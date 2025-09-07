Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết

Có thể sẽ không quá lời khi nói rằng váy sơ mi họa tiết chính là kiểu trang phục tạo nên dấu ấn phong cách mà bạn không thể thiếu mùa này. Từ sắc hồng rạng rỡ, cam bừng sáng đến sắc xanh tươi mát, tông nâu ấm dịu dàng... các thiết kế kết hợp phom dáng váy sơ mi trứ danh cùng chất vải linen, voan tơ, cotton... chính là ý tưởng mặc đẹp, sang đáng giá nhất.

Họa tiết bông lúa mì màu vàng nhạt đan xen cỏ dại sắc xanh ngả vàng mang lại cho kiểu váy sơ mi tay chườm ngắn nét lãng mạn, dịu dàng như vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu thay lá ẢNH: SIXDO

Vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên từ váy sơ mi họa tiết mùa thu

Không phải là những chiếc váy hoa vốn được yêu thích bởi các cô nàng "bánh bèo", váy sơ mi hoa cỏ mở ra thế giới mới, kết hợp vẻ đẹp lãng mạn, thanh lịch, sang trọng và linh hoạt. Với phom dáng chủ đạo quen thuộc của váy chữ A cổ sơ mi điểm các họa tiết bản in tươi sáng, quý cô nào cũng có thể tìm thấy được "chân ái" thời trang riêng.

Vẻ đẹp nổi bật rực rỡ từ gam màu và họa tiết in bản lớn hay sự dịu nhẹ của những cánh bướm nét mảnh xếp cạnh nhau, sắc trầm lãng đãng hay sự phóng khoáng tươi trẻ... nàng đều có thể tìm thấy từ những thiết kế mang nét thanh lịch tự nhiên dưới đây.

Rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn dịu dàng khi nhà mốt khéo léo đan cài những sắc hoa cam, tím và hồng nhạt trong một chỉnh thể đồng nhất ẢNH: SIXDO

Váy dáng dài cổ sơ mi viền đăng ten chính là chiếc váy thanh lịch, sang trọng và nhẹ nhàng nhất mùa mà nàng không nên bỏ lỡ ẢNH: SIXDO

Sự kết hợp của họa tiết in trên vải voan chiffon và kỹ thuật xếp ly mang đến hình ảnh tươi mới cho các thiết kế váy hoa mùa thu ẢNH: SIXDO

Hàng trăm cánh bướm mỏng manh được xếp lại cạnh nhau, tạo nên một bản vẽ của tự nhiên với sức hút từ những họa tiết đặc trưng mang gam màu trầm - màu của sự chỉn chu và tĩnh lặng ẢNH: SIXDO

Sắc hồng tươi trẻ của các ô vuông gingham trên chất vải cotton tự nhiên có khiến nàng xao xuyến? Không gì thuận tiện và dễ dàng hơn khi chọn trang phục mang sắc hồng dâu kết hợp họa tiết trứ danh và một chiếc cổ áo cách điệu xinh yêu ẢNH: QUAC HOUSE

Đầm linen màu trắng in hoa to, nổi bật nhưng vẫn giữ nét dịu dàng của tổng thể trang phục. Nếu chất liệu voan tơ, voan chiffon đứng đầu về cảm nhận nhẹ nhàng và bay bổng thì linen lại giúp trang phục giữ phom dáng đẹp hơn, họa tiết cũng mang nét riêng biệt hơn ẢNH: K&K FASHION

Từ quý cô nhẹ nhàng lãng mạn đến cô nàng trưởng thành, yêu thích sự chín chắn, chững chạc trong từng bản phối thì đầm sơ mi họa tiết đều có thể là lựa chọn phù hợp ẢNH: SIXDO