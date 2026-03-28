Thời trang 24/7

Nâng tầm khí chất từ vẻ đẹp bền vững của trang phục màu be

Kim Ngọc
28/03/2026 12:00 GMT+7

Khó màu sắc nào có thể 'đánh bại' được màu be về tính xu hướng bền vững, vẻ đẹp vượt thời gian và không bao giờ sợ lỗi mốt. Váy dài màu be, áo khoác, túi da hay áo màu be đều là những món đồ có thể diện được mọi dịp.

Trang phục màu be (beige) gợi nhắc đến sự tinh giản, vẻ đẹp hiện đại và tính bền vững. Cho dù có thay đổi bao nhiêu xu hướng màu sắc, bao nhiêu trào lưu thì những thiết kế tông beige vẫn hợp mốt. 

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 2.

Một chiếc túi xách hay quần denim màu be luôn có thể đồng hành cùng nàng mọi lúc. Ở bản phối này, nữ fashionista khéo léo phối nhiều lớp trang phục nhưng tuân thủ nguyên tắc màu trung tính với sự kết hợp của trắng kem, be, nâu nhạt và nâu đậm

ẢNH: DAHLIA

Phối đồ với trang phục màu be

Trong số các gam màu thông dụng, màu be chính là một đại diện cho kiểu trang phục dễ mặc, dễ đẹp. Không có quá nhiều quy tắc rắc rối khi phối đồ với trang phục màu be. Để tạo nên các bản phối sành điệu, chuyên nghiệp và hợp mốt, bạn có thể kết hợp beige cùng gam trắng, đen và nâu. Bên cạnh đó, màu cam đất, đỏ rượu vang, đỏ cờ, xanh blue và đặc biệt là họa tiết kẻ ca rô khi phối cùng màu be sẽ tạo nên sự tương phản nổi bật cho bản phối.

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 3.

Váy dài màu beige đậm mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế dáng dài cổ chữ V kết hợp các đường xếp nếp nhẹ tạo điểm nhấn nữ tính và thanh thoát cho phần cổ kết hợp tay áo bồng lớn, bo chun tạo hiệu ứng xếp lớp cầu kỳ tạo hình ảnh cổ điển. Bản phối được tạo điểm nhấn tương phản với phụ kiện túi xách màu nâu đất và giày đen mang đến sự cân bằng và chiều sâu cho tổng thể mà không mất đi vẻ nhẹ nhàng

ẢNH: WEI TANG

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 4.

Gam màu be cực kỳ hoàn hảo khi được phối cùng họa tiết kẻ ca rô và chất liệu vải da lộn. Bản phối đồng bộ màu beige vừa là đại diện cho hình ảnh "clean girl" - xu hướng làm đẹp tối giản tập trung vào sự sang trọng tự nhiên - vừa giúp nàng nổi bật hơn khi bước vào những không gian xa hoa hay rực rỡ nhiều màu sắc

ẢNH: YOYO CAO

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 5.

Phong cách streetwear năng động, khỏe khoắn và cực kỳ hiện đại với điểm nhấn từ mẫu quần ống cong màu be được phối cùng xám, xanh blue và nâu đất. Chi tiết mũ lông lặp lại màu sắc trên quần dài mang lại hiệu ứng tone sur tone cho bản phối thêm phần sành điệu và hợp xu hướng

ẢNH: YOYO CAO

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 6.

Sự tương phản của màu sắc và phom dáng luôn tạo ra sự khác biệt cho mỗi bản phối bạn mặc. Nữ diễn viên nổi tiếng phối áo phông màu rượu vang, quần màu beige và giày bốt màu nâu đất khoe phong thái tự tin, sự thoải mái phong cách và giàu khí chất

ẢNH: CATE BLANCHETT

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 7.

Một lần nữa chiếc quần màu be lại cho thấy khả năng ứng dụng tuyệt vời - khi phối cùng áo len mỏng cổ tròn và jacket màu cam đất trở nên nổi bật, ấn tượng mà không cần cố gắng

ẢNH: VICTORIA HAMUCHE

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 8.

Chiếc áo khoác màu be nhạt (hay màu kem) có phần cổ phối màu tạo nên điểm nhấn cho vẻ ngoài thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế từ chất vải đứng phom như kaki, cotton hay canvas được phối cùng áo phông trắng và quần denim giúp người mặc "bừng sáng" nguồn năng lượng và cảm xúc tươi mới

ẢNH: MOOKWA

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 9.

Một chiếc áo cổ cao màu be chính là điểm kết nối hoàn hảo cho toàn bộ trang phục tối màu. Thiết kế từ chất vải dệt kim mềm nhẹ cộng hưởng cùng gam màu tương phản làm nổi bật các lớp layer của bản phối

ẢNH: ROSIEHW

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 10.

Họa tiết kẻ ca rô và màu be thật hoàn hảo khi được đặt cùng nhau. Chân váy lệch tầng, áo và áo khoác họa tiết kết hợp đồng điệu, mang lại hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại

ẢNH: WEI TANG

Nâng tầm khí chất từ trang phục tông màu be mang vẻ đẹp bền vững - Ảnh 11.

Áo khoác màu be "vạn năng" được diện trong mùa xuân theo cách mới lạ và thú vị. Trench coat phối quần denim, áo thun trắng và kết hợp thêm điểm nhấn mang sắc đỏ tươi nổi bật và rạng rỡ

ẢNH: CHLOE BUTLER

Khoe dáng đầy tinh tế với áo vải sheer

