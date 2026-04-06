Mặc đẹp suốt hè từ bản phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Hãy để bộ ba thời trang váy dài, quần ống rộng và giày cao gót đồng hành cùng nàng trong mọi hoạt động - từ văn phòng làm việc đến những buổi hẹn sau giờ làm, từ buổi dạo phố cuối tuần đến cái hẹn nơi góc quán quen thuộc.
Chia sẻ bài viết
Giày cao gót phối váy dài, quần ống rộng và giày cao gót tạo nên vô số các bản phối mới tôn dáng, chỉn chu và lịch thiệp để nàng diện đi làm, đi chơi suốt mùa hè. Những ý tưởng kết hợp này là cách để nàng giữ nhịp cho phong cách.
Giày cao gót phối quần ống rộng
Quần ống rộng trong không gian công sở luôn là lựa chọn tốt nhất. Thiết kế vừa có thể mặc cùng nhiều dáng áo khác nhau, vừa có thể che nhược điểm đôi chân, tôn hình thể và khẳng định phong cách thời trang năng động, trẻ trung.
Ngoài quần công sở, quần denim trắng thì các thiết kế quần jeans ống rộng cũng nhẹ nhàng hiện diện trong các bản phối cùng giày cao gót. Trang phục thoáng mát, casual nhưng vẫn chuyên nghiệp qua các bản phối với áo dệt kim mongtoghi, áo polo, áo kiểu cách điệu mềm nhẹ và thông thoáng.
Chân váy dài phối giày cao gót tối giản
Không chỉ váy liền thân mà chân váy dài cũng trở thành "bạn thân" của giày cao gót. Các bản phối từ áo sơ mi, áo vest và chân váy dài nếu thiếu đi đôi giày có gót cao sẽ bị mất đi đặc tính chuyên nghiệp; vẻ ngoài chỉn chu trang nhã của bản phối sẽ bị lung lay.
Giày cao gót tối giản vẫn luôn là lựa chọn an toàn nhưng chuyên nghiệp cho các bản phối công sở dù nàng ưa chuộng diện chân váy, đầm liền hay quần ống rộng