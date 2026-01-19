  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/01/2026 12:00 GMT+7

Màu cam không chỉ dừng lại ở một màu nổi bật bình thường mà đã phá vỡ những giới hạn truyền thống để trở thành các bản phối thời thượng mà không sến.

Từng bị gắn mác "khó mặc", màu cam ngày nay đã vượt ra khỏi giới hạn của một gam màu nổi đơn thuần để trở thành biểu tượng của tinh thần thời trang hiện đại. 

Áo sơ mi màu cam trẻ trung

- Ảnh 1.

Chiếc áo sơ mi màu cam dáng crop top làm bừng sáng toàn bộ diện mạo

ẢNH: LEIKA

Kết hợp cùng chân váy denim xanh nhạt, tổng thể trang phục trở nên cân bằng hơn nhờ sự đối lập giữa gam màu ấm và chất liệu denim mát mắt. 

- Ảnh 2.

Chiếc áo sơ mi cổ đức vốn gắn liền với vẻ thanh lịch nhưng khi khoác lên sắc cam lại trở nên phóng khoáng và trẻ trung hơn

ẢNH: GOSUMO

Phom dáng vừa vặn nên dù kết hợp với quần shorts basic vẫn tạo ra tổng thể ăn ý. Điểm nhấn nằm ở mẫu quần shorts trắng với thiết kế cạp cao, được nhấn nhá bằng thắt lưng bản lớn đồng màu đã mang đến tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Bộ suit cam cho thời trang công sở hiện đại

- Ảnh 3.

Thiết kế blazer tay ngắn với phom dáng gọn gàng kết hợp cùng quần tây giúp tổng thể trang phục giữ được sự chỉn chu nơi công sở

ẢNH: LEIKA

Áo quây đen tối giản bên trong đóng vai trò trung hòa sắc cam, giúp ánh nhìn không bị “choáng ngợp”. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen, bộ trang phục càng trở nên sắc sảo và quyền lực hơn.

Chân váy màu cam đất thời trang

- Ảnh 4.

Chân váy màu cam chinh phục các cô nàng có gu thẩm mỹ hiện đại nhờ thiết kế giàu điểm nhấn, từ đường may nổi tinh tế cho đến hàng cúc dài

ẢNH: THOITRANGF2

Độ dài qua gối không chỉ tôn lên nét nữ tính mà còn đảm bảo sự lịch sự, chỉn chu. Đặc biệt, khi kết hợp cùng áo gam màu trung tính với chất liệu mềm mại đã giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa hơn.

Sắc cam trong thiết kế váy dài thướt tha

- Ảnh 5.

Đủ nổi bật, giữ trọn thanh lịch chính là những từ dùng để miêu tả chiếc váy dài màu cam

ẢNH: LEIKA

Thiết kế sở hữu độ xòe vừa phải mang đến nét thướt tha nhưng vẫn rất dễ chịu. Thân trên được cách điệu tinh tế với cổ mềm và dải nơ buông nhẹ, tạo hiệu ứng bay bổng. Set đồ mang tính ứng dụng cao nên dễ dàng đồng hành cùng nàng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dự tiệc nhẹ đến những buổi dạo phố.

- Ảnh 6.

Với những ai yêu thích sự trầm lắng hơn, váy cam đất là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: THOITRANGF2

Thiết kế không tay giúp phần vai và cánh tay trông thon gọn, trong khi phom váy ôm nhẹ thân trên kết hợp chân váy xếp tầng rủ tự nhiên mang đến vẻ uyển chuyển, mềm mại.

Sắc cam trẻ trung trong set đồ thiết kế 

- Ảnh 7.

Set đồ nữ màu cam đất ghi điểm nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái

ẢNH: PANTIO

Phần áo sát nách được xử lý khéo léo với các đường dập ly dọc, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng quần suông đồng điệu, tổng thể trang phục không chỉ mang lại sự dễ chịu khi mặc mà còn thể hiện rõ tinh thần phóng khoáng của người phụ nữ hiện đại.

- Ảnh 8.

Áo blazer sắc cam đất trầm ấm dáng suông với thiết kế hai hàng khuy mang tinh thần menswear cổ điển. Quần shorts đồng bộ tiếp tục kéo dài hiệu ứng màu sắc, giúp set đồ vừa gọn gàng, vừa trẻ trung

ẢNH: VELLA

Khi được xử lý khéo léo về phom dáng, chất liệu và cách phối, sắc cam sẽ trở thành điểm nhấn giúp diện mạo thêm cuốn hút và thời thượng.

màu cam trang phục màu vàng cam sắc cam áo blazer quần shorts

Bài viết khác

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top