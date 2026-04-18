  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/04/2026 18:00 GMT+7

Áo cúp ngực từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự gợi cảm, giúp phái đẹp khéo léo khoe trọn bờ vai trần và tôn vinh vẻ đẹp của vòng 1. Với sự biến hóa đa dạng từ chất liệu ren điệu đà, lụa sang trọng đến vải gân khỏe khoắn, kiểu áo này mang lại diện mạo vừa cổ điển vừa đầy phá cách.

Hãy cùng khám phá ngay những thiết kế áo cúp ngực giúp nàng nâng tầm phong cách quyến rũ và hiện đại dưới đây!

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 1.

Chiếc áo cúp ngực màu trắng dáng ngắn được điểm xuyết bằng những đường viền ren nhỏ xinh, thiết kế ôm sát giúp định hình vóc dáng, làm nổi bật đường nét thanh tú của vùng cổ và vai. Kết hợp cùng quần shorts họa tiết da beo để tạo nên một tổng thể cá tính và đầy nổi loạn

ẢNH: @_TAN.RTWK

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 2.

Áo cúp ngực trắng trơn với phom dáng corset tối giản, thiết kế không dây giúp tôn vinh bờ vai thon, thoải mái khi vận động. Sắc trắng tinh khôi của áo giúp nàng dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Diện cùng quần shorts tối màu và khoác thêm chiếc áo nỉ bên ngoài để có vẻ ngoài quyến rũ

ẢNH: @_YENMEO.1098

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 3.

Áo cúp ngực trắng gây ấn tượng mạnh nhờ những họa tiết thêu nổi tinh xảo trải đều trên bề mặt vải, phom dáng áo corset cứng cáp giúp nâng đỡ vòng 1 hiệu quả. Phối cùng chân váy ngắn có cùng màu sắc và họa tiết để tạo nên một set đồ tone sur tone hoàn hảo cho buổi tiệc

ẢNH: JUBIN STUDIO

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 4.

Chiếc áo cúp ngực màu nâu là bản giao hưởng giữa chất liệu lụa bóng bẩy và vải lưới xuyên thấu đầy gợi cảm. Thiết kế phối lưới khéo léo tạo nên những khoảng hở tinh tế, giúp tôn vinh làn da và đường cong cơ thể một cách nghệ thuật; kết hợp cùng quần ống rộng màu nâu sành điệu

ẢNH: @_YENMEO.1098

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 5.

Sử dụng chất liệu thun mỏng nhẹ, chiếc áo cúp ngực sắc xanh này mang đến vẻ đẹp quyến rũ. Áo với thiết kế hoa văn nhẹ nhàng giúp nàng khoe khéo làn da mịn màng mà không gây cảm giác phô phang. Phom dáng mềm mại của áo được điểm xuyết thêm các phụ kiện trang sức charm biển như vỏ sò hay ngọc trai để hoàn thiện phong cách nghỉ dưỡng phóng khoáng

ẢNH: @_NHILAWM

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 6.

Áo cúp ngực sở hữu sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu lưới hiện đại và những đường viền đen sắc sảo dọc theo khung áo. Những đường viền đen giúp định hình cấu trúc áo rõ ràng, mang lại vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa mang chút nổi loạn

ẢNH: @_21THAG2

Muốn tôn dáng gợi cảm, đừng bỏ qua áo cúp ngực- Ảnh 7.

Áo cúp ngực đen trơn luôn là món đồ kinh điển nhờ sự linh hoạt, thiết kế trơn đơn giản tập trung hoàn toàn vào vóc dáng và bờ vai quyến rũ của người mặc. Màu đen huyền bí không chỉ giúp tôn da mà còn tạo cảm giác vòng 2 thon gọn. Diện cùng quần jeans ống rộng cạp thấp để mang lại phong cách Y2K vừa trẻ trung vừa sành điệu

ẢNH: @_21THAG2




áo cúp ngực áo corset áo ôm body thời trang mùa hè phối đồ với áo cúp ngực

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top