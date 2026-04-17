Thời trang 24/7

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/04/2026 14:00 GMT+7

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế dây thắt nơ nữ tính cùng phom dáng đa dạng giúp nàng tôn lên nét điệu đà khó cưỡng.

Áo thắt nơ vai từ lâu đã trở thành "vũ khí" bí mật giúp phái đẹp khoe khéo bờ vai trần mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ. Điểm nhấn là những chiếc nơ xinh xắn trên vai không chỉ mang lại vẻ ngoài điệu đà mà còn giúp bộ trang phục trở nên bay bổng hơn. Từ chất liệu voan nhẹ tênh, ren tinh tế đến denim cá tính, kiểu áo này dễ dàng chiều lòng mọi phong cách, biến nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Với những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch pha chút quyến rũ, các thiết kế cổ chữ V kết hợp chi tiết nơ vai chính là lựa chọn giúp cân bằng tổng thể.

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 1.

Chiếc áo trắng ngà chất liệu voan mỏng nhẹ mang đến vẻ đẹp tinh khôi. Điểm nhấn buộc nơ vai kết hợp cùng họa tiết hoa nhí li ti dịu dàng. Phần bo chun ở eo khéo léo giúp định hình vóc dáng, mang lại vẻ ngoài thon gọn và duyên dáng. Kết hợp cùng dây chuyền ngọc trai sang trọng để nâng tầm khí chất kiêu kỳ, chuẩn nàng thơ

ẢNH: @_CHICHBONG.03

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 2.

Thiết kế cổ chữ V quyến rũ phối cùng chi tiết ren tinh xảo giúp chiếc áo hai dây dáng crop top thêm nữ tính. Hai dải nơ buộc trên vai tạo điểm nhấn mềm mại, làm giảm bớt sự cứng nhắc và tăng thêm nét điệu đà. Sắc trắng tinh khôi của áo diện cùng quần đen ống rộng tạo sự tương phản màu sắc hoàn hảo

ẢNH: @_HANNIM_

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 3.

Không quá nổi bật nhưng luôn ghi điểm bằng nét thanh lịch tự nhiên, áo thắt nơ vai họa tiết ca rô màu xanh trắng chính là lựa chọn tiêu biểu cho tinh thần ấy. Phần viền ren dọc theo cổ áo kết hợp với dây nơ vai bản nhỏ, chất liệu vải co giãn nhẹ nhàng ôm lấy đường cong, khoe khéo vẻ đẹp thanh tú của hình thể

ẢNH: @_HANNIM_

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 4.

Chiếc áo babydoll màu hồng kẹo ngọt với phom dáng xòe rộng mang lại sự thoải mái. Điểm nhấn độc đáo nhất chính là phần dây buộc nơ vai màu đỏ rực rỡ, sánh đôi cùng quần jeans ống rộng để cân bằng lại độ nữ tính, tạo nên vẻ ngoài hiện đại

ẢNH: @_HANNIM_

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 5.

Áo dáng suông màu xanh nhã nhặn mang đậm dấu ấn vintage cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp hoài niệm. Áo với những dải ren được đính kết tinh tế cùng phần nơ vai mềm mại tạo nên nét đẹp nhã nhặn. Kiểu áo này không chỉ giúp che khuyết điểm cơ thể, một đôi bốt màu nâu trầm sẽ là mảnh ghép lý tưởng để hoàn thiện phong cách cổ điển đầy cuốn hút này

ẢNH: @_TASRKKY

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 6.

Chất liệu denim vốn mạnh mẽ khi được thiết kế với chi tiết nhún ngực và nơ vai bỗng trở nên vô cùng lạ mắt. Phần dây nơ giúp làm mềm đi sự thô cứng của vải denim, phối với chân váy ngắn đen để khoe khéo đôi chân dài và vẻ ngoài cực kỳ sành điệu

ẢNH: @_TASRKKY

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 7.

Chiếc áo màu be với thiết kế ôm eo và xòe nhẹ ở hông giúp tạo hiệu ứng đồng hồ cát. Phần nơ vai thanh mảnh là chi tiết đắt giá giúp bộ trang phục đơn sắc trở nên có điểm nhấn. Sắc be trang nhã không kén da, kết hợp cùng chân váy dài cùng màu để tạo thành một set đồ tone sur tone đẳng cấp

ẢNH: @_PHUOQ.THUY_

Nét điệu đà từ những chiếc áo thắt nơ vai- Ảnh 8.

Sử dụng chất liệu vải xốp đang rất thịnh hành, chiếc áo sọc hồng mang lại hiệu ứng thị giác thú vị và cảm giác thoáng mát khi mặc. Chi tiết thắt nơ vai giúp bộ trang phục thêm phần trẻ trung, giúp nàng "ăn gian" tuổi tác một cách hiệu quả. Gam màu hồng trắng xen kẽ tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

ẢNH: @_RYNHII

Áo thắt nơ vai không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự nữ tính và tự do trong phong cách.



áo thắt nơ áo thắt nơ vai trang phục thắt nơ áo babydoll Áo hai dây

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè

