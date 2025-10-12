Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao

Chân váy thể thao mang đến cho nàng vẻ năng động đầy tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn.
Chân váy thể thao vải nỉ
Quỳnh Nga lựa chọn set đồ thể thao tông đỏ làm chủ đạo, chân váy nỉ đỏ xòe nhẹ được bo chun khéo léo giúp nữ diễn viên dễ dàng vận động. Áo hai dây crop top ôm body tôn lên sắc vóc nóng bỏng giúp các nàng làm chủ buổi tập.
Điểm xuyết vào bản phối là chiếc áo quây đen crop top, phối cùng giày thể thao trắng và phụ kiện ánh kim là nàng đã hoàn thiện vẻ bề ngoài tự tin.
Chân váy thể thao dáng xòe
Nàng có thể phối cùng áo thun oversized để tổng thể thêm phần trẻ trung. Chân váy thể thao đen hơi xòe nhẹ sẽ giúp tổng thể cân đối, mang lại sự thoải mái trong từng chuyển động.
Chân váy thể thao màu trắng
Quỳnh Nga lựa chọn chân váy thể thao trắng xếp tầng, chân váy xòe nhẹ giúp nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Phối cùng chiếc áo cổ yếm màu hồng để hoàn thiện tổng thể.
Chân váy thể thao xếp ly
Các nàng có thể lựa chọn chân váy tông hồng được xếp ly hai tầng khéo léo với gam màu trắng và hồng đan xen, tạo hiệu ứng thị giác. Phối cùng áo polo tone sur tone sát nách để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Đi cùng là áo tank top trắng đồng bộ, được sơ vin gọn gàng. Nhấn nhá bằng băng đô cùng tông là các nàng đã hoàn thiện bản phối hoàn hảo, sẵn sàng cho buổi tập thể thao hiệu quả.