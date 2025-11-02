  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/11/2025 10:00 GMT+7

Mùa lạnh đã gõ cửa, đây chính là thời điểm ‘vàng’ cho các nàng làm mới tủ đồ bằng phong cách tối giản thanh lịch nhưng vẫn đầy tinh tế.

Trong các xu hướng nổi bật của mùa lạnh năm nay, phong cách thanh lịch tối giản vẫn giữ vị trí chủ đạo. Không cần những chi tiết cầu kỳ, sự tinh tế được thể hiện qua đường cắt may chuẩn xác và hơn hết là bảng màu trầm ấm. Những gam màu be, nâu, xám hay kem mang đến cảm giác sang trọng, dễ phối hợp và bền vững theo thời gian.

Một chiếc áo khoác dạ dài qua gối với vai xuôi nhẹ giúp tôn dáng và tạo nét mềm mại. Khi kết hợp cùng áo len cổ lọ mỏng hoặc áo dệt kim ôm vừa phải, tổng thể trở nên thanh thoát và hài hòa. Quần ống đứng hoặc quần ống rộng cạp cao là lựa chọn hợp lý, giúp kéo dài dáng người và tăng cảm giác chỉn chu.

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 1.

Áo khoác dạ dáng dài mang sắc trung tính, vai xuôi nhẹ giúp nàng trông nữ tính hơn

ẢNH: GUMAC

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 2.

Phối bên trong là chiếc áo cổ lọ ấm áp cho những ngày se lạnh

ẢNH: CLAYMORE

Bên cạnh các chất liệu quen thuộc như dạ hay len thì vải da và giả da tiếp tục khẳng định vị thế trong thời trang thu đông. Từ giới công sở đến giới trẻ năng động, người mặc có thể lựa chọn chân váy da dáng chữ A hoặc áo khoác da cá tính, phối cùng áo sơ mi hoặc áo thun đơn giản. Cách kết hợp này mang lại vẻ cá tính, khỏe khoắn nhưng vẫn đảm bảo sự ấm áp.

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 3.

Chân váy da chữ A giúp nàng trông trẻ trung, năng động

ẢNH: DIOR

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 4.

Chiếc áo khoác da sẽ phù hợp cho nàng công sở diện trong mùa này

ẢNH: @AMMOFFICIAL

Trong khi đó, các cô nàng yêu vẻ ngọt ngào có thể chọn áo khoác cardigan len với các màu sắc tươi sáng như pastel khoác ngoài quần dáng suông thanh lịch. Sự tương phản giữa chất liệu mềm và cứng tạo nên điểm nhấn thú vị, giúp hình ảnh trở nên hiện đại và bớt đơn điệu.

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 5.

Cardigan len dày là sự lựa chọn tốt cho xu hướng thời trang năm nay

ẢNH: AIRUI

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 6.

Quần ống đứng cạp cao giúp bạn trông thanh lịch hơn

ẢNH: LAMIA DESIGN

Kỹ thuật phối lớp luôn là yếu tố đặc trưng của mùa se lạnh và năm nay, xu hướng này tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng biến những món đồ quen thuộc thành các tổ hợp trang phục mới lạ và bắt mắt hơn. Một gợi ý phổ biến là kết hợp áo sơ mi dáng dài hoặc sơ mi chiết eo cùng áo len gile. Sự hòa trộn giữa vẻ chỉn chu của sơ mi và nét cổ điển của len mang đến cảm giác hài hòa.

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 7.

Áo sơ mi bên trong và khoác gile bên ngoài sẽ giúp nàng trông ngọt ngào hơn

ẢNH: GUMAC

Đối với phong cách công sở, người mặc có thể thêm một chiếc khăn lụa mỏng hoặc chọn áo sơ mi cổ cao bằng chất liệu xuyên thấu khi khoác blazer. Những chi tiết nhỏ này giúp giảm bớt sự cứng cáp của trang phục văn phòng, đồng thời mang lại sự uyển chuyển và sang trọng hơn.

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh- Ảnh 8.

Chiếc khăn lụa sẽ giúp nàng trông mềm mại, uyển chuyển hơn

ẢNH: IVY MODA

Dù lựa chọn phong cách nào, nàng vẫn nên chú ý đến sự cân đối trong màu sắc và phom dáng. Những điểm nhấn nhỏ như thắt lưng, khăn quàng, túi xách hoặc giày bốt cao cổ cũng góp phần hoàn thiện tổng thể trang phục, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại.

Tối giản Phong cách Phong cách tối giản Thanh lịch Mùa Thu Đông

Bài viết khác

Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Cứ diện váy ngắn cùng bốt là tổng thể sẽ sang và chất

Cứ diện váy ngắn cùng bốt là tổng thể sẽ sang và chất

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top