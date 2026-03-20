Mặc đồ xuyên thấu không hề phản cảm, quan trọng là bạn biết cách này

Sau những ngày đông kín mít với lớp áo dày, đã đến lúc cơ thể được 'thở' và khẽ lộ diện trong những món đồ nhẹ nhàng hơn. Xuân hè năm nay, xu hướng xuyên thấu nổi lên mạnh mẽ và nhanh chóng chiếm sóng làng mốt.
Không cần quá táo bạo hay phô diễn cơ thể, đồ xuyên thấu hoàn toàn có thể được ứng dụng một cách thanh lịch trong đời thường, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. "Chìa khóa" nằm ở cách chọn chất liệu, xử lý layering và cân bằng tổng thể để tạo nên vẻ ngoài quyến rũ vừa đủ.
Khi biết tiết chế và đặt yếu tố hài hòa lên hàng đầu, bạn hoàn toàn có thể biến những lớp vải mỏng manh trở thành tuyên ngôn phong cách đầy bản lĩnh. Gợi cảm chưa bao giờ đồng nghĩa với phô trương và thời trang đẹp nhất vẫn luôn là phù hợp với hoàn cảnh.