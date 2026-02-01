'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vĩnh cửu của di sản thiên nhiên, nhà thiết kế (NTK) Đặng Phương Minh đã chọn 'viên ngọc xanh' Tràng An để hiện thực hóa giấc mơ về một mùa xuân đậm chất Á Đông. Được biết đến là nhà thiết kế luôn nỗ lực làm mới cái nhìn về nghề thêu truyền thống, lần này Đặng Phương Minh tiếp tục tạo nên cuộc đối thoại đầy thi vị giữa di sản thiên nhiên và di sản thủ công.

Bộ sưu tập đề cao các giá trị bền vững, tập trung vào kỹ thuật xử lý chất liệu gấm, nhung và nghệ thuật thêu tay thủ công. Sự mềm mại của lụa là, gấm vóc khi đặt cạnh vẻ trầm mặc của núi đá không tạo ra sự tương phản mà mang đến một tổng thể hài hòa, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp đài các của phụ nữ Việt trong những ngày đầu xuân.

Vẻ đẹp của tà áo dài Việt giữa lòng di sản

Cành mộc lan và họa tiết thêu trên áo như có một sự đối thoại không lời. Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện lên mong manh tựa sương khói, hòa quyện vào không gian xanh thẳm của núi rừng Tràng An Ảnh: MY LYLLUBY

Giữa bạt ngàn núi đá vôi hùng vĩ đã tồn tại hàng triệu năm, vẻ đẹp của con người hiện lên thật nhỏ bé nhưng đầy chất thơ. Cành mộc lan trên tay người mẫu như một sự nối tiếp tự nhiên với những họa tiết thêu trên áo, xóa nhòa ranh giới giữa phục trang và cảnh vật Ảnh: MY LYLLUBY

Trong bối cảnh công nghiệp thời trang nhanh, sự trở lại của kỹ thuật thêu là một nỗ lực để bảo tồn văn hóa. Những mũi thêu tay tỉ mỉ trên nền vải gấm không chỉ tạo nên họa tiết mà còn gửi gắm sự nhẫn nại và tài hoa của các nghệ nhân Việt Ảnh: MY LYLLUBY

Với Đặng Phương Minh, thời trang là một khúc hát ru dành cho tâm hồn người phụ nữ khao khát tìm lại sự nuông chiều cho bản thân thông qua lụa là gấm vóc.

Những mẫu thêu họa tiết hoa cỏ, chim muông với nét vẽ hiện đại, bay bổng. Ảnh: MY LYLLUBY

Nhung the – chất liệu từng được xem là biểu tượng của sự quý phái trong trang phục truyền thống Bắc Bộ, được làm mới với gam màu xanh ngọc lục bảo. Hình ảnh người mẫu cầm đàn tỳ bà giữa non nước gợi nhớ đến nét văn hóa cổ điển, đài các của những "nàng thơ" xưa Ảnh: MY LYLLUBY

Không gian Tràng An vào những ngày giáp Tết thường phủ một lớp sương mờ ảo. Hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài mang lại cảm giác hoài niệm, trầm lắng như đang bước giữa những trang sử của vùng đất cố đô xưa. Sự đối lập giữa cái mềm mại, bay bổng của vải vóc và sự gai góc, vĩnh cửu của thiên nhiên tạo nên một tổng thể hài hòa về thị giác Ảnh: MY LYLLUBY

Vốn xuất thân là một nghệ sĩ Piano, Đặng Phương Minh đã biến từng thớ nhung, lụa trở thành những nốt nhạc trầm, gieo vào lòng người mặc cảm giác an nhiên tự tại giữa dòng chảy hối hả của những ngày cuối năm Ảnh: MY LYLLUBY

Sự kết hợp tinh tế của Nhung the và Lụa tơ tằm với phom dáng suông hiện đại và kỹ thuật thêu tay trở nên sống động, trẻ trung lạ thường

Ảnh: MY LYLLUBY