Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu

Thời điểm giao mùa khiến nhiều người mong muốn tìm kiếm một "cú hích" mới mẻ để làm bừng sáng diện mạo và tinh thần. Không chỉ trang phục, mà những phụ kiện nhỏ bé cũng đủ sức tạo nên cá tính và sự khác biệt. Trong số đó, tai nghe chụp đầu đã vươn lên trở thành món phụ kiện thời trang được giới trẻ ưa chuộng, vừa mang đến sự tiện ích trong âm nhạc, vừa khẳng định chất riêng đầy phong cách.

Tai nghe chụp đầu phối cùng áo crop top

Những cô nàng phong cách luôn ưu tiên sự kết hợp thoải mái, tai nghe chụp đầu và áo crop top luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Fashionista Lâm Minh lựa chọn phối chiếc tai nghe chụp đầu màu đen với mũ lưỡi trai kaki bụi bặm giúp cô nàng đậm chất đường phố.

Là người có sức ảnh hưởng thời trang, Lâm Minh chọn kết hợp cùng áo crop top hồng pastel tay bèo cách điệu, giúp cân bằng tổng thể đang điểm xuyết khá nhiều phụ kiện ẢNH: @LAMIINH

Sự cá tính của nữ fashionista còn được thể hiện qua cách cô nàng kết hợp quần denim rách với túi xách denim tone sur tone. Điểm nhấn bằng chiếc thắt lưng đen bản lớn và đôi guốc hở mũi cá tính ẢNH: @LAMIINH

Tai nghe chụp đầu phối cùng quần shorts

Không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm, nàng vẫn có thể tỏa sáng với chiếc tai nghe chụp đầu cùng quần shorts phong cách. Các nàng có thể lựa chọn chiếc tai nghe màu trắng, kết hợp cùng chiếc mũ đội nửa đầu màu đen để tôn lên vẻ đẹp hiện đại.

Đi cùng với đó là chiếc áo hai dây crop top tông trắng khoe trọn vòng eo con kiến ẢNH: @QUYNHHOAF

Vẻ ngọt ngào xen lẫn cá tính khi nàng phối chiếc tai nghe chụp đầu tông xám cùng chiếc quần shorts nỉ hồng. Các nàng có thể lựa chọn bộ nỉ dài tay phối cùng quần shorts, điểm xuyết thêm đôi giày thể thao để hoàn thiện tổng thể thanh thoát ẢNH: @AUGUSTSTORE.TN

Với chiếc tai nghe chụp đầu cá tính, nàng hoàn toàn có thể phối cùng túi xách da màu đen để nổi bật thần thái kiều diễm của mình.