  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/10/2025 18:00 GMT+7

Năng động nhưng vẫn quyến rũ, các cô nàng hiện đại chọn chân váy thể thao để khẳng định phong cách riêng.

Chân váy thể thao mang đến cho nàng vẻ năng động đầy tự nhiên, thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy thể thao vải nỉ

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 1.

Nếu nàng đang tìm kiếm một món đồ vừa ấm áp vừa giúp “nâng hạng” phong cách thể thao, chân váy nỉ chính là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @QUYNHNGA7988

Quỳnh Nga lựa chọn set đồ thể thao tông đỏ làm chủ đạo, chân váy nỉ đỏ xòe nhẹ được bo chun khéo léo giúp nữ diễn viên dễ dàng vận động. Áo hai dây crop top ôm body tôn lên sắc vóc nóng bỏng giúp các nàng làm chủ buổi tập.

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 2.

Nàng có thể lựa chọn chân váy thể thao nỉ phối cùng áo khoác tone sur tone

ẢNH: @XIMSHOUSE

Điểm xuyết vào bản phối là chiếc áo quây đen crop top, phối cùng giày thể thao trắng và phụ kiện ánh kim là nàng đã hoàn thiện vẻ bề ngoài tự tin.

Chân váy thể thao dáng xòe

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 3.

Nét đẹp phóng khoáng của các nàng sẽ được tôn lên khi sở hữu chân váy thể thao dáng xòe

ẢNH: @XIMSHOUSE

Nàng có thể phối cùng áo thun oversized để tổng thể thêm phần trẻ trung. Chân váy thể thao đen hơi xòe nhẹ sẽ giúp tổng thể cân đối, mang lại sự thoải mái trong từng chuyển động.

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 4.

Chân váy thể thao ca rô xòe nhẹ khiến nàng thêm phần nữ tính, không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần phối cùng băng đô trắng giúp tóc gọn gàng là đã hoàn thiện diện mạo yêu kiều

ẢNH: @INSPO.ACTIVE

Chân váy thể thao màu trắng

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 5.

Nét đẹp ngọt ngào đan xen tự tin được toát lên khi nàng sở hữu chân váy thể thao màu trắng

ẢNH: @QUYNHNGA7988

Quỳnh Nga lựa chọn chân váy thể thao trắng xếp tầng, chân váy xòe nhẹ giúp nữ diễn viên khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Phối cùng chiếc áo cổ yếm màu hồng để hoàn thiện tổng thể.

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 6.

Chân váy thể thao trắng được xếp ly khéo léo, phối cùng chiếc áo crop top tông xanh pastel và nhấn nhá bằng đôi dép bệt là các nàng đã hoàn thiện tổng thể hiện đại, đậm chất thể thao

ẢNH: @NGAUCLOTHES

Chân váy thể thao xếp ly

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 7.

Cô nàng yêu thích thể thao sẽ không thể bỏ lỡ chiếc chân váy xếp ly năng động

ẢNH: @1992.SPORTWEAR

Các nàng có thể lựa chọn chân váy tông hồng được xếp ly hai tầng khéo léo với gam màu trắng và hồng đan xen, tạo hiệu ứng thị giác. Phối cùng áo polo tone sur tone sát nách để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao- Ảnh 8.

Nét đẹp thanh lịch sẽ được toát lên khi nàng diện lên mình chân váy xếp ly trắng, điểm xuyết là các đường sọc ngang xanh - đỏ nổi bật

ẢNH: FITME SPORTSWEAR

Đi cùng là áo tank top trắng đồng bộ, được sơ vin gọn gàng. Nhấn nhá bằng băng đô cùng tông là các nàng đã hoàn thiện bản phối hoàn hảo, sẵn sàng cho buổi tập thể thao hiệu quả.

 

Chân váy thể thao váy thể thao Váy xòe chân váy thể thao

Bài viết khác

Nổi bật trên đường phố, văn phòng với phong cách thời trang du mục đô thị

Nổi bật trên đường phố, văn phòng với phong cách thời trang du mục đô thị

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top