  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/09/2025 08:00 GMT+7

Vẫn là thiết kế váy sơ mi cổ điển và thanh lịch quen thuộc nhưng được làm mới bằng bảng màu và họa tiết tươi sáng, bắt mắt. Khi mặc vào những mẫu váy sơ mi họa tiết mùa thu, nàng làm cả không gian xung quanh bừng sáng.

Có thể sẽ không quá lời khi nói rằng váy sơ mi họa tiết chính là kiểu trang phục tạo nên dấu ấn phong cách mà bạn không thể thiếu mùa này. Từ sắc hồng rạng rỡ, cam bừng sáng đến sắc xanh tươi mát, tông nâu ấm dịu dàng... các thiết kế kết hợp phom dáng váy sơ mi trứ danh cùng chất vải linen, voan tơ, cotton... chính là ý tưởng mặc đẹp, sang đáng giá nhất.

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 1.

Họa tiết bông lúa mì màu vàng nhạt đan xen cỏ dại sắc xanh ngả vàng mang lại cho kiểu váy sơ mi tay chườm ngắn nét lãng mạn, dịu dàng như vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu thay lá

ẢNH: SIXDO

Vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên từ váy sơ mi họa tiết mùa thu

Không phải là những chiếc váy hoa vốn được yêu thích bởi các cô nàng "bánh bèo", váy sơ mi hoa cỏ mở ra thế giới mới, kết hợp vẻ đẹp lãng mạn, thanh lịch, sang trọng và linh hoạt. Với phom dáng chủ đạo quen thuộc của váy chữ A cổ sơ mi điểm các họa tiết bản in tươi sáng, quý cô nào cũng có thể tìm thấy được "chân ái" thời trang riêng.

Vẻ đẹp nổi bật rực rỡ từ gam màu và họa tiết in bản lớn hay sự dịu nhẹ của những cánh bướm nét mảnh xếp cạnh nhau, sắc trầm lãng đãng hay sự phóng khoáng tươi trẻ... nàng đều có thể tìm thấy từ những thiết kế mang nét thanh lịch tự nhiên dưới đây.

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 2.

Rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn dịu dàng khi nhà mốt khéo léo đan cài những sắc hoa cam, tím và hồng nhạt trong một chỉnh thể đồng nhất

ẢNH: SIXDO

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 3.

Váy dáng dài cổ sơ mi viền đăng ten chính là chiếc váy thanh lịch, sang trọng và nhẹ nhàng nhất mùa mà nàng không nên bỏ lỡ

ẢNH: SIXDO

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 4.

Sự kết hợp của họa tiết in trên vải voan chiffon và kỹ thuật xếp ly mang đến hình ảnh tươi mới cho các thiết kế váy hoa mùa thu

ẢNH: SIXDO

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 5.

Hàng trăm cánh bướm mỏng manh được xếp lại cạnh nhau, tạo nên một bản vẽ của tự nhiên với sức hút từ những họa tiết đặc trưng mang gam màu trầm - màu của sự chỉn chu và tĩnh lặng

ẢNH: SIXDO

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 6.

Sắc hồng tươi trẻ của các ô vuông gingham trên chất vải cotton tự nhiên có khiến nàng xao xuyến? Không gì thuận tiện và dễ dàng hơn khi chọn trang phục mang sắc hồng dâu kết hợp họa tiết trứ danh và một chiếc cổ áo cách điệu xinh yêu

ẢNH: QUAC HOUSE

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 7.

Đầm linen màu trắng in hoa to, nổi bật nhưng vẫn giữ nét dịu dàng của tổng thể trang phục. Nếu chất liệu voan tơ, voan chiffon đứng đầu về cảm nhận nhẹ nhàng và bay bổng thì linen lại giúp trang phục giữ phom dáng đẹp hơn, họa tiết cũng mang nét riêng biệt hơn

ẢNH: K&K FASHION

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 8.
Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 9.

Từ quý cô nhẹ nhàng lãng mạn đến cô nàng trưởng thành, yêu thích sự chín chắn, chững chạc trong từng bản phối thì đầm sơ mi họa tiết đều có thể là lựa chọn phù hợp

ẢNH: SIXDO

Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 10.
Mặc đẹp, sang dễ dàng cùng váy sơ mi họa tiết- Ảnh 11.

Hai sắc thái khác biệt, thú vị nhưng chính là sự bổ sung cho nhau, bổ sung cho tủ đồ mùa thu và là những mảnh ghép làm nên phong cách thời thượng của nàng

ẢNH: SIXDO

váy sơ mi váy sơ mi họa tiết đầm họa tiết Sơ mi họa tiết mùa thu

Bài viết khác

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Gợi cảm tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top