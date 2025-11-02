Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh

Trong các xu hướng nổi bật của mùa lạnh năm nay, phong cách thanh lịch tối giản vẫn giữ vị trí chủ đạo. Không cần những chi tiết cầu kỳ, sự tinh tế được thể hiện qua đường cắt may chuẩn xác và hơn hết là bảng màu trầm ấm. Những gam màu be, nâu, xám hay kem mang đến cảm giác sang trọng, dễ phối hợp và bền vững theo thời gian.

Một chiếc áo khoác dạ dài qua gối với vai xuôi nhẹ giúp tôn dáng và tạo nét mềm mại. Khi kết hợp cùng áo len cổ lọ mỏng hoặc áo dệt kim ôm vừa phải, tổng thể trở nên thanh thoát và hài hòa. Quần ống đứng hoặc quần ống rộng cạp cao là lựa chọn hợp lý, giúp kéo dài dáng người và tăng cảm giác chỉn chu.

Áo khoác dạ dáng dài mang sắc trung tính, vai xuôi nhẹ giúp nàng trông nữ tính hơn ẢNH: GUMAC

Phối bên trong là chiếc áo cổ lọ ấm áp cho những ngày se lạnh ẢNH: CLAYMORE

Bên cạnh các chất liệu quen thuộc như dạ hay len thì vải da và giả da tiếp tục khẳng định vị thế trong thời trang thu đông. Từ giới công sở đến giới trẻ năng động, người mặc có thể lựa chọn chân váy da dáng chữ A hoặc áo khoác da cá tính, phối cùng áo sơ mi hoặc áo thun đơn giản. Cách kết hợp này mang lại vẻ cá tính, khỏe khoắn nhưng vẫn đảm bảo sự ấm áp.

Chân váy da chữ A giúp nàng trông trẻ trung, năng động ẢNH: DIOR

Chiếc áo khoác da sẽ phù hợp cho nàng công sở diện trong mùa này ẢNH: @AMMOFFICIAL

Trong khi đó, các cô nàng yêu vẻ ngọt ngào có thể chọn áo khoác cardigan len với các màu sắc tươi sáng như pastel khoác ngoài quần dáng suông thanh lịch. Sự tương phản giữa chất liệu mềm và cứng tạo nên điểm nhấn thú vị, giúp hình ảnh trở nên hiện đại và bớt đơn điệu.

Cardigan len dày là sự lựa chọn tốt cho xu hướng thời trang năm nay ẢNH: AIRUI

Quần ống đứng cạp cao giúp bạn trông thanh lịch hơn ẢNH: LAMIA DESIGN

Kỹ thuật phối lớp luôn là yếu tố đặc trưng của mùa se lạnh và năm nay, xu hướng này tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng biến những món đồ quen thuộc thành các tổ hợp trang phục mới lạ và bắt mắt hơn. Một gợi ý phổ biến là kết hợp áo sơ mi dáng dài hoặc sơ mi chiết eo cùng áo len gile. Sự hòa trộn giữa vẻ chỉn chu của sơ mi và nét cổ điển của len mang đến cảm giác hài hòa.

Áo sơ mi bên trong và khoác gile bên ngoài sẽ giúp nàng trông ngọt ngào hơn ẢNH: GUMAC

Đối với phong cách công sở, người mặc có thể thêm một chiếc khăn lụa mỏng hoặc chọn áo sơ mi cổ cao bằng chất liệu xuyên thấu khi khoác blazer. Những chi tiết nhỏ này giúp giảm bớt sự cứng cáp của trang phục văn phòng, đồng thời mang lại sự uyển chuyển và sang trọng hơn.

Chiếc khăn lụa sẽ giúp nàng trông mềm mại, uyển chuyển hơn ẢNH: IVY MODA

Dù lựa chọn phong cách nào, nàng vẫn nên chú ý đến sự cân đối trong màu sắc và phom dáng. Những điểm nhấn nhỏ như thắt lưng, khăn quàng, túi xách hoặc giày bốt cao cổ cũng góp phần hoàn thiện tổng thể trang phục, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại.