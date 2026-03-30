  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/03/2026 18:00 GMT+7

Quần màu be là biểu tượng của sự sang trọng nhẹ nhàng và thư thái, có thể thích ứng với mọi tình huống, từ sáng đến tối, mà vẫn giữ được sự thanh lịch và thời thượng.

Là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những ngày chớm nắng, đây là cách phối quần màu be để tạo ra những bộ trang phục phù hợp từ sáng đến tối, theo xu hướng năm 2026.

Nhẹ tênh mùa nắng, tinh giản với quần màu be 

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 1.

Quần màu be phom rộng kết hợp áo trễ vai thêu hoa mang đến vẻ thanh lịch tối giản, nhẹ nhàng cho mùa hè

ẢNH: TSUNSG

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 2.

Đây là ví dụ hoàn hảo về cách phối đồ với các khối hình và sự tương phản

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc quần màu be ống rộng kết hợp với áo thun đen dài tay tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn sành điệu.

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 3.

Trong set đồ thường ngày thanh lịch nhưng hoàn hảo này, quần màu be được phối cùng áo khoác thắt lưng màu nâu, giữ nguyên gam màu với quần, tạo nên vẻ ngoài cân bằng và tinh tế

ẢNH: @LEONIE_CHARON

Đôi bốt cổ ngắn màu đen tạo điểm nhấn hiện đại, làm giảm bớt sự nhẹ nhàng của màu be và cân bằng toàn bộ trang phục.

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 4.

Kiểu dáng hiện đại của trang phục kết hợp với sự thoải mái dường như không cần nỗ lực, hoàn toàn phù hợp với nhịp sống đô thị

ẢNH: @BUTIKSTUDIOUZICE

Thời trang mùa xuân hè năm nay đặc trưng bởi sự trở lại với những điều thiết yếu và sự đơn giản, một sự đảo ngược xu hướng lớn tôn vinh vẻ đẹp cổ điển. Trong bối cảnh tối giản tinh tế này, một món đồ ngay lập tức chiếm vị trí trung tâm: quần màu be.

Quần kaki màu be và áo sơ mi trắng

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 5.

Trong set đồ đơn giản nhưng vẫn rất phong cách này, quần kaki màu be kết hợp hoàn hảo với sự tinh tế của chiếc áo sơ mi trắng, tạo nên một bộ trang phục vừa thoải mái vừa cá tính

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc áo sơ mi với phom dáng rộng rãi và điểm nhấn là chiếc khăn quàng cổ, tạo thêm nét thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Chiếc quần kaki với những chiếc túi lộ rõ và kiểu dáng thoải mái mang đến vẻ ngoài năng động, phóng khoáng, đồng thời vẫn hoàn hảo cho một diện mạo hiện đại và tinh tế.

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be- Ảnh 6.

Quần da màu be phối cùng áo sơ mi trắng dài tay trở nên sành điệu với phụ kiện túi xách đan màu xanh lá

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Bí quyết để mặc chúng một cách thanh lịch là khả năng phối hợp dễ dàng các món đồ và màu sắc khác nhau một cách linh hoạt, coi sự tinh tế của chúng như trái tim của mọi set đồ mùa hè. 

Màu be Quần ống rộng quần màu be

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top