Ngọt lịm ngày thu với áo babydoll và chân váy

Không cần cầu kỳ với những layer dày dặn, chỉ một chiếc áo babydoll kết hợp cùng chân váy thôi cũng đủ khiến bản phối ngày thu trở nên ngọt ngào. Vừa nữ tính xen kẽ trẻ trung, bộ đôi này mang đến cho nàng vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn thật nổi bật, dễ dàng ghi điểm ở bất cứ đâu.
Nàng thơ cổ điển với áo babydoll và chân váy chữ A
Trong thế giới thời trang, có những khoảnh khắc mà một set đồ không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa các trang phục, mà còn gợi nên cảm xúc khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn. Và bộ đôi áo babydoll và chân váy chữ A giúp nàng dễ dàng thực hiện điều đó.
Áo babydoll màu vàng kem với điểm nhấn cổ sen mềm mại, tay áo phồng rộng bồng bềnh, khéo léo tôn lên nét nữ tính nhờ chi tiết bo chun tinh tế ở cổ tay. Kết hợp cùng chân váy chữ A trắng denim cứng cáp, tạo nên một sự tương phản đầy thú vị.
Áo babydoll và chân váy xếp ly tôn nét nữ tính
Sự đối lập giữa hai gam màu kinh điển trắng - đen không chỉ khẳng định phong cách cá tính mà còn là tuyên ngôn thời trang hiện đại. Tăng Mỹ Hàn lựa chọn áo babydoll màu trắng với những lớp bèo nhún bồng bềnh tạo độ phồng, kết hợp cùng chiếc chân váy xếp ly màu đen, tổng thể trang phục trở nên hài hòa.
Thiết kế bo chun ở eo giúp tạo độ phồng tinh tế, đi cùng đó là chân váy xếp ly ngắn màu nâu đậm, không chỉ tạo nên sự chuyển đổi màu sắc thú vị mà còn làm nổi bật đôi chân thon gọn, mang lại nét trẻ trung và năng động.
Điệu đà với áo babydoll và chân váy xếp tầng
Sự kết hợp giữa áo babydoll ngọt ngào cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh là minh chứng cho sức hút của phong cách trong trẻo nhưng không kém phần tinh nghịch.
Tự tin khoe cá tính với áo babydoll và chân váy bí
Một trong những công thức phối đồ mang lại hiệu ứng trẻ trung và cuốn hút cho phái đẹp chính là sự kết hợp giữa áo babydoll và chân váy bí. Chiếc áo babydoll màu xanh da trời nhạt có các đường bèo nhún, hàng cúc nhỏ tinh xảo và chi tiết cổ sen. Đi cùng là chân váy bí màu trắng, điểm nhấn là họa tiết ren thêu hoa văn tinh xảo.
Nét đẹp duyên dáng với áo babydoll và chân váy dài
Thanh lịch hơn với bản phối áo babydoll cùng chân váy dài thướt tha.
Áo babydoll kết hợp với chân váy, một công thức đơn giản nhưng lại mở ra cả một thế giới phong cách cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào. Đừng ngại ngùng mà hãy thử biến tấu để có ngay có mình phong cách thời trang riêng biệt!