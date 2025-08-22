Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu

Thời điểm giao mùa khiến nhiều người mong muốn tìm kiếm một "cú hích" mới mẻ để làm bừng sáng diện mạo và tinh thần. Không chỉ trang phục, mà những phụ kiện nhỏ bé cũng đủ sức tạo nên cá tính và sự khác biệt. Trong số đó, tai nghe chụp đầu đã vươn lên trở thành món phụ kiện thời trang được giới trẻ ưa chuộng, vừa mang đến sự tiện ích trong âm nhạc, vừa khẳng định chất riêng đầy phong cách.
Tai nghe chụp đầu phối cùng áo crop top
Những cô nàng phong cách luôn ưu tiên sự kết hợp thoải mái, tai nghe chụp đầu và áo crop top luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Fashionista Lâm Minh lựa chọn phối chiếc tai nghe chụp đầu màu đen với mũ lưỡi trai kaki bụi bặm giúp cô nàng đậm chất đường phố.
Tai nghe chụp đầu phối cùng quần shorts
Không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm, nàng vẫn có thể tỏa sáng với chiếc tai nghe chụp đầu cùng quần shorts phong cách. Các nàng có thể lựa chọn chiếc tai nghe màu trắng, kết hợp cùng chiếc mũ đội nửa đầu màu đen để tôn lên vẻ đẹp hiện đại.
Với chiếc tai nghe chụp đầu cá tính, nàng hoàn toàn có thể phối cùng túi xách da màu đen để nổi bật thần thái kiều diễm của mình.
Tai nghe chụp đầu phối cùng đồ denim
Những nàng yêu thích vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại khó có thể bỏ qua sự kết hợp đầy cuốn hút giữa tai nghe chụp đầu và đồ denim. Ngọc Trinh xuất hiện ấn tượng với tai nghe chụp đầu xám, kính mắt đen cùng bộ yếm denim cá tính.
Ngọc Trinh lựa chọn chiếc túi xách cầm tay mini tone sur tone với chiếc tai nghe chụp đầu giúp mang đậm tinh thần thời trang.
Tai nghe chụp đầu phối cùng kính thời trang
Tai nghe chụp đầu chính là dấu chấm phá làm nên vẻ đẹp thời thượng của nàng. Tựa một phụ kiện kiêu kỳ, tai nghe chụp đầu giúp nàng khẳng định gu thời trang cuốn hút.