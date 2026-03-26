Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Váy linen dáng suông, đầm hai dây linen, chân váy midi, áo yếm cách điệu, áo sơ mi linen... thường xuyên xuất hiện trong các bản phối ngày hè. Mời nàng khám phá bức tranh mùa hè đa sắc, rạng rỡ và hồn nhiên trên những thiết kế từ vải linen để ứng dụng cho chính mình.

Bản phối linen hai màu xếp chồng lên nhau mang lại sự trẻ trung cho phong cách đời thường. Đầm linen có phần cổ chữ V thanh thoát, gam màu sáng xếp ly vừa tạo độ phồng cho thiết kế vừa thu hút ánh nhìn nhờ cấu trúc tôn dáng tối đa ẢNH: ONME

Chạm vào tự nhiên cùng trang phục vải linen

Với sự phát triển của thời trang linen, quý cô có thể tìm thấy đủ mọi kiểu trang phục để đi làm, đi chơi, dự sự kiện, dự tiệc, mặc hằng ngày từ chất liệu thông thoáng tự nhiên này.

Vải linen (vải lanh) vốn gần gũi với người Việt nhưng không dễ yêu từ cái chạm đầu tiên. Lý do vì sự thô mộc của chất liệu đôi lúc khiến nàng ngại ngần mặc thử. Linen trong tủ đồ hiện đại đã được xử lý kỹ lưỡng để dễ mặc, dễ đẹp hơn. Bên cạnh đó, một số chất linen còn được kết hợp thêm loại sợi khác để trang phục có thêm nhiều đặc tính có lợi - vải ít nhăn hơn, có nhiều màu sắc, nhiều họa tiết...

Nắm bắt từng khoảnh khắc mùa hè qua gam màu vàng tươi và phom dáng cổ khoét sâu cùng những đường chiết eo tôn đường cong thiếu nữ. Váy linen không tay "giải phóng" người mặc khỏi sự nóng bức của thời tiết đồng thời khắc họa hình ảnh vừa năng động, khỏe khoắn vừa nữ tính duyên dáng ở nàng ẢNH: SAP

Đầm suông được cắt theo chiều dài với phom dáng bí ngô tạo nên hình ảnh uyển chuyển "chảy" theo từng bước đi. Cảm giác thông thoáng, mát mẻ đến từ cấu trúc nương theo hình dáng tự nhiên của cơ thể hòa quyện cùng đặc tính tự nhiên của chất liệu vải lanh cao cấp. Thiết kế được gợi ý phối cùng xăng đan và túi vải tote, túi cói... ẢNH: ESSTTE

Chạm khẽ vào hè qua cảm nhận về sự rạng rỡ, tinh khôi đến từ các bản phối áo và chân váy linen. Áo dáng rộng màu hồng pasetel phối chân váy trắng thu hút ánh nhìn với chi tiết tay loe và những đường gấp ly tinh tế ở phần thân trước ẢNH: CUDLE

Quần shorts là ứng cử viên hàng đầu để diện cùng áo linen trong mùa nắng. Ngoài ra, nàng có thể diện cả set đồng bộ từ chất liệu này để tạo nên hình ảnh tone sur tone. Áo linen thường rộng rãi và thoáng mát, có thể phối cùng quần denim và chân váy vải thô ẢNH: CUDLE

Từng đường cắt, từng chi tiết trên trang phục linen đều được chăm chút tỉ mỉ và kỹ lưỡng nên khi chạm ánh nhìn, nàng dễ dàng nhận ra sự chỉn chu. Bản phối có bảng màu chuyển tiếp giữa muối tiêu và trắng, thêm chi tiết nổi bật là những đường viền ren nhỏ nhắn trên vạt áo, cổ và tay ẢNH: PERRIN SAIGON

Sơ mi linen là món đồ "must have" trong mùa hè. Với khả năng thoát hơi ẩm nhanh, chiếc áo này giúp người mặc luôn cảm thấy thông thoáng, dễ chịu và mát mẻ. Áo sơ mi linen có thể phối cùng áo crop top hay bralette cho phong cách đường phố phóng khoáng hoặc sơ vin cùng quần cạp cao và dây lưng da cho bản phối đi làm văn phòng ẢNH: THE 31

Quần linen ống rộng không chỉ mát mẻ, thoáng khí mà còn cực "ngầu" khi phối cùng tank top hoặc áo oversized cho buổi dạo phố, tụ tập cùng hội bạn bè uống cà phê cuối tuần hoặc bất cứ khi nào nàng muốn thả lỏng cơ thể trong sự thư thái, dễ chịu của vải linen ẢNH: THE 31



