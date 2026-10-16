Nhà thiết kế cao 1m85, xinh như hoa hậu gây chú ý ở show truyền hình thực tế

Jennifer Phạm xuất hiện nổi bật trong top 15 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng thi truyền hình thực tế tại chương trình Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026 - Aquafina Pure Fashion 2026.

Diện mạo cuốn hút của nhà thiết kế trẻ sinh năm 2002 đến từ Cà Mau ẢNH: BTC

Jennifer Phạm (tên thật là Phạm Trọng Hiếu) sinh năm 2002. Cô tiết lộ mình cao 1m85, từng giành danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang năm 2025 tại trường Đại học Hoa Sen với bộ sưu tập Rồng rắn lên mây.

Ngay từ vòng sơ loại, Jennifer Phạm đã khiến nhiều người bất ngờ với chiều cao nổi bật. Khi tự trình diễn một bộ trang phục vừa thiết kế trước ban giám khảo, cô bị nhầm là người mẫu trình diễn. Ngay sau đó, Jennifer Phạm tiếp thu góp ý từ NTK Hoàng Minh Hà, biến hóa trang phục và cách trình diễn mới lạ, trẻ trung hơn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Jennifer Phạm gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, thần thái rạng rỡ xinh đẹp. Chiều cao nổi bật giúp cô dễ dàng thu hút ống kính máy ảnh và sự quan tâm của công chúng ẢNH: NVCC

Jennifer Phạm và người mẫu Vieu Trần trong màn catwalk giới thiệu trang phục thiết kế và tác giả ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026 không chỉ mở ra cơ hội khẳng định tài năng mà còn đặt các NTK trẻ trước chuỗi thử thách thực tế.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn đúng chất một "đấu trường thời trang", chương trình còn tạo điều kiện để các nhà thiết kế trẻ cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp, vượt qua các giới hạn và từng bước khẳng định tư duy thiết kế riêng.

Ngoài hình thức truyền hình thực tế giàu kịch tính, chương trình còn có dàn giám khảo giàu kinh nghiệm trong nghề gồm NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Hoàng Minh Hà - Quán quân Project Runway Vietnam mùa đầu tiên, Giám đốc Sáng tạo - Stylist Kelbin Lei và Host Mai Ngô.

Nhà thiết kế Phạm Thị Nguyên truyền cảm hứng với câu chuyện theo đuổi đam mê thời trang. Nữ bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết cô đã dành 4 năm học ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, 2 năm học bác sĩ nội trú và vẫn dành thời gian để học thêm nghề thiết kế thời trang. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, cô đã lường trước "rủi ro" là các thông tin trái chiều hướng đến mình nhưng không lo lắng vì mục tiêu lớn nhất của cô là thực hiện được ước mơ làm nhà thiết kế thời trang ẢNH: BTC

Thiết kế của NTK Nguyễn Nhật An. Anh gây ấn tượng qua danh hiệu Thủ khoa ngành Thời trang Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp ẢNH: BTC

NTK trẻ Phạm Khánh Quỳnh và mẫu trang phục cô thực hiện trong 3 giờ. Cô sở hữu nhiều thành tích đáng nể: danh hiệu thủ khoa tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, giải thưởng Young Designer do Hiệp hội Thiết kế VDAS trao tặng, Quán quân và Á quân các cuộc thi Thiết kế thời trang ẢNH: BTC

Nhà thiết kế triệu view Trần Bảo Nghi từng gây sốt mạng xã hội với các nội dung thời trang tự thiết kế như may đồ cho mẹ bằng khăn trải bàn... Top 15 Aquafina Pure Fashion 2026 cho biết đã thức suốt đêm để hoàn thành trang phục trình diễn tại sự kiện ẢNH: BTC

Tập đầu tiên sẽ phát sóng vào 20h ngày 23.10 trên kênh Youtube của nhà sản xuất.



Chương trình sẽ tìm ra Top 3 Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026. Họ sẽ tham gia làm bộ sưu tập để trình diễn mở màn cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam thu đông 2026, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 sắp tới.

Quán quân nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris (Pháp).