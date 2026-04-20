  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
20/04/2026 12:00 GMT+7

Thanh lịch mà vẫn trẻ trung, áo sơ mi kẻ sọc giúp nàng dễ dàng làm mới phong cách thường ngày, mang đến vẻ ngoài tự tin và cuốn hút trong mọi hoàn cảnh.

Giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc, áo sơ mi kẻ sọc vẫn giữ vị trí riêng nhờ khả năng dung hòa giữa nét thanh lịch và sự trẻ trung. Những đường kẻ tinh tế không chỉ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà còn giúp nàng dễ dàng định hình phong cách, từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố. Sự linh hoạt trong cách phối khiến chiếc áo này luôn giữ được sức hút bền bỉ theo thời gian.

Sắc hồng nhạt được điểm xuyết bằng những đường kẻ tông đậm hơn tạo nên chiều sâu tinh tế, mang lại vẻ ngoài dịu dàng nhưng không hề đơn điệu

ẢNH: @NYCHAA

Chi tiết thêu hoa nhỏ ở ngực góp phần tôn lên nét nữ tính, trong khi thiết kế cổ Peter Pan viền ren kết hợp tay áo bo gọn giúp tổng thể thêm phần chỉn chu và mềm mại. Khi phối cùng chân váy hoa, sự đồng điệu về màu sắc được phát huy tối đa, tạo nên diện mạo hài hòa và bay bổng. 

Sắc hồng pastel tiếp tục được khai thác theo hướng phóng khoáng hơn với thiết kế oversized thoải mái

ẢNH: @LMLOOKMHEE

Những đường kẻ sọc mảnh giúp tổng thể không bị đơn điệu, trong khi chi tiết túi ngực và cổ tay phối màu đậm tạo điểm nhấn rõ nét. Khi xếp lớp cùng áo hai dây hoặc áo thun tối màu, sự tương phản được đẩy lên vừa đủ để tăng chiều sâu cho trang phục. Kết hợp thêm quần jeans dài hoặc quần đùi giúp cân bằng phom dáng, mang đến diện mạo năng động, phù hợp với nhịp sống thường ngày.

Sắc vàng tươi mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, giúp tổng thể trở nên nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: @SOOYAAA__

Họa tiết kẻ sọc mảnh góp phần kéo dài vóc dáng, trong khi thiết kế cổ đức và tay áo bản lớn giữ lại nét chỉn chu cần thiết. Khi sơ vin cùng quần shorts tông tối, tỷ lệ cơ thể được cân đối rõ rệt, tạo hiệu ứng cao ráo hơn. Sự kết hợp này vừa mang hơi hướng học đường, vừa pha chút thanh lịch hiện đại, giúp nàng dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Sự phá cách được thể hiện rõ qua thiết kế sơ mi dáng crop top, mang đến diện mạo mới mẻ cho chiếc áo vốn đã quen thuộc

ẢNH: @MINT_CHALIDA

Họa tiết kẻ sọc xanh nhạt trên nền trắng giữ lại nét thanh lịch, trong khi phần gấu bo thun tạo điểm nhấn năng động. Khi kết hợp cùng quần tây cạp cao, sự đối lập giữa phom dáng ôm và rộng giúp cân đối tỷ lệ cơ thể. Điểm xuyết phụ kiện sáng màu góp phần hoàn thiện phong cách preppy hiện đại, vừa tinh giản vừa có điểm nhấn riêng.

Tông xanh dương quen thuộc được làm mới qua phom dáng oversized, mang lại cảm giác thoải mái và phóng khoáng

ẢNH: @LEHATRUC

Họa tiết kẻ sọc trắng giúp tổng thể trở nên thanh thoát hơn, trong khi chi tiết thêu nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế. Khi phối cùng chân váy mini viền ren, sự đối lập giữa nét menswear và yếu tố nữ tính tạo nên hiệu ứng thú vị. Cách cài nút hờ và buông vạt tự nhiên giúp bản phối trở nên trẻ trung, phù hợp với những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè.

Vẻ mềm mại được nhấn mạnh qua thiết kế cổ buộc nơ bản lớn, tạo điểm nhìn thu hút mà vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: @VMHUONG

Họa tiết kẻ sọc tăm trên nền trắng kem mang lại cảm giác thanh thoát, kết hợp cùng tay áo phồng nhẹ giúp tổng thể thêm phần nữ tính. Khi đi cùng chân váy chữ A tông tối, sự tương phản màu sắc giúp tôn dáng hiệu quả và làm nổi bật chi tiết nơ. Phụ kiện đi kèm giữ vai trò hoàn thiện diện mạo theo hướng thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở hiện đại.

Nhịp sống bận rộn không làm giảm đi nhu cầu thể hiện phong cách cá nhân, và áo sơ mi kẻ sọc chính là lựa chọn giúp nàng duy trì sự tự tin mỗi ngày

ẢNH: @VMHUONG

Từ những bản phối tối giản đến sáng tạo, từng đường kẻ của áo sơ mi kẻ sọc vẫn luôn góp phần tạo nên diện mạo cuốn hút, đồng hành cùng nàng trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

áo sơ mi kẻ sọc Áo sơ mi Họa tiết Thanh lịch họa tiết kẻ sọc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top