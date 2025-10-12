Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao

Chân váy thể thao mang đến cho nàng vẻ năng động đầy tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy thể thao vải nỉ

Nếu nàng đang tìm kiếm một món đồ vừa ấm áp vừa giúp “nâng hạng” phong cách thể thao, chân váy nỉ chính là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: @QUYNHNGA7988

Quỳnh Nga lựa chọn set đồ thể thao tông đỏ làm chủ đạo, chân váy nỉ đỏ xòe nhẹ được bo chun khéo léo giúp nữ diễn viên dễ dàng vận động. Áo hai dây crop top ôm body tôn lên sắc vóc nóng bỏng giúp các nàng làm chủ buổi tập.

Nàng có thể lựa chọn chân váy thể thao nỉ phối cùng áo khoác tone sur tone ẢNH: @XIMSHOUSE

Điểm xuyết vào bản phối là chiếc áo quây đen crop top, phối cùng giày thể thao trắng và phụ kiện ánh kim là nàng đã hoàn thiện vẻ bề ngoài tự tin.

Chân váy thể thao dáng xòe

Nét đẹp phóng khoáng của các nàng sẽ được tôn lên khi sở hữu chân váy thể thao dáng xòe ẢNH: @XIMSHOUSE

Nàng có thể phối cùng áo thun oversized để tổng thể thêm phần trẻ trung. Chân váy thể thao đen hơi xòe nhẹ sẽ giúp tổng thể cân đối, mang lại sự thoải mái trong từng chuyển động.

Chân váy thể thao ca rô xòe nhẹ khiến nàng thêm phần nữ tính, không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần phối cùng băng đô trắng giúp tóc gọn gàng là đã hoàn thiện diện mạo yêu kiều ẢNH: @INSPO.ACTIVE

Chân váy thể thao màu trắng

Nét đẹp ngọt ngào đan xen tự tin được toát lên khi nàng sở hữu chân váy thể thao màu trắng ẢNH: @QUYNHNGA7988

Quỳnh Nga lựa chọn chân váy thể thao trắng xếp tầng, chân váy xòe nhẹ giúp nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Phối cùng chiếc áo cổ yếm màu hồng để hoàn thiện tổng thể.

Chân váy thể thao trắng được xếp ly khéo léo, phối cùng chiếc áo crop top tông xanh pastel và nhấn nhá bằng đôi dép bệt là các nàng đã hoàn thiện tổng thể hiện đại, đậm chất thể thao ẢNH: @NGAUCLOTHES

Chân váy thể thao xếp ly

Cô nàng yêu thích thể thao sẽ không thể bỏ lỡ chiếc chân váy xếp ly năng động ẢNH: @1992.SPORTWEAR

Các nàng có thể lựa chọn chân váy tông hồng được xếp ly hai tầng khéo léo với gam màu trắng và hồng đan xen, tạo hiệu ứng thị giác. Phối cùng áo polo tone sur tone sát nách để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Nét đẹp thanh lịch sẽ được toát lên khi nàng diện lên mình chân váy xếp ly trắng, điểm xuyết là các đường sọc ngang xanh - đỏ nổi bật ẢNH: FITME SPORTSWEAR

Đi cùng là áo tank top trắng đồng bộ, được sơ vin gọn gàng. Nhấn nhá bằng băng đô cùng tông là các nàng đã hoàn thiện bản phối hoàn hảo, sẵn sàng cho buổi tập thể thao hiệu quả.