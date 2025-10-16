  • An Giang
Thời trang 24/7

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
16/10/2025 22:00 GMT+7

Những thiết kế lấp lánh, từng gắn liền với sàn diễn haute couture hay các buổi dạ tiệc xa hoa, nay đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của các tín đồ thời trang hiện đại.

Giới hạn giữa sân khấu trình diễn và đời sống thường nhật đang dần bị xóa nhòa - được gọi là "hiệu ứng sân khấu hóa", phản ánh sự bắt nhịp của các tín đồ với "sàn diễn", lan tỏa mạnh mẽ của ngôn ngữ thị giác từ runway, thảm đỏ đến phong cách đường phố.

Các yếu tố từng chỉ gắn với sàn diễn như ánh đèn, sequin, pha lê hay chi tiết metallic nay xuất hiện ngày càng nhiều trong tủ đồ thường ngày. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong cách người mặc tiếp cận thời trang - họ không còn đợi "dịp đặc biệt" để tỏa sáng, mà chủ động biến trang phục lấp lánh thành công cụ thể hiện phong cách cá nhân. Đây cũng là minh chứng cho một làn sóng thời trang mới - nơi sự sang trọng, táo bạo và tính ứng dụng cùng tồn tại, tạo nên những bản phối giàu hiệu ứng thị giác nhưng vẫn thực tế và dễ mặc trong cuộc sống hằng ngày.

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 1.

Các thiết kế của Roberto Cavalli kích thích mạnh mẽ những tín đồ yêu phong cách tiệc tùng

ẢNH: ROBERTO CAVALLI

Sequin, pha lê, đá lấp lánh và vải 'phát sáng' tiếp tục lên ngôi

Mùa thu đông 2026, các nhà mốt quốc tế đồng loạt khai thác chất liệu ánh sáng như một ngôn ngữ thời trang: sequin ánh bạc, pha lê đính thủ công hay đá trong suốt phản chiếu ánh đèn. Các thiết kế này khi kết hợp với phom dáng hiện đại - áo khoác trench coat, suit rộng, váy midi hoặc áo len cơ bản đã giúp "hiệu ứng sân khấu hóa" trở nên gần gũi, thời thượng và không hề "quá tay" như nhiều người từng nghĩ.

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 2.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 3.

 Khi ánh đèn hoặc ánh nắng chạm vào bề mặt sequin, từng chuyển động cơ thể tạo ra hiệu ứng phản chiếu tự nhiên, khiến bản phối trở nên sống động mà không cần phụ kiện cầu kỳ, làm nên hiệu ứng ánh sáng di động hấp dẫn

ẢNH: ELIE SAAB

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 4.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 5.

Những thiết kế "lấp lánh" và "bắt sáng" giờ đây đã mang tính ứng dụng cao hơn

ẢNH: GABRIELA HEARST

Những chiếc váy đính đá, áo phủ sequin, hay suit ánh kim đã không chỉ dành riêng cho các dịp đặc biệt như sự kiện thời trang, lễ trao giải hay dạ tiệc. Nay, chúng được "dịch chuyển" sang street life (cuộc sống đường phố) một cách đầy sáng tạo. Điểm khác biệt nằm ở cách phối và tiết chế. Những thiết kế đính đá không còn gắn liền với hình ảnh lộng lẫy kiểu "công chúa", mà trở thành điểm nhấn trong những bản phối đời thường - một chiếc áo blazer có tay áo ánh kim, một chiếc váy mini đính đá phần cổ, hay một chiếc quần jeans gắn sequin nhẹ nhàng cũng đủ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh.

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 6.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 7.

Thiết kế của Chanel hoặc mang đậm đặc trưng ánh kim hoặc tạo điểm nhấn tinh tế bằng loại vải có độ bắt sáng cao đều là những gợi ý cho các tín đồ yêu sự lấp lánh

ẢNH: CHANEL

Chọn và phối để nổi bật với trang phục lấp lánh

Một trong những bí quyết để ứng dụng xu hướng này chính là sự cân bằng. Chỉ một chi tiết đính đá hoặc ánh kim cũng có thể biến trang phục đơn giản thể hiện quan điểm thời trang cá nhân. Trang phục sequin khi kết hợp với sneaker trắng hay áo khoác dáng dài trung tính sẽ trở nên hiện đại, trẻ trung và có tính ứng dụng cao. Không còn là trang phục "có dịp mới mặc", những món đồ lấp lánh này nay được diện vào các buổi hẹn hò, tiệc tối thân mật, thậm chí cả trong những set đồ đi làm có điểm nhấn tinh tế.

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 8.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 9.

Elie Saab 2026 mang đến những thiết kế ánh kim trên phom dáng tối giản qua những mẫu áo tank top, áo halter top (dạng áo yếm) cùng quần ống rộng hoặc váy mini dáng suông tạo nên sự cân bằng thị giác, vừa đủ nổi bật mà vẫn hiện đại, tinh tế

ẢNH: ELIE SAAB

Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 10.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 11.
Những bộ cánh lấp lánh cho các nàng ưa bóng bẩy, yêu tiệc tùng - Ảnh 12.

Mùa này, Prada mang đến những loại vải, gam màu có ánh sắc neon tạo ra sự nổi bật về ánh sáng vừa ấn tượng lại vừa đủ độ tiết chế để sử dụng làm trang phục văn phòng hay dạo phố

ẢNH: PRADA


