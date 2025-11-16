Nhẹ như mây trong từng bước đi với đầm linen

Từ đầm suông tối giản, đầm chữ A, đến những thiết kế dáng xòe cổ điển, đầm linen đã chứng minh tính linh hoạt và vẻ đẹp vượt thời gian của mình. Chiếc đầm là biểu tượng của phong cách sống tối giản, tự nhiên và trân trọng sự thoải mái.

Thả dáng cùng đầm linen dáng suông

Không cần cầu kỳ, đầm linen dáng suông chính là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp giản đơn mà vẫn thanh lịch ẢNH: K&K FASHION

Diện một chiếc đầm suông dài ngang bắp chân, được may từ chất liệu linen mát mẻ với tông màu be trang nhã. Thiết kế của đầm là kiểu không tay với hàng cúc chạy dọc thân trước, cùng điểm nhấn là hai túi hộp có nắp ở phần ngực.

Đầm linen suông dài qua gối với tông màu xanh ô liu dịu mắt, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Chiếc đầm có thiết kế cổ chữ V vừa phải, tay lỡ nhẹ nhàng, và điểm nhấn đắt giá là họa tiết thêu hoa tinh tế màu vàng nhạt chạy dọc theo thân váy. Để hoàn thiện vẻ ngoài thanh thoát, nàng phối cùng đôi xăng đan màu be quai mảnh hài hòa với tông màu đất của chiếc đầm.

Toát lên vẻ đẹp dịu dàng và tinh khôi trong chiếc đầm linen suông dài qua gối, mang tông màu trắng ngà nhẹ nhàng ẢNH: SWANLAKE VIETNAM

Chiếc đầm có thiết kế cổ tròn với hàng cúc mộc tinh tế phía trước, cùng phần tay lỡ được bo nhún nhẹ ở cổ tay. Điểm nhấn hoàn hảo của trang phục là chiếc túi xách mây tre đan với quai ngọc trai và viền ren, mang đậm phong cách đồng quê lãng mạn.

Đầm linen thắt eo nhẹ nhàng cho cô nàng điệu đà

Nếu nàng yêu thích nét nữ tính pha chút cổ điển, những thiết kế đầm linen thắt eo sẽ là lựa chọn lý tưởng ẢNH: K&K FASHION

Với tông màu be cổ điển trên nền vải linen sang trọng, chiếc đầm có thiết kế không tay, cổ tròn kín đáo với phần thân trên ôm vừa vặn và đặc biệt là phần chân váy xòe rộng, tạo nên độ bồng bềnh và duyên dáng. Kiểu dáng đầm phù hợp cho các sự kiện trang trọng, cùng đôi khuyên tai dáng dài lấp lánh để hoàn thiện vẻ ngoài rạng rỡ, quý phái.

Diện một chiếc đầm xòe midi quyến rũ với tông màu hồng san hô đậm, tạo nên sự ấm áp và nổi bật ẢNH: SIXDO

Chiếc đầm có thiết kế không tay với cổ chữ V tinh tế và phần thân trên ôm eo, nhấn nhá bằng chi tiết nơ nhỏ ở ngực. Phần chân váy xòe bồng bềnh, tạo độ thướt tha. Kết hợp trang phục cùng đôi giày đen lưới độc đáo và chiếc clutch cùng màu, hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng cho buổi tiệc hoặc sự kiện.

Đầm vải linen dáng chữ A dài qua gối, thắt eo nhẹ nhàng, nổi bật với tông màu hồng ngọt ngào ẢNH: ZOFAL

Chiếc đầm có thiết kế cổ hở cùng tay ngắn gọn gàng, điểm đặc trưng là hàng cúc nhỏ chạy dọc từ cổ xuống hết thân váy, tạo nên sự duyên dáng và cổ điển. Cô nàng phối trang phục cùng một chiếc túi xách hình hộp nhỏ nhắn, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc picnic ngoài trời.

Đầm linen hai dây thư thái với sự kết hợp màu sắc

Nàng diện một chiếc đầm suông hai dây dáng midi, mang phong cách du mục tối giản, với sự kết hợp hài hòa của hai tông màu ẢNH: TIMTAY OFFICIAL

Phần thân trên của đầm là màu be với các chi tiết xếp ly dọc nhẹ nhàng ở ngực, trong khi đó, phần gấu váy được phối màu xanh chàm tạo nên sự tương phản nổi bật.