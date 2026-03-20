Mặc đồ xuyên thấu không hề phản cảm, quan trọng là bạn biết cách này

Không cần quá táo bạo hay phô diễn cơ thể, đồ xuyên thấu hoàn toàn có thể được ứng dụng một cách thanh lịch trong đời thường, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. "Chìa khóa" nằm ở cách chọn chất liệu, xử lý layering và cân bằng tổng thể để tạo nên vẻ ngoài quyến rũ vừa đủ.

Cô nàng Haum của nhóm nhạc Kpop KiiiKiii góp phần khẳng định độ nóng của trào lưu này khi xuất hiện với trang phục xuyên thấu đầy cuốn hút. Chiếc áo tông vàng dịu tạo nên những nếp gấp tự nhiên, mang đến vẻ đẹp mơ màng như được phủ một lớp voan mỏng ẢNH: INSTAGRAM KIIIKIII.OFFICIA

Cách đơn giản nhất để bắt nhịp xu hướng xuyên thấu là tận dụng những chiếc áo mỏng sẵn có trong tủ đồ giống fashionista Elisa. Đây là món đồ cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao. Phom dáng để lộ đường nét cơ thể một cách chừng mực giúp tổng thể trở nên gọn gàng, đồng thời tôn lên vẻ quyến rũ ẢNH: INSTAGRAM ELISASGN

Điểm đáng chú ý của xu hướng này nằm ở cách xử lý lớp trang phục bên trong. Chẳng hạn, fashionista Evi khoác nhẹ một chiếc áo len dệt thưa bên ngoài để tạo hiệu ứng nhiều lớp. Phần nội y hoặc áo lót thấp thoáng sau lớp vải đan sẽ trở thành điểm nhấn vừa đủ, không quá phô trương nhưng vẫn đầy cảm xúc ẢNH: INSTAGRAM EVIWAVE

Ngay cả chiếc quần jeans quen thuộc cũng có thể trở thành nền tảng cho phong cách xuyên thấu. Cách thực hiện của Ruby Kowalski khá đơn giản: quấn nhẹ một lớp vải ren quanh phần eo. Sự xuất hiện của chất liệu mềm mại, lãng mạn giúp quần jeans thường ngày trở nên mới mẻ tức thì ẢNH: INSTAGRAM RUBYKOWALSKI

Xuyên thấu không đồng nghĩa với việc phải nhấn mạnh vẻ nữ tính hay lãng mạn. Chỉ cần thêm một lớp mỏng vào bộ đồ thường ngày, phong cách quen thuộc cũng có thể trở nên khác biệt giống như phong cách của fashionista Linda ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Khi thời tiết ấm dần, hãy thử những thiết kế mềm mại như blouse mỏng nhẹ. Chất liệu bay bổng cùng lớp vải mỏng ôm theo chuyển động cơ thể được người đẹp Suphitcha Subannaphong layering nhiều lớp càng tạo nên phom dáng phong phú và đa dạng ẢNH: INSTAGRAM JOMJAMSPCH

Nếu muốn táo bạo hơn, bạn có thể để lộ nội y như một phần của phong cách. Nữ ca sĩ Olivia Bay layering cùng áo sơ mi xuyên thấu nhũ lấp lánh để tạo nên hiệu ứng thú vị và quyến rũ hơn, đồng thời vẫn giữ được sự hài hòa cần thiết ẢNH: INSTAGRAM OT2025.OLIVIA

Sự cân bằng giữa vẻ buông lơi và điểm nhấn có chủ ý giúp bộ đồ của nữ diễn viên Grace Van Patten trở nên nổi bật mà không quá phô trương. Đây chính là cách phối đồ thông minh, đủ để tạo dấu ấn mà vẫn giữ được sự tinh tế ẢNH: INSTAGRAM GRACEVANPATTEN

Khi biết tiết chế và đặt yếu tố hài hòa lên hàng đầu, bạn hoàn toàn có thể biến những lớp vải mỏng manh trở thành tuyên ngôn phong cách đầy bản lĩnh. Gợi cảm chưa bao giờ đồng nghĩa với phô trương và thời trang đẹp nhất vẫn luôn là phù hợp với hoàn cảnh.