Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Vải linen thường được nhắc đến nhiều khi bước vào những ngày hè. Không sang chảnh, bóng bẩy theo cách mà số đông thường hình dung, vẻ đẹp của chất liệu linen nằm trong sự mộc mạc, cảm giác dịu mát tự nhiên trên những phom dáng phóng khoáng và dịu nhàng.
Váy linen dáng suông, đầm hai dây linen, chân váy midi, áo yếm cách điệu, áo sơ mi linen... thường xuyên xuất hiện trong các bản phối ngày hè. Mời nàng khám phá bức tranh mùa hè đa sắc, rạng rỡ và hồn nhiên trên những thiết kế từ vải linen để ứng dụng cho chính mình.
Chạm vào tự nhiên cùng trang phục vải linen
Với sự phát triển của thời trang linen, quý cô có thể tìm thấy đủ mọi kiểu trang phục để đi làm, đi chơi, dự sự kiện, dự tiệc, mặc hằng ngày từ chất liệu thông thoáng tự nhiên này.
Vải linen (vải lanh) vốn gần gũi với người Việt nhưng không dễ yêu từ cái chạm đầu tiên. Lý do vì sự thô mộc của chất liệu đôi lúc khiến nàng ngại ngần mặc thử. Linen trong tủ đồ hiện đại đã được xử lý kỹ lưỡng để dễ mặc, dễ đẹp hơn. Bên cạnh đó, một số chất linen còn được kết hợp thêm loại sợi khác để trang phục có thêm nhiều đặc tính có lợi - vải ít nhăn hơn, có nhiều màu sắc, nhiều họa tiết...
Quần linen ống rộng không chỉ mát mẻ, thoáng khí mà còn cực "ngầu" khi phối cùng tank top hoặc áo oversized cho buổi dạo phố, tụ tập cùng hội bạn bè uống cà phê cuối tuần hoặc bất cứ khi nào nàng muốn thả lỏng cơ thể trong sự thư thái, dễ chịu của vải linen