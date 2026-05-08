Thời trang 24/7

Nâng cấp vẻ ngoài năng động cùng chiếc túi trắng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
08/05/2026 18:00 GMT+7

Khả năng kết hợp linh hoạt với mọi bảng màu giúp túi trắng dễ dàng hiện diện từ phong cách công sở chỉn chu, dạo phố trẻ trung cho đến những buổi tiệc sang trọng. Khi đi cùng các gam màu tối, phụ kiện này trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật; còn khi kết hợp với sắc pastel hoặc những bộ trang phục monochrome tạo nên những bản phối đồng điệu.

Túi bucket trắng nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của những cô gái theo đuổi vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng. Kiểu túi này không chỉ ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao mà còn tạo hiệu ứng mềm mại cho tổng thể trang phục.

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 1.

Chiếc túi sở hữu kích thước lớn với phom dáng mềm, phần miệng túi rút dây bằng da tạo độ phồng tự nhiên, điểm nhấn nằm ở quai xích kim loại mạ vàng bản to. Chiếc túi nổi bật trên nền trang phục monochrome gồm áo sơ mi lưới xuyên nhẹ và chân váy trắng dài thướt tha

ẢNH: @_NGOCTRINH98

Khác với những gam màu nổi bật dễ tạo cảm giác “kén đồ”, sắc trắng gần như có thể hòa hợp với mọi bảng màu trong thời trang.

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 2.

Túi da màu trắng dáng chữ nhật cỡ vừa với bề mặt da trơn phẳng hoàn toàn, thiết kế không có chi tiết trang trí cầu kỳ giúp làm nổi bật chất liệu da cao cấp. Phần tay cầm được thiết kế chắc chắn, phù hợp để xách tay hoặc cầm như một chiếc clutch bản lớn

ẢNH: @_PHUONGMYCHI

Một chiếc túi đẹp không chỉ nằm ở thiết kế mà còn cần phù hợp với nhịp sống thường nhật của người dùng. Những chiếc túi cỡ lớn sẽ là lựa chọn lý tưởng nhờ không gian rộng rãi và tính ứng dụng cao.

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 3.

Chiếc túi được làm từ vải canvas dày dặn với phom vuông vức, có khả năng đứng dáng ngay cả khi chứa nhiều vật dụng. Hình in chữ đen trên nền trắng sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt bền màu. Phối túi cùng áo thun crop top, quần ngắn và mũ lưỡi trai để có bộ trang phục khỏe khoắn cho ngày hè

ẢNH: @_PHZY

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 4.

Túi vải trắng dáng chữ nhật ngang bản to với điểm nhấn đặc biệt là lớp vải voan mỏng phủ trên nắp túi. Sự kết hợp giữa chất liệu vải thô và voan mềm mại tạo nên nét độc đáo cho món phụ kiện. Trọng lượng siêu nhẹ của túi là điểm cộng lớn cho những buổi dạo phố kéo dài mà không gây mỏi vai

ẢNH: @_LINH.OWII

Điểm hấp dẫn lớn nhất của túi trắng nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau. Với những cô nàng yêu vẻ đẹp tối giản, túi trắng đặc biệt phù hợp khi phối cùng các trang phục sắc màu trung tính đơn giản.

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 5.

Túi xách tay nhỏ nhắn kết hợp độc đáo giữa chất liệu vải mềm mại và hình dáng. Miệng túi được bo rút tạo độ phồng tròn tự nhiên, quai cầm được may nhún rút lạ mắt, phối cùng áo trễ vai và quần bí để hoàn thiện phong cách tiểu thư ngọt ngào

ẢNH: @_LINH.OWII

Nâng cấp vẻ ngoài sang chảnh cùng chiếc túi trắng - Ảnh 6.

Chiếc túi được đan từ sợi cotton trắng cao cấp với kỹ thuật đan mắt cáo đều đặn, phom túi cỡ đại cực kỳ linh hoạt, có thể gập gọn khi không sử dụng mà không lo mất phom hay hỏng chất liệu

ẢNH: @_NGTRAWM.B

Túi màu trắng không chỉ đơn thuần là món đồ đựng vật dụng mà còn là chìa khóa giúp bạn làm mới phong cách mỗi ngày. Dù bạn chọn chất liệu da sang trọng hay vải năng động, sắc trắng vẫn luôn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ tính ứng dụng tuyệt vời.



Túi túi xách trắng túi xách Phụ kiện Túi bucket

