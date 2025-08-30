Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Phong cách preppy mùa này tập trung vào phom dáng linh hoạt, chuyển động tự nhiên và cảm giác thoải mái tối đa. Những đường cắt tinh gọn, cách phối màu tươi mới cùng chi tiết thủ công tỉ mỉ tạo nên bản hòa âm của sự hiện đại và nữ tính.

Bản phối này gợi nét kiêu kỳ với áo sơ mi cổ bèo cách điệu, phối cùng váy yếm chữ A cổ vuông thanh thoát, tôn dáng. Chân váy xòe nhẹ khéo léo che khuyết điểm, mang đến vẻ nữ tính và cuốn hút ẢNH: JOIE DES ROSES

Mẫu áo nổi bật với tay ngắn, cổ polo bo viền và chi tiết kẻ sọc ngang màu trắng xanh bắt mắt. Không những vậy, nó còn được điểm xuyết thêm hoa thêu nhỏ trên ngực để toát lên vẻ cổ điển. Bạn có thể hoàn thiện set đồ cùng chân váy xếp ly và giày loafer ẢNH: JOIE DES ROSES

Thiết kế ghi dấu ấn với dáng váy chữ A ngắn thanh lịch, hàng cúc 8 nút cổ điển, cổ lá sen tinh tế và phần eo chiết nhẹ tôn đường cong. Gam màu beige mang tới vẻ đẹp trang nhã nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và hiện đại ẢNH: JOIE DES ROSES

Đây là bản phối đại diện hoàn hảo cho xu hướng preppy ngày chớm thu. Được thiết kế với dáng cardigan lửng ôm nhẹ cùng họa tiết kẻ ngang ấn tượng, kết hợp chân váy bí được nhấn bằng những đường nhún mềm mại dễ dàng tôn lên nét tươi trẻ ẢNH: JOIE DES ROSES

Kiểu váy liền thanh lịch và nền nã với thiết kế cổ thuyền cùng chi tiết hoa vải 3D đồng điệu. Để tăng thêm sự tinh nghịch đúng với phong cách của một cô nữ sinh, bạn có thể phối cùng áo choàng qua vai và giày búp bê ẢNH: JOIE DES ROSES

Áo vải thô trẻ trung với dáng suông, cổ tròn viền bèo kèm nơ nhỏ duyên dáng. Thiết kế tay hến phồng nhẹ và bèo xếp ly dọc thân tạo nét nữ tính. Chân váy bí ngô hot trend giúp tăng thêm vẻ kiêu kỳ, kiểu cách ẢNH: JOIE DES ROSES

Với thiết kế cổ sen, dáng suông chuẩn chỉnh, mẫu áo sơ mi mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch. Dễ dàng kết hợp cùng quần tây, chân váy hoặc quần jeans, biến hóa linh hoạt từ trường học, chốn công sở đến những buổi cà phê ẢNH: THE UNNIE

Kết hợp giữa sự tươi mới của họa tiết kẻ ca rô và một chút phá cách, thiết kế mang đến vẻ đẹp đầy cuốn hút và thần thái tự do. Dù đi chơi hay đi làm, món đồ này sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo, giúp nàng luôn xinh đẹp và tự tin, dù theo phong cách năng động hay thanh lịch ẢNH: KELLY BUI

Mỗi thiết kế preppy mở ra một phong cách trẻ trung, năng động - nơi sự thanh lịch và nét phóng khoáng giao hòa đầy tinh tế.





