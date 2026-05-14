Những bộ trang sức làm nên sức hút tại thảm đỏ Baeksang

Bên cạnh việc tôn vinh tài năng điện ảnh, thảm đỏ Baeksang 2026 còn trở thành cuộc đua phong cách đầy mãn nhãn, nơi dàn sao Hàn khéo léo khẳng định đẳng cấp qua những bộ trang sức xa xỉ và tinh xảo.
Ngay sau khi được Piaget bổ nhiệm trong vai trò đại sứ, Lee Chae Min đã có vinh dự nhận danh hiệu danh giá Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Baeksang 2026. Vai chính nổi bật trong loạt phim truyền hình đình đám Ngự trù của bạo chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã giúp Lee Chae Min mang về tượng vàng và hứa hẹn mở đường cho một sự nghiệp diễn xuất trong tương lai của nam diễn viên sinh năm 2000.
Với hơn một thập niên gắn bó trong vai trò MC tại lễ trao giải Baeksang, ca sĩ, diễn viên Bae Suzy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết của giải thưởng danh giá. Hiện diện của cô tại sự kiện luôn thu hút sự chú ý không thể so sánh, từ thảm đỏ đến phút lên sóng cuối cùng.
Nhận đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất cho loạt phim truyền hình Gia đình bão tố (Typhoon Family), nam diễn viên Lee Junho cũng gây ấn tượng mạnh tại sự kiện với đồng hồ và trang sức Chopard.
Baeksang là giải thưởng nghệ thuật tôn vinh những thành tựu trong năm về truyền hình, nội dung phát sóng, sân khấu và điện ảnh Hàn Quốc từ 1965. Trong số các giải thưởng danh giá nhất của nền nghệ thuật nước này, như giải Rồng Xanh, Chuông Vàng hay Daesang, lễ trao giải Baeksang được ví như Quả cầu vàng của Hàn Quốc do là giải thưởng duy nhất bao gồm tất cả các lĩnh vực truyền hình, sân khấu và điện ảnh.