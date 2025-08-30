Mùa tựu trường cận kề với những bản phối từ phong cách preppy

Mang trong mình nhịp điệu rộn ràng của mùa tựu trường, những bản phối lấy cảm hứng từ xu hướng preppy dưới đây gợi lên hình ảnh một cô gái trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng.
Phong cách preppy mùa này tập trung vào phom dáng linh hoạt, chuyển động tự nhiên và cảm giác thoải mái tối đa. Những đường cắt tinh gọn, cách phối màu tươi mới cùng chi tiết thủ công tỉ mỉ tạo nên bản hòa âm của sự hiện đại và nữ tính.
Mỗi thiết kế preppy mở ra một phong cách trẻ trung, năng động - nơi sự thanh lịch và nét phóng khoáng giao hòa đầy tinh tế.