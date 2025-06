Mary Jane - kiểu giày sành điệu phù hợp với mọi loại trang phục hè

Giày Mary Jane là sự kết hợp hoàn hảo của phom dáng cổ điển và vẻ đẹp hiện đại. Sự tiện dụng, sang trọng và êm ái song hành đồng bộ chính là lý do để kiểu giày tối giản này trở thành đôi giày "must have" của mọi cô gái.

Áo sơ mi sọc hồng, quần shorts, túi xách da và một đôi Mary Jane hai quai đế bệt họa tiết da báo sành điệu chứng minh phong cách thời trang đẳng cấp của nàng ẢNH: LOUISE ANDRACA

Kết hợp giày Mary Jane và quần shorts mùa hè

Quần shorts phổ biến và được ưa chuộng bậc nhất mùa hè. Giày Mary Jane có thể mang đến sự cân bằng nữ tính, vẻ đẹp cổ điển khi nàng chọn diện các mẫu quần ngắn thoáng mát. Sự kết hợp phổ biến nhất là giày đế bằng/đế thấp và quần shorts, tuy nhiên quý cô có thể chọn kiểu giày có gót cao hơn để tôn thêm chiều cao.

Được mệnh danh là kiểu giày tối giản, phù hợp với mọi loại trang phục, Mary Jane chứng minh khả năng đó qua bản phối của tín đồ thời trang trên khắp thế giới ẢNH: FLORETTE NACER

Giày cổ điển và chân váy mini, chân váy maxi

Mọi chiếc váy từ chân váy ngắn đến chân váy maxi, váy midi đều có thể kết hợp cùng giày Mary Jane. Hãy quan sát các fashionista trên phố, những người mẫu thời trang hay chính những cô nàng được đánh giá là có gu mặc sành điệu - giày Mary Jane đế thấp được áp dụng trong mọi dịp, đặc biệt khi quý cô muốn thả lỏng đôi chân và tận hưởng nắng hè.

Chân váy ngắn và giày bệt càng làm tôn đôi chân dài thẳng đẹp, chi tiết quai ngang nữ tính khéo léo bộc lộ gu thời trang tinh tế mang phong cách cổ điển của quý cô ẢNH: TAMSON FASHION

Một đôi giày màu bạc lấp lánh luôn có thể gây chú ý bất kể quý cô diện quần jeans rách gấu, skinny jeans hay jeans ống côn... ẢNH: ELODIE ROMY





Người bạn tốt nhất của quần jeans

Quần jeans xanh nói riêng và quần jeans có phần ống nhỏ gọn luôn phù hợp với giày Mary Jane. Cặp đôi này tạo nên diện mạo năng động, thoải mái và mềm mại cho mọi cô gái và có thể áp dụng cho mọi thời điểm trong năm.

Giày Mary Jane lưới là một sáng tạo mới mẻ dành riêng cho mùa nắng với sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp nữ tính, phom dáng timeless và khả năng thoáng khí, cho bạn sự thoáng mát nhẹ nhàng ẢNH: MARIELLE HAON

Bên cạnh những kiểu giày giữ vững phom dáng chuẩn, nhiều thiết kế được làm mới bằng cách nâng số quai ngang, tạo ra những họa tiết sáng tạo khi đan xen nhiều sợi dây mảnh, tôn cao đế và thêm nhiều màu sắc ấn tượng ẢNH: ELODIE ROMY

Chân váy maxi và giày Mary Jane quai ngang là người bạn thân thiết của quý cô trong mùa hạ. Ai có thể không yêu thích dáng vẻ thư nhàn, an yên và cảm giác phóng khoáng trên từng bước chân? ẢNH: UP2.WORKSHOP

Quần âu công sở và đôi giày mềm mại, ôm chân tôn trọn vẻ đẹp sắc sảo và cá tính của quý cô trong cách lên đồ đi làm ẢNH: VICTOIRE GODART

Những gam màu nổi giúp đôi chân được chú ý nhiều hơn dù trang phục mới là chủ đề thu hút và gây ấn tượng trong các bản phối mùa hè ẢNH: MARIELLE HAON