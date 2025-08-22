  • An Giang
Thời trang 24/7

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/08/2025 18:00 GMT+7

Tai nghe chụp đầu trở thành món phụ kiện tôn vinh phong thái thời thượng của nàng. Từ đường phố năng động đến những góc cà phê lãng mạn, nàng đều cuốn hút theo khí chất riêng.

Thời điểm giao mùa khiến nhiều người mong muốn tìm kiếm một "cú hích" mới mẻ để làm bừng sáng diện mạo và tinh thần. Không chỉ trang phục, mà những phụ kiện nhỏ bé cũng đủ sức tạo nên cá tính và sự khác biệt. Trong số đó, tai nghe chụp đầu đã vươn lên trở thành món phụ kiện thời trang được giới trẻ ưa chuộng, vừa mang đến sự tiện ích trong âm nhạc, vừa khẳng định chất riêng đầy phong cách.

Tai nghe chụp đầu phối cùng áo crop top

Những cô nàng phong cách luôn ưu tiên sự kết hợp thoải mái, tai nghe chụp đầu và áo crop top luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Fashionista Lâm Minh lựa chọn phối chiếc tai nghe chụp đầu màu đen với mũ lưỡi trai kaki bụi bặm giúp cô nàng đậm chất đường phố.

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 1.

Là người có sức ảnh hưởng thời trang, Lâm Minh chọn kết hợp cùng áo crop top hồng pastel tay bèo cách điệu, giúp cân bằng tổng thể đang điểm xuyết khá nhiều phụ kiện

ẢNH: @LAMIINH

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 2.

Sự cá tính của nữ fashionista còn được thể hiện qua cách cô nàng kết hợp quần denim rách với túi xách denim tone sur tone. Điểm nhấn bằng chiếc thắt lưng đen bản lớn và đôi guốc hở mũi cá tính

ẢNH: @LAMIINH

Tai nghe chụp đầu phối cùng quần shorts

Không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm, nàng vẫn có thể tỏa sáng với chiếc tai nghe chụp đầu cùng quần shorts phong cách. Các nàng có thể lựa chọn chiếc tai nghe màu trắng, kết hợp cùng chiếc mũ đội nửa đầu màu đen để tôn lên vẻ đẹp hiện đại.

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 3.

Đi cùng với đó là chiếc áo hai dây crop top tông trắng khoe trọn vòng eo con kiến

ẢNH: @QUYNHHOAF

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 4.

Vẻ ngọt ngào xen lẫn cá tính khi nàng phối chiếc tai nghe chụp đầu tông xám cùng chiếc quần shorts nỉ hồng. Các nàng có thể lựa chọn bộ nỉ dài tay phối cùng quần shorts, điểm xuyết thêm đôi giày thể thao để hoàn thiện tổng thể thanh thoát

ẢNH: @AUGUSTSTORE.TN

Với chiếc tai nghe chụp đầu cá tính, nàng hoàn toàn có thể phối cùng túi xách da màu đen để nổi bật thần thái kiều diễm của mình.

Tai nghe chụp đầu phối cùng đồ denim

Những nàng yêu thích vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại khó có thể bỏ qua sự kết hợp đầy cuốn hút giữa tai nghe chụp đầu và đồ denim. Ngọc Trinh xuất hiện ấn tượng với tai nghe chụp đầu xám, kính mắt đen cùng bộ yếm denim cá tính.

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 5.

Sự hài hòa càng được tôn lên khi cô nàng khéo léo nhấn nhá bằng túi xách ánh bạc và vòng cổ bắt sáng, tạo nên tổng thể đầy mê hoặc

ẢNH: @NGOCTRINH89

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 6.

Nối tiếp vẻ đẹp thời thượng đó, Ngọc Trinh lựa chọn phối tai nghe chụp đầu với quần denim ấn tượng. Cô nàng xuất hiện với chiếc áo hai dây ôm body tôn lên vóc dáng thanh mảnh

ẢNH: @NGOCTRINH89

Ngọc Trinh lựa chọn chiếc túi xách cầm tay mini tone sur tone với chiếc tai nghe chụp đầu giúp mang đậm tinh thần thời trang.

Tai nghe chụp đầu phối cùng kính thời trang

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 7.

Tô điểm thêm phong cách thời trang của nàng bằng tai nghe chụp đầu và kính thời trang sành điệu. Các nàng có thể lựa chọn tai nghe chụp đầu tone sur tone với chiếc kính mắt thời trang để tôn lên thần thái cùng khí chất thời thượng

ẢNH:@DUNGPHAMM_

Nâng tầm phong cách cá tính với phụ kiện tai nghe chụp đầu- Ảnh 8.

Không cần quá nhiều phụ kiện lấp lánh, các nàng chỉ cần phối cùng áo hai dây bên trong cùng dây chuyền đính đá để tạo nét quyến rũ riêng cho tổng thể

ẢNH:@DUNGPHAMM_

Tai nghe chụp đầu chính là dấu chấm phá làm nên vẻ đẹp thời thượng của nàng. Tựa một phụ kiện kiêu kỳ, tai nghe chụp đầu giúp nàng khẳng định gu thời trang cuốn hút.


