  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
27/10/2025 10:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang đầy biến động, có những xu hướng chỉ là thoáng qua nhưng cũng có những chi tiết trở thành biểu tượng vượt thời gian. Bèo nhún là một trong số đó: Mềm mại, nữ tính và đầy gợi cảm.

Không chỉ đơn thuần là chi tiết trang trí, bèo nhún là ngôn ngữ cách điệu của thời trang. Những đường xếp nếp, rủ mềm trên nền lụa, chiffon hay cotton mang đến cảm giác vừa thanh thoát, vừa kiêu kỳ.

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 1.

Chiếc váy tông đỏ trầm giúp tôn dáng và tạo điểm nhấn mạnh mẽ, trong khi thiết kế bèo nhún ở phần thân và tay áo mang lại độ bồng bềnh, mềm mại, làm cân bằng giữa sự quyến rũ và nhẹ nhàng

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 2.

Từng tầng voan bồng bềnh tựa cánh hoa, mang đến cho nàng vẻ nữ tính. Sự tinh tế nằm ở cấu trúc xếp lớp mềm mại, tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng, khiến người mặc như đang hòa vào làn gió dịu êm

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 3.

Chi tiết bèo nhún quanh người giúp tôn lên nét cổ điển pha chút lãng mạn, làm nổi bật vẻ mong manh kiêu kỳ. Trên nền chất liệu vải cao cấp với tông đỏ trầm sang trọng, từng nếp gấp và đường cắt ôm dáng tạo hiệu ứng thị giác tinh tế

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa chất liệu co giãn ôm dáng và ren mềm mại tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa hiện đại cho mẫu váy này. Hoàn hảo cho những buổi tiệc hay sự kiện cần vẻ đẹp thanh lịch nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 5.

Nếu e ngại những đường viền bèo dễ khiến tổng thể trở nên rối mắt, thì gợi ý hoàn hảo chính là thiết kế tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế như này. Phần bèo nhẹ chạy ngang ngực được xử lý khéo léo giúp tôn dáng tự nhiên

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 6.

Phần thân trên ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể. Trong khi đó, tầng ren bồng nhẹ ở hông được thiết kế dạng bèo nhún nhiều lớp, giúp tạo độ phồng tự nhiên, mang lại hiệu ứng thị giác bay bổng

ẢNH: CAZI

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 7.

Đầm dài trắng với hàng nút chạy dọc thân trước, điểm nhấn xếp nếp tinh tế và tay dài bo nhẹ, tầng váy chiffon thả rủ mang lại vẻ thanh thoát. Từng chi tiết đều được xử lý khéo léo, từ đường cắt cổ chữ V sâu đến những nếp gấp mềm mại

ẢNH: ONONMM

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang- Ảnh 8.

Áo crop top cổ chữ V bèo nhiều lớp, tay loe xòe mềm mại, phối cùng quần jeans cạp thấp ôm gọn hông rồi buông rơi đầy cá tính. Một bản hòa âm giữa nét nữ tính bay bổng và tinh thần tự do hiện đại

ẢNH: ONONMM

Giữa những đường cắt táo bạo và phom dáng cá tính, váy áo bèo nhún vẫn âm thầm giữ vị thế riêng, như bản hòa ca của sự dịu dàng và tự tin. Đó là lựa chọn của những người phụ nữ lãng mạn.

bèo nhún trang phục bèo nhún áo crop top váy bèo nhún Nữ tính

Bài viết khác

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy hoa

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy hoa

Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Những gam màu đẹp nhất mùa thu, nàng không nên bỏ lỡ

Những gam màu đẹp nhất mùa thu, nàng không nên bỏ lỡ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top