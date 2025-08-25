Những cách kết hợp quần culottes đẹp nhất, từ ngày đến đêm

Dài, ngắn, dài đến đầu gối hay nhiều lớp, quần culottes phù hợp với nhiều kiểu dáng và mọi dịp khác nhau, từ ban ngày đến buổi tối.
Quần culottes denim
Không còn gò bó trong khuôn khổ “jeans truyền thống”, culottes denim mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế để sải bước trên phố hay xuất hiện trong những buổi tiệc tối.
Các nhà mốt quốc tế lẫn trong nước đều đưa chất liệu denim bền bỉ vào phom culottes mềm rủ, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa khỏe khoắn và nữ tính. Kết hợp với áo sơ mi oversized, blazer không tay hoặc crop top, culottes denim trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều hoàn cảnh.
Đặc biệt, gam xanh denim cổ điển, xanh xám trầm hay thậm chí là đen tuyền đang được ưa chuộng, giúp culottes denim dễ dàng hòa vào bảng màu mùa thu ấm áp. Những chi tiết cắt xẻ, đường may nổi, hoặc bản phối tone sur tone, denim on denim càng làm xu hướng này thêm phần thời thượng.
Quần culottes midi phối cùng áo sơ mi
Quần culottes lửng ống rộng với áo thun, áo ba lỗ
Quần culottes lửng ống rộng với áo thun là công thức tối giản nhưng đầy khí chất cho những ngày đầu thu.
Khi kết hợp cùng giày sneakers trắng set đồ này dễ dàng chuyển đổi từ phong cách dạo phố năng động sang vẻ thanh lịch tối giản.