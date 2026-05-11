Mặc đẹp dễ dàng hơn cùng những bản phối với áo blazer

Không còn bó hẹp trong khuôn khổ công sở, blazer ngày nay trở thành điểm tựa giúp nàng định hình phong cách theo nhiều sắc thái khác nhau. Chỉ cần một thiết kế làm trung tâm, tổng thể trang phục đã đủ chỉn chu mà vẫn giữ được sự linh hoạt, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Một chút dư vị cổ điển được khơi gợi qua blazer beige kẻ ô, chiếc áo đang được yêu thích nhờ khả năng mang đến cho nàng diện mạo cao ráo, sang trọng mà vẫn đầy thanh lịch trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố ẢNH: @LUXSULAX

Phom dáng oversized với phần vai độn nhẹ tạo cấu trúc rõ ràng, trong khi lớp trang phục đen bên trong giúp tăng độ tương phản, làm nổi bật tổng thể. Khi đi cùng quần ống loe, đường nét trang phục trở nên cân đối hơn, mang lại diện mạo vừa quyền lực vừa thanh thoát, thể hiện rõ xu hướng menswear và layering đang lên ngôi.

Gam màu nâu đất mở ra một cảm giác trầm ổn nhưng không kém phần cuốn hút ẢNH: @KAREN.NNG

Blazer với phom dáng đứng và bề mặt trơn giúp tập trung vào đường cắt tinh giản, tạo nên vẻ ngoài cao cấp. Khi khoác ngoài váy trắng ngắn, tổng thể đạt được sự cân bằng giữa nữ tính và chuyên nghiệp, đồng thời sự tương phản màu sắc giúp tôn da và làm nổi bật phụ kiện, phản ánh rõ tinh thần quiet luxury hiện đại.

Sự trẻ trung được thể hiện rõ nét khi blazer xám xuất hiện trong bản phối năng động ẢNH: @_IMYOUR_JOY

Thiết kế crop top giúp định hình vóc dáng hiệu quả, đặc biệt với kiểu dáng ngắn tạo cảm giác vòng eo cao hơn. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly và bốt cao cổ, tổng thể trở nên hài hòa, kéo dài đôi chân và mang lại diện mạo hiện đại pha chút preppy đầy cuốn hút.

Một hướng đi cá tính hơn được mở ra với blazer xám than oversized mang cấu trúc mạnh mẽ ẢNH: @JIN_A_NANA

Sự kết hợp cùng áo hai dây ren và biker shorts tạo nên tương phản thú vị giữa mềm mại và cứng cáp, đồng thời định hình tỷ lệ cơ thể theo hướng "trên rộng dưới ôm". Gam màu trung tính đóng vai trò nền hoàn hảo, giúp phụ kiện trở thành điểm nhấn tinh tế, phản ánh rõ sự giao thoa giữa nét thanh lịch công sở và tinh thần năng động, hiện đại.

Tinh thần tối giản được đẩy lên cao khi blazer đen đồng hành cùng sơ mi trắng và quần jeans ống rộng ẢNH: @HYOMINNN

Phom dáng rộng rãi nhưng gọn gàng giúp tổng thể trông chỉn chu mà không gò bó, trong khi sự kết hợp giữa các món đồ cơ bản tạo nên vẻ ngoài cân bằng giữa trang trọng và phóng khoáng. Đây là minh chứng cho cách blazer có thể vượt khỏi khuôn mẫu công sở để hòa vào phong cách đời thường.

Chất liệu da mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, nơi blazer đen trở nên sắc sảo và nổi bật hơn bao giờ hết ẢNH: @SUNHT

Khi đi cùng váy họa tiết mềm mại, sự đối lập chất liệu tạo nên chiều sâu thị giác rõ rệt, đồng thời giúp tổng thể cân bằng giữa nữ tính và cá tính. Độ dài áo phủ nhẹ còn góp phần tăng sự kín đáo và nâng tầm diện mạo theo hướng hiện đại, đậm chất thời trang.

Không cần quá nhiều chi tiết phức tạp, chỉ với một chiếc blazer, nàng đã có thể biến hóa linh hoạt từ thanh lịch đến phóng khoáng ẢNH: @SUNHT

Chính sự đa dụng và khả năng thích nghi với nhiều phong cách đã khiến blazer trở thành món đồ không thể thiếu, giúp nàng luôn giữ được vẻ ngoài tự tin và thời thượng trong mọi hoàn cảnh.