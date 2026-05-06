Thời trang 24/7

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

Kim Ngọc
06/05/2026 10:00 GMT+7

Các bản phối trắng đen là đại diện cho hình ảnh tối giản, thanh lịch và cổ điển. Trang phục mang hai gam màu trắng đen là lời giải cho bài toán mặc gì vừa đẹp vừa sang, lại tiện dụng trong nhiều hoàn cảnh của mọi cô gái.

Trắng và đen là hai gam màu cổ điển cơ bản làm nên mọi tủ đồ thời trang. Không chỉ mang vẻ đẹp vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt, các bản phối trắng đen còn giúp nàng công sở đơn giản hóa lựa chọn trang phục hằng ngày.

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 1.

Hai gam màu trắng đen hòa quyện trong một bản phối thời trang giàu tính thẩm mỹ. Sắc trắng chủ đạo làm nền tảng cho vẻ ngoài thanh lịch, tươi sáng và trẻ trung; sắc đen tạo nên những điểm nhấn đắt giá, thu hút sự chú ý cho bản phối

ẢNH: PANTIO

Sức hút từ các bản phối trắng đen

Trong thế giới đa sắc rực rỡ của mùa hè, các bản phối trắng đen vẫn giữ vững vị thế cao cấp, cổ điển và sự trang nhã vốn có. Áo sơ mi trắng, áo tơ cách điệu tông trắng phối chân váy đen dáng dài, bộ vest cách điệu với phần vạt áo peplum, đầm trắng từ voan tơ và ren hay đầm midi cổ sen thêu đính... là những lát cắt mới đầy sáng tạo, mang đến sự thú vị cho tủ đồ mùa hạ.

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 2.

Trang phục all white có thể phối cùng phụ kiện tông đen để tạo hiệu ứng tương phản hoặc kết hợp với màu pastel để tạo nên sự tương đồng về phong cách

ẢNH: PANTIO

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 3.

Không cần đến những gam màu nổi bật bắt mắt, đen và trắng trong sự tương phản vẫn có thể tạo nên những tuyệt tác thời trang. Quý cô tỏa sáng trong bản phối áo vest và chân váy kết hợp hai gam màu, hai chất liệu có sự khác biệt lớn về màu sắc và đặc tính, đem đến cảm nhận về sự nổi bật và tinh tế

ẢNH: CHICLAND

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 4.

Bản phối trắng đen không bao giờ lỗi mốt và còn liên tục được làm mới hằng ngày. Áo lụa cách điệu tay chườm phối chân váy dài cùng thắt lưng, giày và túi tông be hài hòa khẳng định sức hút của phong cách tối giản nơi công sở

ẢNH: IVY MODA

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 5.

Tông màu đen chủ đạo của bản phối được "mềm hóa" qua chi tiết peplum xếp ly dịu dàng và còn giúp vòng 2 thon gọn hơn. Quý cô có thể sử dụng thêm thắt lưng da bản nhỏ để tăng cường hiệu ứng thị giác cho vòng eo "con kiến"

ẢNH: IVY MODA

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 6.

Váy midi gam màu đen không bị nhàm chán nhờ chi tiết cổ sen thêu đính tỉ mỉ, chi tiết xếp ly nhún hai bên hông eo giúp người mặc "ăn gian", khiến vòng 3 thêm phần đầy đặn và quyến rũ hơn

ẢNH: HOIVU

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 7.

Hóa nàng thơ trong bản phối màu trắng thanh khiết và quyến rũ từ dáng váy maxi cổ yếm với điểm nhấn là các họa tiết hoa thêu trên nền vải. Bản phối tông trắng được điểm xuyết bằng sắc đỏ nổi bật trên đôi giày và còn có thể bổ sung thêm phụ kiện kính mắt, túi xách màu đen...

ẢNH: HOIVU

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 8.

Chất vải ren hoa và những đường viền bèo nhún tôn phần thân trên mảnh mai thon gọn, tùng váy xòe rộng tạo sự thướt tha cho từng bước chân của nàng

ẢNH: HOIVU

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản- Ảnh 9.

Đầm tay lỡ dáng suông nhẹ gây ấn tượng với họa tiết nét cọ đen trắng tạo nên diện mạo mang tính nghệ thuật và tạo chiều sâu thị giác. Trang phục là lựa chọn cho những quý cô muốn khẳng định bản sắc riêng mà vẫn giữ vững nét thanh lịch, sang trọng trong phong cách thời trang

ẢNH: XA XA


bản phối trắng đen Trắng đen trang phục trắng đen all white Trắng và đen gam màu trắng đen

Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ

Bông tai vàng tăng thêm nét điệu đà cho nàng

Wash denim và xu hướng dạo phố: Đơn giản mà vẫn chuẩn 'gu'

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

