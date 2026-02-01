  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới

Hữu Tín
Hữu Tín
huutin.252004@gmail.com
01/02/2026 13:00 GMT+7

Giữa non xanh nước biếc của di sản thế giới, những tà áo dài như hòa cùng thiên nhiên, tạo nên những khung hình tựa như tranh thủy mặc đầy chất thơ tại Tràng An.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vĩnh cửu của di sản thiên nhiên, nhà thiết kế (NTK) Đặng Phương Minh đã chọn 'viên ngọc xanh' Tràng An để hiện thực hóa giấc mơ về một mùa xuân đậm chất Á Đông. Được biết đến là nhà thiết kế luôn nỗ lực làm mới cái nhìn về nghề thêu truyền thống, lần này Đặng Phương Minh tiếp tục tạo nên cuộc đối thoại đầy thi vị giữa di sản thiên nhiên và di sản thủ công.

Bộ sưu tập đề cao các giá trị bền vững, tập trung vào kỹ thuật xử lý chất liệu gấm, nhung và nghệ thuật thêu tay thủ công. Sự mềm mại của lụa là, gấm vóc khi đặt cạnh vẻ trầm mặc của núi đá không tạo ra sự tương phản mà mang đến một tổng thể hài hòa, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp đài các của phụ nữ Việt trong những ngày đầu xuân.

Vẻ đẹp của tà áo dài Việt giữa lòng di sản

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 1.

Cành mộc lan và họa tiết thêu trên áo như có một sự đối thoại không lời. Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện lên mong manh tựa sương khói, hòa quyện vào không gian xanh thẳm của núi rừng Tràng An

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 2.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 3.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 4.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 5.

Giữa bạt ngàn núi đá vôi hùng vĩ đã tồn tại hàng triệu năm, vẻ đẹp của con người hiện lên thật nhỏ bé nhưng đầy chất thơ. Cành mộc lan trên tay người mẫu như một sự nối tiếp tự nhiên với những họa tiết thêu trên áo, xóa nhòa ranh giới giữa phục trang và cảnh vật

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 6.

Trong bối cảnh công nghiệp thời trang nhanh, sự trở lại của kỹ thuật thêu là một nỗ lực để bảo tồn văn hóa. Những mũi thêu tay tỉ mỉ trên nền vải gấm không chỉ tạo nên họa tiết mà còn gửi gắm sự nhẫn nại và tài hoa của các nghệ nhân Việt

Ảnh: MY LYLLUBY

Với Đặng Phương Minh, thời trang là một khúc hát ru dành cho tâm hồn người phụ nữ khao khát tìm lại sự nuông chiều cho bản thân thông qua lụa là gấm vóc.

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 7.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 8.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 9.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 10.

Những mẫu thêu họa tiết hoa cỏ, chim muông với nét vẽ hiện đại, bay bổng.

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 11.

Nhung the – chất liệu từng được xem là biểu tượng của sự quý phái trong trang phục truyền thống Bắc Bộ, được làm mới với gam màu xanh ngọc lục bảo. Hình ảnh người mẫu cầm đàn tỳ bà giữa non nước gợi nhớ đến nét văn hóa cổ điển, đài các của những "nàng thơ" xưa

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 12.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 13.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 14.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 15.

Không gian Tràng An vào những ngày giáp Tết thường phủ một lớp sương mờ ảo. Hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài mang lại cảm giác hoài niệm, trầm lắng như đang bước giữa những trang sử của vùng đất cố đô xưa. Sự đối lập giữa cái mềm mại, bay bổng của vải vóc và sự gai góc, vĩnh cửu của thiên nhiên tạo nên một tổng thể hài hòa về thị giác

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 16.

Vốn xuất thân là một nghệ sĩ Piano, Đặng Phương Minh đã biến từng thớ nhung, lụa trở thành những nốt nhạc trầm, gieo vào lòng người mặc cảm giác an nhiên tự tại giữa dòng chảy hối hả của những ngày cuối năm

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 17.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 18.
'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 19.

Sự kết hợp tinh tế của Nhung the và Lụa tơ tằm với phom dáng suông hiện đại và kỹ thuật thêu tay trở nên sống động, trẻ trung lạ thường

Ảnh: MY LYLLUBY

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới- Ảnh 20.

Trong thiết kế áo dài suông, người mẫu dường như đã hòa mình vào đại ngàn. Một sự kết hợp đầy chất thơ, để lại dư âm về sự an nhiên và vẻ đẹp trường tồn của non sông gấm vóc Việt Nam

Ảnh: MY LYLLUBY

Di sản

Bài viết khác

Tôn dáng, khoe vai trần quyến rũ cùng áo cổ yếm và chân váy ngắn

Tôn dáng, khoe vai trần quyến rũ cùng áo cổ yếm và chân váy ngắn

Muốn trẻ hơn 10 tuổi, hãy bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào này

Muốn trẻ hơn 10 tuổi, hãy bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào này

Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Đổi mới tủ đồ với trang phục họa tiết ô kim cương đầy phá cách

Đổi mới tủ đồ với trang phục họa tiết ô kim cương đầy phá cách

Bản phối đời thường trở nên ấn tượng hơn với áo khoác denim

Bản phối đời thường trở nên ấn tượng hơn với áo khoác denim

Vẻ đẹp hình học thanh lịch của chân váy chữ A

Vẻ đẹp hình học thanh lịch của chân váy chữ A

Khoe dáng tinh tế với bộ đôi áo peplum cùng chân váy

Khoe dáng tinh tế với bộ đôi áo peplum cùng chân váy

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính

Điểm chạm trẻ trung cùng với áo bomber cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top