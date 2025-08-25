Những cách kết hợp quần culottes đẹp nhất, từ ngày đến đêm

Dài, ngắn, dài đến đầu gối hay nhiều lớp, quần culottes phù hợp với nhiều kiểu dáng và mọi dịp khác nhau, từ ban ngày đến buổi tối.

Quần culottes denim

Mặc quần denim, đi bốt cao và áo sơ mi polo cotton, kết hợp với vòng cổ có mặt dây chuyền ẢNH: @CHLOÉ

Mùa thu 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của quần culottes denim - dáng quần lửng ngang mắt cá chân, ống rộng vừa phóng khoáng vừa hiện đại ẢNH: @NATHALIA ERICA

Không còn gò bó trong khuôn khổ “jeans truyền thống”, culottes denim mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế để sải bước trên phố hay xuất hiện trong những buổi tiệc tối.

Các nhà mốt quốc tế lẫn trong nước đều đưa chất liệu denim bền bỉ vào phom culottes mềm rủ, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa khỏe khoắn và nữ tính. Kết hợp với áo sơ mi oversized, blazer không tay hoặc crop top, culottes denim trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều hoàn cảnh.

Đặc biệt, gam xanh denim cổ điển, xanh xám trầm hay thậm chí là đen tuyền đang được ưa chuộng, giúp culottes denim dễ dàng hòa vào bảng màu mùa thu ấm áp. Những chi tiết cắt xẻ, đường may nổi, hoặc bản phối tone sur tone, denim on denim càng làm xu hướng này thêm phần thời thượng.

Quần culottes midi phối cùng áo sơ mi

Quần culottes đen giản dị, sang trọng này được mặc với áo sơ mi thoải mái, thắt lưng và dép xăng đan để tạo nên sự kết hợp mang tính thẩm mỹ nam tính ẢNH: @PILARLAMELA

Dáng culottes qua bắp chân, tôn dáng và tạo sự thoải mái, trong khi chiếc áo sơ mi - từ kiểu cổ điển trơn đến những thiết kế oversized lại mang đến nét chỉn chu, sang trọng ẢNH: @GARMENTORY

Khi kết hợp, bộ đôi này vừa giữ được sự phóng khoáng, hiện đại, vừa đảm bảo tính ứng dụng cao: có thể mặc đi làm, dạo phố hay dự tiệc nhẹ ẢNH:@THEBABOOSHKA

Quần culottes lửng ống rộng với áo thun, áo ba lỗ

Quần culottes lửng ống rộng với áo thun là công thức tối giản nhưng đầy khí chất cho những ngày đầu thu.

Chiếc culottes với độ dài vừa phải giúp dáng người trông cao và thanh thoát, trong khi áo thun giữ cho tổng thể vẻ trẻ trung, giản dị ẢNH: @ERINMELLXR

Chiếc culottes ống rộng tạo đường rũ tự nhiên, mang lại vẻ phóng khoáng và thoải mái, trong khi áo ba lỗ ôm gọn phần trên, cân bằng tỷ lệ cơ thể và tôn lên nét khỏe khoắn, gợi cảm ẢNH: @TEMPTATIONVACATION

Khi kết hợp cùng giày sneakers trắng set đồ này dễ dàng chuyển đổi từ phong cách dạo phố năng động sang vẻ thanh lịch tối giản.