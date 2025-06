Mang lại nét ngọt ngào, nữ tính cho nàng với chân váy cupcake

Dành cho những bạn yêu thích phong cách quyền lực nhưng vẫn phải nữ tính thì không thể bỏ lỡ sự kết hợp giữa chân váy cupcake và áo corset. Corset với thiết kế ôm body cứng cáp, ôm sát vào cơ thể tôn lên vòng eo con kiến và để lộ các đường nét thanh mảnh của xương quai xanh, chân váy cupcake với thiết kế bồng xòe tạo nên sự đối lập vô cùng ăn ý. Chân váy cupcake và áo corset nên chọn cùng tông màu để dễ phối và ăn khớp với nhau hơn. Qua cách bạn chọn corset và chân váy cupcake cũng sẽ giúp bạn định hình phong cách là quý cô ngọt ngào hay cô nàng quyến rũ.

ẢNH: @LINHTINHSTORE

ẢNH: @PINKSTORE28.SG

Một phong cách đậm chất mùa hè gọi tên sự kết hợp giữa chân váy cupcake với áo baby tee. Nếu chân váy cupcake mang chút mềm mại, mơ màng thì áo baby tee lại là biểu tượng của sự năng động và tự do. Áo baby tee với tay ngắn và phom ôm vừa phải kết hợp cùng chân váy cupcake xòe nhiều tầng tạo nên một tổng thể vô cùng cá tính và cuốn hút. Những chiếc chân váy cupcake tông màu trung tính như trắng, be, đen kết hợp cùng áo baby tee màu sắc nổi bật hay được in họa tiết bắt mắt, kết hợp thêm mũ lưỡi trai và giày thể thao đem đến cho bạn một cảm giác thoải mái cho cả một ngày dài năng động.

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

ẢNH: @MINTHOUSE.SG1

Một sự kết hợp khác với chân váy cupcake nhưng mang hơi hướng khỏe khoắn, thể thao mà vẫn giữ được nét nữ tính cần thiết chính là bộ đôi váy cupcake phối cùng áo hai dây bản to. Áo hai dây bản to nổi bật với các họa tiết nơ được đính lên một cách tài tình vừa năng động mà chẳng mất đi nét dịu dàng, cùng chân váy cupcake xòe hai tầng tuy tối giản nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Nếu muốn trông nổi bật hơn nữa, bạn có thể thay thế bằng chân váy cupcake với lớp ren mỏng quyến rũ khiến bạn trông như một nàng thơ đang dạo bước trên phố.

ẢNH: @CHEESE.WEAR

ẢNH: @LINHTINHSTORE

Khi bạn muốn sở hữu một diện mạo thanh lịch, gọn gàng nhưng vẫn phải đảm bảo có sự dễ thương, ngọt ngào trong đó thì sự kết hợp giữa chân váy cupcake với áo sơ mi là dành cho bạn. Áo sơ mi cộc tay dáng rộng phối cùng chân váy cupcake tối giản nhưng chẳng kém phần nổi bật. Phối cùng kính mắt hay giày thể thao, trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho bạn trong mỗi dịp đi dạo phố hay cà phê cuối tuần. Phá cách một chút với áo sơ mi chiết eo tay phồng tôn lên vòng eo thon gọn cùng chân váy cupcake duyên dáng khoe được đôi chân thẳng tắp của bạn.

ẢNH: @THECIUSAIGON

ẢNH: @UNIBYHEART

Tuy là một món đồ mang phong cách dễ thương, ngọt ngào nhưng nếu biết cách biến tấu bạn vẫn có thể nghĩ ra được vô vàn phong cách khác nhau với chân váy cupcake. Cùng chân váy cupcake thử thách bản thân, tìm ra được chân ái cho phong cách thời trang của mình. Và điều quan trọng vẫn là tự tin bởi khi bạn tin vào bản thân bạn sẽ luôn trong trạng thái xinh đẹp nhất.