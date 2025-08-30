  • An Giang
Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
30/08/2025 19:00 GMT+7

Mang trong mình nhịp điệu rộn ràng của mùa tựu trường, những bản phối lấy cảm hứng từ xu hướng preppy dưới đây gợi lên hình ảnh một cô gái trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Phong cách preppy mùa này tập trung vào phom dáng linh hoạt, chuyển động tự nhiên và cảm giác thoải mái tối đa. Những đường cắt tinh gọn, cách phối màu tươi mới cùng chi tiết thủ công tỉ mỉ tạo nên bản hòa âm của sự hiện đại và nữ tính.

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 1.

Bản phối này gợi nét kiêu kỳ với áo sơ mi cổ bèo cách điệu, phối cùng váy yếm chữ A cổ vuông thanh thoát, tôn dáng. Chân váy xòe nhẹ khéo léo che khuyết điểm, mang đến vẻ nữ tính và cuốn hút

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 2.

Mẫu áo nổi bật với tay ngắn, cổ polo bo viền và chi tiết kẻ sọc ngang màu trắng xanh bắt mắt. Không những vậy, nó còn được điểm xuyết thêm hoa thêu nhỏ trên ngực để toát lên vẻ cổ điển. Bạn có thể hoàn thiện set đồ cùng chân váy xếp ly và giày loafer

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 3.

Thiết kế ghi dấu ấn với dáng váy chữ A ngắn thanh lịch, hàng cúc 8 nút cổ điển, cổ lá sen tinh tế và phần eo chiết nhẹ tôn đường cong. Gam màu beige mang tới vẻ đẹp trang nhã nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và hiện đại

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 4.

Đây là bản phối đại diện hoàn hảo cho xu hướng preppy ngày chớm thu. Được thiết kế với dáng cardigan lửng ôm nhẹ cùng họa tiết kẻ ngang ấn tượng, kết hợp chân váy bí được nhấn bằng những đường nhún mềm mại dễ dàng tôn lên nét tươi trẻ

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 5.

Kiểu váy liền thanh lịch và nền nã với thiết kế cổ thuyền cùng chi tiết hoa vải 3D đồng điệu. Để tăng thêm sự tinh nghịch đúng với phong cách của một cô nữ sinh, bạn có thể phối cùng áo choàng qua vai và giày búp bê

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 6.

Áo vải thô trẻ trung với dáng suông, cổ tròn viền bèo kèm nơ nhỏ duyên dáng. Thiết kế tay hến phồng nhẹ và bèo xếp ly dọc thân tạo nét nữ tính. Chân váy bí ngô hot trend giúp tăng thêm vẻ kiêu kỳ, kiểu cách

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 7.

Với thiết kế cổ sen, dáng suông chuẩn chỉnh, mẫu áo sơ mi mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch. Dễ dàng kết hợp cùng quần tây, chân váy hoặc quần jeans, biến hóa linh hoạt từ trường học, chốn công sở đến những buổi cà phê

ẢNH: THE UNNIE

Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy- Ảnh 8.

Kết hợp giữa sự tươi mới của họa tiết kẻ ca rô và một chút phá cách, thiết kế mang đến vẻ đẹp đầy cuốn hút và thần thái tự do. Dù đi chơi hay đi làm, món đồ này sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo, giúp nàng luôn xinh đẹp và tự tin, dù theo phong cách năng động hay thanh lịch

ẢNH: KELLY BUI

Mỗi thiết kế preppy mở ra một phong cách trẻ trung, năng động - nơi sự thanh lịch và nét phóng khoáng giao hòa đầy tinh tế.



preppy phong cách preppy phong cách học đường trẻ trung thời trang

