Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những ngày chớm nắng, đây là cách phối quần màu be để tạo ra những bộ trang phục phù hợp từ sáng đến tối, theo xu hướng năm 2026.

Nhẹ tênh mùa nắng, tinh giản với quần màu be

Quần màu be phom rộng kết hợp áo trễ vai thêu hoa mang đến vẻ thanh lịch tối giản, nhẹ nhàng cho mùa hè ẢNH: TSUNSG

Đây là ví dụ hoàn hảo về cách phối đồ với các khối hình và sự tương phản ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc quần màu be ống rộng kết hợp với áo thun đen dài tay tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn sành điệu.

Trong set đồ thường ngày thanh lịch nhưng hoàn hảo này, quần màu be được phối cùng áo khoác thắt lưng màu nâu, giữ nguyên gam màu với quần, tạo nên vẻ ngoài cân bằng và tinh tế ẢNH: @LEONIE_CHARON

Đôi bốt cổ ngắn màu đen tạo điểm nhấn hiện đại, làm giảm bớt sự nhẹ nhàng của màu be và cân bằng toàn bộ trang phục.

Kiểu dáng hiện đại của trang phục kết hợp với sự thoải mái dường như không cần nỗ lực, hoàn toàn phù hợp với nhịp sống đô thị ẢNH: @BUTIKSTUDIOUZICE

Thời trang mùa xuân hè năm nay đặc trưng bởi sự trở lại với những điều thiết yếu và sự đơn giản, một sự đảo ngược xu hướng lớn tôn vinh vẻ đẹp cổ điển. Trong bối cảnh tối giản tinh tế này, một món đồ ngay lập tức chiếm vị trí trung tâm: quần màu be.

Quần kaki màu be và áo sơ mi trắng

Trong set đồ đơn giản nhưng vẫn rất phong cách này, quần kaki màu be kết hợp hoàn hảo với sự tinh tế của chiếc áo sơ mi trắng, tạo nên một bộ trang phục vừa thoải mái vừa cá tính ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc áo sơ mi với phom dáng rộng rãi và điểm nhấn là chiếc khăn quàng cổ, tạo thêm nét thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Chiếc quần kaki với những chiếc túi lộ rõ và kiểu dáng thoải mái mang đến vẻ ngoài năng động, phóng khoáng, đồng thời vẫn hoàn hảo cho một diện mạo hiện đại và tinh tế.

Quần da màu be phối cùng áo sơ mi trắng dài tay trở nên sành điệu với phụ kiện túi xách đan màu xanh lá ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Bí quyết để mặc chúng một cách thanh lịch là khả năng phối hợp dễ dàng các món đồ và màu sắc khác nhau một cách linh hoạt, coi sự tinh tế của chúng như trái tim của mọi set đồ mùa hè.