Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Giày cao gót phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót tạo nên vô số các bản phối mới tôn dáng, chỉn chu và lịch thiệp để nàng diện đi làm, đi chơi suốt mùa hè. Những ý tưởng kết hợp này là cách để nàng giữ nhịp cho phong cách.

Váy dáng dài thanh lịch, chỉn chu với độ dài midi phối giày cao gót chính là kiểu trang phục đa năng và hoàn hảo cho mọi dịp. Quý cô hiện đại luôn ưu ái chọn các thiết kế tối giản nhưng giàu tính thẩm mỹ, khi trang phục có thể mang đến sự thoải mái, dễ chịu và đồng hành cùng suốt bốn mùa ẢNH: WHITE CHIC

Đầm dáng dài sang trọng, thanh lịch được quý cô ứng dụng trong nhiều không gian khác nhau. Các thiết kế ren hoa, organza và gấm lụa được dành cho các sự kiện và buổi họp trang trọng; váy voan hoa, váy cotton thêu, đầm linen... chính là trang phục đi làm hằng ngày ẢNH: K&K FASHION

Sắc đen bền bỉ, giấu dáng tốt mà còn không bao giờ lỗi mốt và vắng mặt trong tủ đồ cơ bản. Các thiết kế liền thân phối giày cao gót tạo nên dáng vẻ thanh thoát, mỗi sải bước của quý cô đều uyển chuyển và nhịp nhàng hơn ẢNH: K&K FASHION

Thoát khỏi hình ảnh quen thuộc thường ngày qua bản phối mang tông màu tươi sáng, mát mẻ với điểm nhấn thú vị nằm ở đôi giày cao gót mũi nhọn. Quần ống rộng với phom dáng suông nhẹ, áo cách điệu tôn eo tự nhiên mà vẫn thông thoáng chính là lời giải cho bài toán mặc đẹp mùa nắng ẢNH: HAGOO

Giày cao gót phối quần ống rộng

Quần ống rộng trong không gian công sở luôn là lựa chọn tốt nhất. Thiết kế vừa có thể mặc cùng nhiều dáng áo khác nhau, vừa có thể che nhược điểm đôi chân, tôn hình thể và khẳng định phong cách thời trang năng động, trẻ trung.

Ngoài quần công sở, quần denim trắng thì các thiết kế quần jeans ống rộng cũng nhẹ nhàng hiện diện trong các bản phối cùng giày cao gót. Trang phục thoáng mát, casual nhưng vẫn chuyên nghiệp qua các bản phối với áo dệt kim mongtoghi, áo polo, áo kiểu cách điệu mềm nhẹ và thông thoáng.

Quần công sở cạp cao nên là ưu tiên hàng đầu cho các bản phối thường ngày. Thiết kế này giúp phần hông và bụng không bị "dồn cục" khi ngồi; khi phối với giày cao gót còn có thể tạo hiệu ứng "kéo dài" chân ẢNH: HAGOO

Quần jeans ống rộng và mongtoghi mang lại nét phóng khoáng, tươi trẻ cho nàng công sở. Bổ sung thêm vào bản phối mẫu túi da nâu và giày mũi nhọn phối hai gam màu đen và vàng gold càng tăng thêm sự nổi nổi bật và sành điệu ẢNH: EVA DE EVA

Không mẫu giày nào hoàn hảo hơn giày cao gót mũi nhọn và quần ống rộng. Cặp đôi thời trang này luôn tạo nên hiệu ứng thị giác thon gọn cho bàn chân đồng thời nâng chiều cao theo cách tinh tế và khéo léo ẢNH: EVA DE EVA

Một đôi xăng đan cao gót ấn tượng với phần quai ngang dày đặc đủ sức làm mới bản phối quen thuộc của chân váy và áo vest ẢNH: SPEARL

Chân váy dài phối giày cao gót tối giản

Không chỉ váy liền thân mà chân váy dài cũng trở thành "bạn thân" của giày cao gót. Các bản phối từ áo sơ mi, áo vest và chân váy dài nếu thiếu đi đôi giày có gót cao sẽ bị mất đi đặc tính chuyên nghiệp; vẻ ngoài chỉn chu trang nhã của bản phối sẽ bị lung lay.