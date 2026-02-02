  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/02/2026 10:00 GMT+7

Quần jeans xanh không bao giờ lỗi mốt lại đẹp một cách bền bỉ, thoải mái mà vẫn sang trọng. Những dáng quần jeans lên dáng đẹp, hữu dụng mọi lúc gọi tên quần baggy jeans, skinny jeans, quần jeans ống loe, quần denim ống rộng...

Nếu phải chọn ra một chiếc quần dài mà nàng có thể mặc đẹp cả năm thì không thể vắng mặt quần jeans xanh. Quần jeans xanh đậm, xanh đen, xanh rêu hay xanh nhạt tùy theo sở thích của riêng nàng. Tuy nhiên phom dáng sẽ có tác dụng đáng kể trong việc tôn chân, tôn dáng.

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 1.

Diện quần jeans và áo tweed trong tiết trời giao mùa cuối năm là chuẩn sành điệu, thoải mái mà vẫn sang trọng

ẢNH: JENNY TSANG

Mặc đẹp mà vẫn thoải mái cả năm cùng quần jeans xanh

Chiếm đa số trong số các bản phối thời trang trên mạng xã hội của các cô gái nổi tiếng chính là chiếc quần jeans quen thuộc và bền bỉ. Mùa lạnh, jeans được khéo phối cùng áo tweed sang trọng, cardigan mềm ấm. Mùa nắng lên là lúc cặp đôi jeans và sơ mi, tank top "đổ bộ" đường phố. Cứ thế, món đồ cổ điển này len lỏi vào từng kỷ niệm, góp phần tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong ký ức của mỗi người.

Nếu có sự tự tin về vóc dáng "mặc gì cũng đẹp", nàng thỏa thích trải nghiệm mọi phom dáng từ quần cạp cap đến cạp trễ, ống ôm đến ống loe. Tuy nhiên nếu đôi chân và phần thân dưới có nhiều khuyết điểm thì một vài yếu tố sẽ đáng để nàng cân nhắc cho hình ảnh mặc jeans đẹp hơn.

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 2.

Sơ mi kẻ sọc và quần denim là cặp đôi không bao giờ sai. Giày cao gót, dây lưng da, mắt kính và một chiếc túi xách phù hợp giúp hoàn thiện bản phối "vạn năng", diện đi làm đi chơi đều hợp

ẢNH: FLEUR RAFFAN

Quần jeans cạp cao là bảo bối cho nàng muốn "thu gọn" vòng 2 và tạo nên sự cân đối cho hình ảnh tổng thể. Dáng quần ống rộng che khuyết điểm chân cong, chân gầy khẳng khiu... tuy nhiên có thể khiến nàng "bé hạt tiêu" bị dìm dáng. Do vậy lựa chọn trung tính hơn gọi tên quần ống đứng, quần baggy jeans.

Quần jeans xanh mặc đẹp với áo sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc, crop top, áo len, blazer và bất cứ chiếc áo nào nàng nghĩ rằng sẽ hợp - cứ thử diện lên và ngắm mình trong gương để đưa ra quyết định đúng đắn.

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 3.

Quần baggy, quần ống côn mang lại dáng vẻ gọn gàng và năng động nên thường được mặc khi nàng rất bận rộn, khi cần hoạt động nhiều mà không bị vướng víu hay phải bận tâm đến việc giữ nếp cho áo quần

ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 4.

Áo crop top từ các chất thun dệt kim, cotton có thể hút ẩm và giữ cho cơ thể thoáng mát. Crop top nhiều màu sắc giúp bản phối cùng jeans xanh thêm nổi bật và gây hiệu ứng thị giác tốt

ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 5.
Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 6.

Dáng quần ống rộng luôn là lựa chọn hàng đầu cho phong cách đường phố. Quần ống loe, quần ống đứng được ưa thích diện cho các bản phối công sở, trang phục casual tiện lợi và lịch sự hằng ngày

ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 7.
Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 8.

Hãy chọn skinny jeans và bốt cao cổ khi nàng muốn tôn đôi chân trong tiết trời lạnh giá hoặc đơn giản là chọn thiết kế jeans có phần ống cong/ống thẳng vừa vặn phối cùng giày mũi nhọn để "kéo dài" chân

ẢNH: VANESSA KANG

Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 9.
Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa- Ảnh 10.

Thiết kế quần jeans xanh đa di năng gọi tên tông màu xanh đậm (dark green), dáng quần không quá rộng nhưng vẫn thoải mái, đem đến cảm giác vừa vặn phối cùng giày có phần mũi thuôn dài 

ẢNH: SERAPHIA


quần jeans xanh Quần jeans quần denim quần jeans cạp cao quần jeans ống loe

Bài viết khác

Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Váy dáng dài đa nhiệm, cứ diện là nổi bật đường phố

Làm chủ trang phục sắc xanh rêu thời thượng

Làm chủ trang phục sắc xanh rêu thời thượng

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông

8 mẹo đơn giản giúp làm mới phong cách công sở mùa đông

Áo tank top tôn dáng tinh tế cho nàng yêu vẻ đẹp gọn gàng

Áo tank top tôn dáng tinh tế cho nàng yêu vẻ đẹp gọn gàng

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới

'Nàng thơ’ áo dài đẹp tựa tranh thủy mặc giữa lòng di sản thế giới

Tôn dáng, khoe vai trần quyến rũ cùng áo cổ yếm và chân váy ngắn

Tôn dáng, khoe vai trần quyến rũ cùng áo cổ yếm và chân váy ngắn

Muốn trẻ hơn 10 tuổi, hãy bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào này

Muốn trẻ hơn 10 tuổi, hãy bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào này

Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top