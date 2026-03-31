  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
31/03/2026 10:00 GMT+7

Nếu có món đồ nào vừa dễ mặc lại vừa 'auto xinh', thì đó chắc chắn là những thiết kế váy, áo hở vai. Quyến rũ nhẹ nhàng, nữ tính yêu kiều nhưng vẫn đủ sức khiến mọi ánh nhìn phải xao xuyến.

Không quá phô trương, váy - áo hở vai khéo léo tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh - những điểm quyến rũ tự nhiên nhất của phái đẹp. Chính sự cân bằng giữa thanh lịch và gợi cảm này đã khiến thiết kế hở vai trở thành lựa chọn lý tưởng.

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 1.

Như hình ảnh một chú thiên nga với những nếp dập ly tạo nên chuyển động mềm mại. Thiết kế cổ yếm tao nhã khéo léo tôn lên bờ vai và đường cổ thanh mảnh, mang đến vẻ đẹp nữ tính trên nền tơ voan lụa ánh kim cùng gam màu kem dịu dàng

ẢNH: MIRAE

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 2.

Phần bèo tầng tạo hiệu ứng bồng bềnh, khéo léo che khuyết điểm và tăng thêm nét duyên dáng. Kết hợp cùng quần ống rộng giúp cân đối dáng người, mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch

ẢNH: MIRAE

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 3.

Váy trễ vai trong gam màu kem mang vẻ đẹp yêu kiều và trang nhã; phom dáng bay bổng để từng lớp vải khẽ "thì thầm" câu chuyện của sự nữ tính - không phô trương, nhưng đủ khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn

ẢNH: MIRAE

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 4.

Thiết kế mang đậm dấu ấn nữ tính và tinh tế, được nâng niu trong gam hồng dịu nhẹ. Chi tiết cut out hình cánh bướm khéo léo tôn lên vẻ đẹp mềm mại, tạo nên sức hút nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: MIRAE

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 5.

Những họa tiết ren được điểm xuyết khéo léo trên phom dáng ôm vừa vặn, khẽ tôn lên đường cong thanh thoát. Mọi chi tiết đều nhẹ nhàng và mềm mại, tạo nên một sức hút ngọt ngào nhưng vẫn rất tinh tế

ẢNH: MIRAE

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 6.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét nữ tính, dịu dàng và chút phóng khoáng lãng mạn. Họa tiết paisley cổ điển trên nền màu hồng nude ngọt ngào tôn da. Phom dáng trễ vai bồng bềnh khéo léo che khuyết điểm, tôn eo và kéo dài đôi chân

ẢNH: CAMILLA

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 7.

Nếu muốn thêm chút quyến rũ vào phong cách đời thường, bạn có thể thử những kiểu áo sơ mi cổ rộng, khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh tinh tế. Thiết kế dáng suông kết hợp thắt eo nhẹ giúp tôn lên vòng eo mà vẫn giữ được sự thoải mái

ẢNH: CAMILLA

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai- Ảnh 8.

Thiết kế ôm dáng tôn trọn đường cong, kết hợp cổ yếm khoét sâu chữ V giúp bờ vai và xương quai xanh trở nên cuốn hút theo cách tinh tế. Điểm nhấn nơ nhỏ tại eo tạo sự cân bằng nhẹ nhàng, tăng thêm nét sang trọng cho tổng thể

ẢNH: AMELIE

Dù là phong cách nữ tính, thanh lịch hay hiện đại, cá tính, một chiếc áo hay bộ váy hở vai quyến rũ nhẹ nhàng vẫn luôn dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn, giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Hở vai váy hở vai Áo hở vai áo trễ vai

Bài viết khác

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại

Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ họa tiết chấm bi duyên dáng

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ họa tiết chấm bi duyên dáng

Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top