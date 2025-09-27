Ngọt lịm ngày thu với áo babydoll và chân váy

Không cần cầu kỳ với những layer dày dặn, chỉ một chiếc áo babydoll kết hợp cùng chân váy thôi cũng đủ khiến bản phối ngày thu trở nên ngọt ngào. Vừa nữ tính xen kẽ trẻ trung, bộ đôi này mang đến cho nàng vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn thật nổi bật, dễ dàng ghi điểm ở bất cứ đâu.

Nàng thơ cổ điển với áo babydoll và chân váy chữ A

Trong thế giới thời trang, có những khoảnh khắc mà một set đồ không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa các trang phục, mà còn gợi nên cảm xúc khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn. Và bộ đôi áo babydoll và chân váy chữ A giúp nàng dễ dàng thực hiện điều đó.

Một chút ngẫu hứng như bước ra từ thế giới cổ tích được gói gọn trong bản phối áo babydoll và chân váy chữ A ẢNH: @29FEB.CLOSET

Áo babydoll màu vàng kem với điểm nhấn cổ sen mềm mại, tay áo phồng rộng bồng bềnh, khéo léo tôn lên nét nữ tính nhờ chi tiết bo chun tinh tế ở cổ tay. Kết hợp cùng chân váy chữ A trắng denim cứng cáp, tạo nên một sự tương phản đầy thú vị.

Áo babydoll và chân váy xếp ly tôn nét nữ tính

Sự đối lập giữa hai gam màu kinh điển trắng - đen không chỉ khẳng định phong cách cá tính mà còn là tuyên ngôn thời trang hiện đại. Tăng Mỹ Hàn lựa chọn áo babydoll màu trắng với những lớp bèo nhún bồng bềnh tạo độ phồng, kết hợp cùng chiếc chân váy xếp ly màu đen, tổng thể trang phục trở nên hài hòa.

Đây là bản phối lý tưởng dành cho những cô nàng muốn khẳng định phong cách riêng biệt sắc sảo ẢNH: @KJMBAE

Mang nét cổ điển khi phối những bảng màu trầm trung tính trong bộ trang phục, áo babydoll màu be với phần cổ cao và tay áo dài bồng bềnh chính là tâm điểm. ẢNH: @THE.SWEATERWEATHER

Thiết kế bo chun ở eo giúp tạo độ phồng tinh tế, đi cùng đó là chân váy xếp ly ngắn màu nâu đậm, không chỉ tạo nên sự chuyển đổi màu sắc thú vị mà còn làm nổi bật đôi chân thon gọn, mang lại nét trẻ trung và năng động.

Điệu đà với áo babydoll và chân váy xếp tầng

Sự kết hợp giữa áo babydoll ngọt ngào cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh là minh chứng cho sức hút của phong cách trong trẻo nhưng không kém phần tinh nghịch.

Áo babydoll tím pastel phủ họa tiết chấm bi trắng, thiết kế dáng suông nhẹ giúp người mặc thêm phần thoải mái. Khi được phối cùng chân váy trắng xếp tầng, vải ren tinh tế xếp chồng vừa tôn dáng vừa đem lại sự uyển chuyển ẢNH: @CDQTIT

Tự tin khoe cá tính với áo babydoll và chân váy bí

Một trong những công thức phối đồ mang lại hiệu ứng trẻ trung và cuốn hút cho phái đẹp chính là sự kết hợp giữa áo babydoll và chân váy bí. Chiếc áo babydoll màu xanh da trời nhạt có các đường bèo nhún, hàng cúc nhỏ tinh xảo và chi tiết cổ sen. Đi cùng là chân váy bí màu trắng, điểm nhấn là họa tiết ren thêu hoa văn tinh xảo.

Sự kết hợp khéo léo giữa hai món đồ mang lại tổng thể hài hòa, giúp người mặc tự tin khoe cá tính nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào ẢNH: @NHIEN.OFFICIAL

Mang tinh thần lãng mạn khi chọn diện áo babydoll kem được điểm xuyết bằng những bông hoa nhí nhỏ xinh, phối cùng chân váy bí màu trắng với độ phồng nhẹ, tổng thể trở nên hài hòa, như thể tái hiện trọn vẹn một bản tình ca thời trang dịu dàng dành riêng cho những cô nàng mùa thu ẢNH: @HAVANA.DANANG

Nét đẹp duyên dáng với áo babydoll và chân váy dài

Thanh lịch hơn với bản phối áo babydoll cùng chân váy dài thướt tha.

Lựa chọn một chiếc áo babydoll với họa tiết kẻ ô độc đáo trở thành điểm nhấn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phối cùng chân váy dài phủ họa tiết hoa, sự kết hợp này giúp người mặc toát lên thần thái thanh lịch khó lẫn ẢNH: @24STORE.ST

Gây ấn tượng với chiếc áo babydoll màu vàng nhạt, thiết kế tay dài phồng nhẹ nhàng điểm xuyết bằng những họa tiết thêu hoa tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy dài màu trắng, tổng thể trở nên mộc mạc nhưng vẫn đầy thanh thoát ẢNH: @THE.SWEATERWEATHER

Áo babydoll kết hợp với chân váy, một công thức đơn giản nhưng lại mở ra cả một thế giới phong cách cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào. Đừng ngại ngùng mà hãy thử biến tấu để có ngay có mình phong cách thời trang riêng biệt!