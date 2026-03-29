Thời trang 24/7

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/03/2026 12:00 GMT+7

Không cần quá nhiều trang phục, một tủ đồ đẹp bắt đầu từ việc bạn chọn đúng những kiểu áo chuẩn mốt. Bởi thực tế, chỉ cần vài món đồ phù hợp, bạn đã có thể linh hoạt biến hóa thành nhiều phong cách.

Giữa vô vàn xu hướng thay đổi liên tục, có những kiểu áo vẫn luôn giữ được giá trị vì tính ứng dụng cao và khả năng "cân" mọi bản phối. Và đây chính là những kiểu áo mà bất kỳ ai cũng nên sắm trong tủ đồ.

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 1.

Set đồ là sự giao thoa giữa tinh thần cổ điển và nhịp sống hiện đại, nơi những đường kẻ thanh mảnh của áo sơ mi được xử lý tinh tế trên nền sắc hồng nhẹ, kết hợp cùng quần denim tạo nên tỷ lệ cân đối

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 2.

Khởi đầu tuần mới đầy năng lượng, một set đồ vừa chỉn chu, vừa nổi bật sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Bản phối với sơ mi họa tiết ấn tượng, phối cùng quần suông thanh lịch mang lại sự cân bằng tinh tế cho tổng thể

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 3.

Bước xuống phố với diện mạo trẻ trung, phóng khoáng, quý cô chọn cho mình chiếc áo len ngắn tay, gam màu ghi xám nhã nhặn rất phù hợp với thời tiết chuyển mùa, phối cùng quần jeans đơn giản để hoàn thiện bản phối linh hoạt

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 4.

Bản phối giữa áo sơ mi tơ phối ren lưới cùng chân váy dài dáng suông cạp cao mang đến vẻ thanh lịch. Chất liệu mềm mại kết hợp họa tiết ren tạo nên tổng thể nữ tính, trong khi thiết kế tay bồng và cổ vạt cách điệu giúp diện mạo thêm duyên dáng

ẢNH: PANTIO

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 5.

Áo thun cổ tròn phối họa tiết kẻ nổi bật cùng váy xòe trắng mang đến sự cân bằng hoàn hảo. Gam màu trung tính trang nhã giúp bạn tự tin trong mọi cuộc hẹn, từ buổi cà phê sáng với bạn bè đến buổi chiều dạo phố, mua sắm

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 6.

Phom áo gile từ lâu đã là biểu tượng của sự thanh lịch, chuyên nghiệp và chỉn chu trong phong cách ăn mặc. Không quá cầu kỳ nhưng lại đủ tinh tế, gile giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng, sắc nét và có điểm nhấn rõ ràng hơn

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 7.

Những ngày cuối tuần thong thả, chỉ cần một set đồ nhẹ nhàng là đủ để bạn thoải mái bước ra phố. Bản phối với áo thun trắng in họa tiết nổi bật, kết hợp cùng quần shorts Bermuda mang lại cảm giác tự nhiên, trẻ trung và phong cách

ẢNH: EVA DE EVA

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này- Ảnh 8.

Áo sơ mi dáng suông tay bồng phối bèo khi kết hợp cùng chân váy dài chữ A cạp kim loại tạo nên tổng thể hiện đại và thời thượng. Bảng màu hồng đỏ và trắng kem cũng góp phần hoàn thiện vẻ tươi sáng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: PANTIO

Khi sở hữu đúng những kiểu áo cần thiết, bạn sẽ không còn mất thời gian suy nghĩ "hôm nay mặc gì", mà vẫn luôn xuất hiện với diện mạo thời thượng, tự tin và có gu.

Áo Áo sơ mi Quần jeans Chất liệu Áo thun

