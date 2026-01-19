Màu cam, điểm nhấn giúp diện mạo cuốn hút và thời thượng

Từng bị gắn mác "khó mặc", màu cam ngày nay đã vượt ra khỏi giới hạn của một gam màu nổi đơn thuần để trở thành biểu tượng của tinh thần thời trang hiện đại.

Áo sơ mi màu cam trẻ trung

Chiếc áo sơ mi màu cam dáng crop top làm bừng sáng toàn bộ diện mạo ẢNH: LEIKA

Kết hợp cùng chân váy denim xanh nhạt, tổng thể trang phục trở nên cân bằng hơn nhờ sự đối lập giữa gam màu ấm và chất liệu denim mát mắt.

Chiếc áo sơ mi cổ đức vốn gắn liền với vẻ thanh lịch nhưng khi khoác lên sắc cam lại trở nên phóng khoáng và trẻ trung hơn ẢNH: GOSUMO

Phom dáng vừa vặn nên dù kết hợp với quần shorts basic vẫn tạo ra tổng thể ăn ý. Điểm nhấn nằm ở mẫu quần shorts trắng với thiết kế cạp cao, được nhấn nhá bằng thắt lưng bản lớn đồng màu đã mang đến tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Bộ suit cam cho thời trang công sở hiện đại

Thiết kế blazer tay ngắn với phom dáng gọn gàng kết hợp cùng quần tây giúp tổng thể trang phục giữ được sự chỉn chu nơi công sở ẢNH: LEIKA

Áo quây đen tối giản bên trong đóng vai trò trung hòa sắc cam, giúp ánh nhìn không bị “choáng ngợp”. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen, bộ trang phục càng trở nên sắc sảo và quyền lực hơn.

Chân váy màu cam đất thời trang

Chân váy màu cam chinh phục các cô nàng có gu thẩm mỹ hiện đại nhờ thiết kế giàu điểm nhấn, từ đường may nổi tinh tế cho đến hàng cúc dài ẢNH: THOITRANGF2

Độ dài qua gối không chỉ tôn lên nét nữ tính mà còn đảm bảo sự lịch sự, chỉn chu. Đặc biệt, khi kết hợp cùng áo gam màu trung tính với chất liệu mềm mại đã giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa hơn.

Sắc cam trong thiết kế váy dài thướt tha

Đủ nổi bật, giữ trọn thanh lịch chính là những từ dùng để miêu tả chiếc váy dài màu cam ẢNH: LEIKA

Thiết kế sở hữu độ xòe vừa phải mang đến nét thướt tha nhưng vẫn rất dễ chịu. Thân trên được cách điệu tinh tế với cổ mềm và dải nơ buông nhẹ, tạo hiệu ứng bay bổng. Set đồ mang tính ứng dụng cao nên dễ dàng đồng hành cùng nàng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dự tiệc nhẹ đến những buổi dạo phố.

Với những ai yêu thích sự trầm lắng hơn, váy cam đất là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: THOITRANGF2

Thiết kế không tay giúp phần vai và cánh tay trông thon gọn, trong khi phom váy ôm nhẹ thân trên kết hợp chân váy xếp tầng rủ tự nhiên mang đến vẻ uyển chuyển, mềm mại.

Sắc cam trẻ trung trong set đồ thiết kế

Set đồ nữ màu cam đất ghi điểm nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái ẢNH: PANTIO

Phần áo sát nách được xử lý khéo léo với các đường dập ly dọc, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng quần suông đồng điệu, tổng thể trang phục không chỉ mang lại sự dễ chịu khi mặc mà còn thể hiện rõ tinh thần phóng khoáng của người phụ nữ hiện đại.

Áo blazer sắc cam đất trầm ấm dáng suông với thiết kế hai hàng khuy mang tinh thần menswear cổ điển. Quần shorts đồng bộ tiếp tục kéo dài hiệu ứng màu sắc, giúp set đồ vừa gọn gàng, vừa trẻ trung ẢNH: VELLA

Khi được xử lý khéo léo về phom dáng, chất liệu và cách phối, sắc cam sẽ trở thành điểm nhấn giúp diện mạo thêm cuốn hút và thời thượng.

