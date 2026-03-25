  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/03/2026 08:00 GMT+7

Chân váy trắng dài bồng bềnh, thanh lịch và đầy tinh tế có thể là điểm sáng giúp nàng mặc đẹp cả tuần. Những bản phối từ chân váy màu trắng dưới đây áp dụng được cho phong cách công sở, phong cách đường phố và cả những bản phối diện hằng ngày.

Chân váy trắng được xem như một huyền thoại thời trang vì không bao giờ lỗi mốt. Chỉ với một kiểu chân váy cổ điển này, các nhà mốt đã liên tục làm mới để nàng có được những bản phối vừa năng động, thanh lịch vừa đầy ắp vẻ ngoài rạng rỡ và trang nhã.

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 1.

Chân váy trắng lệch tà và áo polo trong bản phối trắng đen cổ điển thanh lịch. Sự kết hợp dễ dàng mà phong cách này cho thấy tính ứng dụng cao từ các thiết kế thời trang basic mang gam màu cơ bản

ẢNH: ROUTINE

Biến hóa đa phong cách chỉ với chiếc chân váy trắng

Từ hình ảnh tinh khôi dịu dàng đến cá tính trendy, từ phong cách chỉn chu chuyên nghiệp đến các bản phối ngẫu hứng phóng khoáng và quyến rũ đều có thể tìm thấy sự hiện diện rõ nét của chân váy trắng. Đa năng nhưng không nhàm chán, bền bỉ nhưng không sợ bị lỗi mốt, chân váy gam màu trắng chính là thiết kế vượt thời gian để bạn có thể mặc suốt tuần, suốt bốn mùa trong năm.

Hướng tới vẻ ngoài thanh lịch là các cặp đôi chân váy phối sơ mi cổ điển, áo tay phồng cổ sen, các bản phối tông trắng kết hợp áo crop và chân váy xếp ly màu trắng hay chân váy bút chì và áo cách điệu. Bước xuống phố trong những ngày đầu hè, nàng thỏa sức phối chân váy trắng cùng áo polo, tank top, áo hai dây...

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 2.

Chìm đắm trong cảm giác tinh khôi, sạch sẽ và trang nhã qua bản phối all white của nàng. Áo cách điệu tay phồng điệu đà phối chân váy maxi dáng xòe và giày cao gót là sự kết hợp hoàn hảo và sang trọng

ẢNH: ROUTINE

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 3.

Sự khác biệt từ chất liệu đến kết cấu bề mặt vải, tỷ lệ trang phục phù hợp với "công thức vàng 1/3" nên đem đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho nàng công sở

ẢNH: C'CHIC

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 4.

Chân váy bí và áo dệt kim kẻ ngang mang lại cảm giác thông thoáng và mát mẻ trong những buổi dạo phố, hẹn cà phê hay tụ tập bạn bè

ẢNH: EVA DE EVA

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 5.

Giày cao gót phối chân váy midi luôn giúp bản phối trở nên chỉn chu và tôn dáng tốt hơn. Ngoài sơ mi, nàng có thể phối chiếc váy này cùng áo dệt kim có cổ bẻ hoặc kết hợp layer cả sơ mi và áo phông cổ tròn

ẢNH: ROUTINE

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 6.

Phong cách thường ngày thoải mái nhưng vẫn chuyên nghiệp đến từ bản phối áo dệt kim xanh và chân váy xếp ly màu trắng sữa

ẢNH: GUMAC

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 7.

Váy maxi, váy midi từ chất vải thô, vải cotton hay kaki sẽ phát huy tác dụng "chống nắng" cho quý cô trong những ngày hè. Streetwear của nàng thêm ngọt ngào qua sự kết hợp của sơ mi ngắn tay và áo hai dây tông hồng phấn

ẢNH: ROUTINE

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 8.

Dáng váy bút chì hoàn hảo để tôn đường cong khi diện cùng sơ mi ren phối hoa. Gam màu trắng ngà, trắng ivory dễ mặc và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh hơn so với các gam màu trắng sáng khác

ẢNH: C'CHIC

Mặc đẹp cả tuần từ bản phối với chân váy trắng huyền thoại - Ảnh 9.

Bản phối dạo phố đầy thoáng mát, cá tính mà vẫn đậm chất thời trang qua sự kết hợp của tank top, chân váy chữ A, xăng đan đế bệt, túi đeo vai và áo len vắt hờ trên vai cổ

ẢNH: AMBER SCOTT


chân váy trắng váy trắng chân váy midi chân váy xếp ly chân váy chữ A chân váy màu trắng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top