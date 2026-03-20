  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đồ xuyên thấu không hề phản cảm, quan trọng là bạn biết cách này

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
20/03/2026 18:00 GMT+7

Sau những ngày đông kín mít với lớp áo dày, đã đến lúc cơ thể được 'thở' và khẽ lộ diện trong những món đồ nhẹ nhàng hơn. Xuân hè năm nay, xu hướng xuyên thấu nổi lên mạnh mẽ và nhanh chóng chiếm sóng làng mốt.

Không cần quá táo bạo hay phô diễn cơ thể, đồ xuyên thấu hoàn toàn có thể được ứng dụng một cách thanh lịch trong đời thường, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. "Chìa khóa" nằm ở cách chọn chất liệu, xử lý layering và cân bằng tổng thể để tạo nên vẻ ngoài quyến rũ vừa đủ.

Cô nàng Haum của nhóm nhạc Kpop KiiiKiii góp phần khẳng định độ nóng của trào lưu này khi xuất hiện với trang phục xuyên thấu đầy cuốn hút. Chiếc áo tông vàng dịu tạo nên những nếp gấp tự nhiên, mang đến vẻ đẹp mơ màng như được phủ một lớp voan mỏng

ẢNH: INSTAGRAM KIIIKIII.OFFICIA

Cách đơn giản nhất để bắt nhịp xu hướng xuyên thấu là tận dụng những chiếc áo mỏng sẵn có trong tủ đồ giống fashionista Elisa. Đây là món đồ cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao. Phom dáng để lộ đường nét cơ thể một cách chừng mực giúp tổng thể trở nên gọn gàng, đồng thời tôn lên vẻ quyến rũ

ẢNH: INSTAGRAM ELISASGN

Điểm đáng chú ý của xu hướng này nằm ở cách xử lý lớp trang phục bên trong. Chẳng hạn, fashionista Evi khoác nhẹ một chiếc áo len dệt thưa bên ngoài để tạo hiệu ứng nhiều lớp. Phần nội y hoặc áo lót thấp thoáng sau lớp vải đan sẽ trở thành điểm nhấn vừa đủ, không quá phô trương nhưng vẫn đầy cảm xúc

ẢNH: INSTAGRAM EVIWAVE

Ngay cả chiếc quần jeans quen thuộc cũng có thể trở thành nền tảng cho phong cách xuyên thấu. Cách thực hiện của Ruby Kowalski khá đơn giản: quấn nhẹ một lớp vải ren quanh phần eo. Sự xuất hiện của chất liệu mềm mại, lãng mạn giúp quần jeans thường ngày trở nên mới mẻ tức thì

ẢNH: INSTAGRAM RUBYKOWALSKI

Xuyên thấu không đồng nghĩa với việc phải nhấn mạnh vẻ nữ tính hay lãng mạn. Chỉ cần thêm một lớp mỏng vào bộ đồ thường ngày, phong cách quen thuộc cũng có thể trở nên khác biệt giống như phong cách của fashionista Linda

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Khi thời tiết ấm dần, hãy thử những thiết kế mềm mại như blouse mỏng nhẹ. Chất liệu bay bổng cùng lớp vải mỏng ôm theo chuyển động cơ thể được người đẹp Suphitcha Subannaphong layering nhiều lớp càng tạo nên phom dáng phong phú và đa dạng

ẢNH: INSTAGRAM JOMJAMSPCH

Nếu muốn táo bạo hơn, bạn có thể để lộ nội y như một phần của phong cách. Nữ ca sĩ Olivia Bay layering cùng áo sơ mi xuyên thấu nhũ lấp lánh để tạo nên hiệu ứng thú vị và quyến rũ hơn, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa cần thiết

ẢNH: INSTAGRAM OT2025.OLIVIA

Sự cân bằng giữa vẻ buông lơi và điểm nhấn có chủ ý giúp bộ đồ của nữ diễn viên Grace Van Patten trở nên nổi bật mà không quá phô trương. Đây chính là cách phối đồ thông minh, đủ để tạo dấu ấn mà vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: INSTAGRAM GRACEVANPATTEN

Khi biết tiết chế và đặt yếu tố hài hòa lên hàng đầu, bạn hoàn toàn có thể biến những lớp vải mỏng manh trở thành tuyên ngôn phong cách đầy bản lĩnh. Gợi cảm chưa bao giờ đồng nghĩa với phô trương và thời trang đẹp nhất vẫn luôn là phù hợp với hoàn cảnh.

Xuyên thấu cơ thể trang phục Quyến rũ xu hướng

Bài viết khác

Quần bóng bay 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Khuyên tai cánh hoa: Xu hướng phụ kiện giúp nàng thêm duyên dáng, nổi bật

Quần âu là chuẩn mực của sự chỉn chu và thanh lịch

Mẹo phối áo sơ mi tạo nên các bản phối sang trọng mà vẫn thoải mái

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam

Thắt lưng, kính mát, khăn lụa - phối chuẩn để hóa fashionista mùa hè

Đây là món phụ kiện tóc làm nên sự khác biệt cho phong cách

Khám phá 3 kiểu áo đẹp nhất nên diện cùng quần jeans xanh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top