Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết

Có thể sẽ không quá lời khi nói rằng váy sơ mi họa tiết chính là kiểu trang phục tạo nên dấu ấn phong cách mà bạn không thể thiếu mùa này. Từ sắc hồng rạng rỡ, cam bừng sáng đến sắc xanh tươi mát, tông nâu ấm dịu dàng... các thiết kế kết hợp phom dáng váy sơ mi trứ danh cùng chất vải linen, voan tơ, cotton... chính là ý tưởng mặc đẹp, sang đáng giá nhất.
Vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên từ váy sơ mi họa tiết mùa thu
Không phải là những chiếc váy hoa vốn được yêu thích bởi các cô nàng "bánh bèo", váy sơ mi hoa cỏ mở ra thế giới mới, kết hợp vẻ đẹp lãng mạn, thanh lịch, sang trọng và linh hoạt. Với phom dáng chủ đạo quen thuộc của váy chữ A cổ sơ mi điểm các họa tiết bản in tươi sáng, quý cô nào cũng có thể tìm thấy được "chân ái" thời trang riêng.
Vẻ đẹp nổi bật rực rỡ từ gam màu và họa tiết in bản lớn hay sự dịu nhẹ của những cánh bướm nét mảnh xếp cạnh nhau, sắc trầm lãng đãng hay sự phóng khoáng tươi trẻ... nàng đều có thể tìm thấy từ những thiết kế mang nét thanh lịch tự nhiên dưới đây.
Từ quý cô nhẹ nhàng lãng mạn đến cô nàng trưởng thành, yêu thích sự chín chắn, chững chạc trong từng bản phối thì đầm sơ mi họa tiết đều có thể là lựa chọn phù hợp
ẢNH: SIXDO
Hai sắc thái khác biệt, thú vị nhưng chính là sự bổ sung cho nhau, bổ sung cho tủ đồ mùa thu và là những mảnh ghép làm nên phong cách thời thượng của nàng
ẢNH: SIXDO