chân váy trắng. Đa năng nhưng không nhàm chán, bền bỉ nhưng không sợ bị lỗi mốt, chân váy gam màu trắng chính là thiết kế vượt thời gian để bạn có thể mặc suốt tuần, suốt bốn mùa trong năm.
Hướng tới vẻ ngoài thanh lịch là các cặp đôi chân váy phối sơ mi cổ điển, áo tay phồng cổ sen, các bản phối tông trắng kết hợp áo crop và chân váy xếp ly màu trắng hay chân váy bút chì và áo cách điệu. Bước xuống phố trong những ngày đầu hè, nàng thỏa sức phối chân váy trắng cùng áo polo, tank top, áo hai dây...