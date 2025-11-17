  • An Giang
Thời trang 24/7

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/11/2025 14:00 GMT+7

Khi những cơn gió đầu mùa khẽ tràn qua các con phố cũng là lúc những món đồ kinh điển của mùa lạnh trở lại đầy ấn tượng, và áo len cổ lọ chính là một trong những biểu tượng bền vững nhất.

Không cầu kỳ, chẳng cần phô trương, chiếc áo tưởng chừng giản dị này lại mang trong mình nét thanh lịch vượt thời gian. Từ phong cách tối giản đến những bản phối hiện đại, áo len cổ lọ luôn giữ vững vị trí “vedette” trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang, bởi sự ấm áp, linh hoạt và khả năng tôn dáng đầy tinh tế.

Trong bảng màu mùa đông, nâu và be luôn là những gam sắc được săn đón nhất bởi sự ấm áp, mềm mại và mang chút cổ điển rất đỗi quyến rũ. Diện chiếc áo len cổ lọ màu kem trơn, phom dáng basic ôm nhẹ cơ thể, mang đến vẻ thanh lịch mà không kém phần tinh tế. Chính sự tối giản trở thành điểm cộng lớn, giúp chiếc áo dễ phối, phù hợp với mọi dáng người. Khi phối cùng chân váy dài họa tiết ca rô tông nâu ấm, tổng thể trở nên hài hòa và trang nhã.

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 1.

Tông màu nâu, be bất diệt giúp nàng khoe được vẻ dịu dàng, thanh lịch ở bất cứ đâu

ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Nếu nàng mong muốn một bản phối vừa trẻ trung vừa dịu mát nhưng vẫn giữ trọn tinh thần tối giản, thì sắc xanh mint chính là lựa chọn mang đến cảm giác tươi mới giữa những ngày đông nhiều gam trầm. Chiếc áo len cổ lọ phom rộng màu xanh mint nhạt mang đến cảm giác thanh lịch và vô cùng thoải mái. Dáng oversized kết hợp phần cổ lọ cao vừa phải tạo nên sự phóng khoáng, giúp người mặc ấm áp nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Chất len mềm, rủ nhẹ tôn lên sự tự nhiên, còn tay áo dài hơi trùm bàn tay lại khiến tổng thể trở nên đáng yêu và nữ tính hơn.

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 2.

Chiếc áo cổ lọ màu xanh mint đang rất được các tín đồ thời trang ưa thích

ẢNH: @NAXUATDU

Trong thế giới thời trang mùa lạnh, xám luôn được xem là gam màu an toàn nhưng không bao giờ nhàm chán. Khi phối với chất liệu ren, sự đối lập giữa ấm áp và mềm mại tạo nên một vẻ đẹp đầy nữ tính. Với tông xám trung tính, chiếc áo len cổ lọ mang đến sự thanh lịch, chất liệu len gân mềm ôm nhẹ theo dáng người nhưng vẫn thoải mái. Phần cổ lọ cao giúp giữ ấm đồng thời tạo nét thanh thoát cho gương mặt, trong khi tay áo dài tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, trẻ trung.

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 3.

Áo len cổ lọ xám basic phối cùng chân váy ngắn viền ren tạo nên vẻ ngoài vừa ấm áp, vừa ngọt ngào chuẩn nàng thơ ngày đông

ẢNH: @DELIZ.VN

Nếu nàng muốn tìm một bản phối vừa thanh lịch vừa mang hơi hướng thời trang châu Âu cổ điển, sự kết hợp giữa áo len cổ lọ be và chân váy xếp ly nâu sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Chiếc áo len cổ lọ màu be phom dáng cơ bản nhưng cực kỳ dễ mặc. Thiết kế len gân dọc giúp tạo hiệu ứng cơ thể thon gọn, trong khi phần cổ lọ cao vừa phải khiến nàng trông thanh lịch, chuẩn phong cách mùa đông. Khi phối cùng chân váy xếp ly nâu đậm, tổng thể trở nên hài hòa và nữ tính. Bốt cao cổ và túi da nâu tạo điểm nhấn cá tính, mang lại chất thời trang ấm áp nhưng không kém phần hiện đại.

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 4.

Phối cùng chân váy xếp ly nâu đậm, áo cổ lọ nổi bật với sự ngọt ngào, thanh lịch mang đậm hơi thở mùa thu đông

ẢNH: @DELIZ.VN

Trong làn sóng thời trang quay trở lại mạnh mẽ, phong cách Y2K tiếp tục chiếm spotlight và áo len crop top cổ lọ chính là món đồ giúp nàng trở nên nổi bật và phá cách hơn bao giờ hết. Chiếc áo len cổ lọ dáng crop top với chất len gân dày dặn giữ phom đẹp, khoe trọn vòng eo săn chắc và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Tông xám tro trung tính mang hơi hướng tối giản, dễ phối với nhiều phong cách.

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 5.

Sự giao hòa giữa nét ấm áp và cá tính với áo len cổ lọ dáng crop top

ẢNH: @HIIN.STUDIOS

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ- Ảnh 6.

Thanh lịch hơn khi mặc một chiếc áo ôm sát bên trong áo len cổ lọ dáng crop top

ẢNH: @CHINANCY

Dù bạn là cô nàng công sở thanh lịch, cô gái thành thị cá tính hay người yêu vẻ đẹp cổ điển, thì trong tủ đồ mùa đông của bạn chắc chắn không thể thiếu chiếc áo này. Bởi hơn cả một món đồ giữ ấm, áo len cổ lọ là biểu tượng của sự tinh tế, là thứ thời trang không bao giờ lỗi thời, chỉ càng thêm cuốn hút theo năm tháng.

áo len cổ lọ Áo len Mùa Thu Đông thời trang trang phục giữ ấm

