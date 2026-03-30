Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những ngày chớm nắng, đây là cách phối quần màu be để tạo ra những bộ trang phục phù hợp từ sáng đến tối, theo xu hướng năm 2026.
Nhẹ tênh mùa nắng, tinh giản với quần màu be
Chiếc quần màu be ống rộng kết hợp với áo thun đen dài tay tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn sành điệu.
Đôi bốt cổ ngắn màu đen tạo điểm nhấn hiện đại, làm giảm bớt sự nhẹ nhàng của màu be và cân bằng toàn bộ trang phục.
Thời trang mùa xuân hè năm nay đặc trưng bởi sự trở lại với những điều thiết yếu và sự đơn giản, một sự đảo ngược xu hướng lớn tôn vinh vẻ đẹp cổ điển. Trong bối cảnh tối giản tinh tế này, một món đồ ngay lập tức chiếm vị trí trung tâm: quần màu be.
Quần kaki màu be và áo sơ mi trắng
Chiếc áo sơ mi với phom dáng rộng rãi và điểm nhấn là chiếc khăn quàng cổ, tạo thêm nét thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Chiếc quần kaki với những chiếc túi lộ rõ và kiểu dáng thoải mái mang đến vẻ ngoài năng động, phóng khoáng, đồng thời vẫn hoàn hảo cho một diện mạo hiện đại và tinh tế.
Bí quyết để mặc chúng một cách thanh lịch là khả năng phối hợp dễ dàng các món đồ và màu sắc khác nhau một cách linh hoạt, coi sự tinh tế của chúng như trái tim của mọi set đồ mùa hè.