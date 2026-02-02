Những dáng quần jeans xanh đẹp và hữu dụng nàng không thể thiếu lúc giao mùa

Nếu phải chọn ra một chiếc quần dài mà nàng có thể mặc đẹp cả năm thì không thể vắng mặt quần jeans xanh. Quần jeans xanh đậm, xanh đen, xanh rêu hay xanh nhạt tùy theo sở thích của riêng nàng. Tuy nhiên phom dáng sẽ có tác dụng đáng kể trong việc tôn chân, tôn dáng.

Diện quần jeans và áo tweed trong tiết trời giao mùa cuối năm là chuẩn sành điệu, thoải mái mà vẫn sang trọng ẢNH: JENNY TSANG

Mặc đẹp mà vẫn thoải mái cả năm cùng quần jeans xanh

Chiếm đa số trong số các bản phối thời trang trên mạng xã hội của các cô gái nổi tiếng chính là chiếc quần jeans quen thuộc và bền bỉ. Mùa lạnh, jeans được khéo phối cùng áo tweed sang trọng, cardigan mềm ấm. Mùa nắng lên là lúc cặp đôi jeans và sơ mi, tank top "đổ bộ" đường phố. Cứ thế, món đồ cổ điển này len lỏi vào từng kỷ niệm, góp phần tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong ký ức của mỗi người.

Nếu có sự tự tin về vóc dáng "mặc gì cũng đẹp", nàng thỏa thích trải nghiệm mọi phom dáng từ quần cạp cap đến cạp trễ, ống ôm đến ống loe. Tuy nhiên nếu đôi chân và phần thân dưới có nhiều khuyết điểm thì một vài yếu tố sẽ đáng để nàng cân nhắc cho hình ảnh mặc jeans đẹp hơn.

Sơ mi kẻ sọc và quần denim là cặp đôi không bao giờ sai. Giày cao gót, dây lưng da, mắt kính và một chiếc túi xách phù hợp giúp hoàn thiện bản phối "vạn năng", diện đi làm đi chơi đều hợp ẢNH: FLEUR RAFFAN

Quần jeans cạp cao là bảo bối cho nàng muốn "thu gọn" vòng 2 và tạo nên sự cân đối cho hình ảnh tổng thể. Dáng quần ống rộng che khuyết điểm chân cong, chân gầy khẳng khiu... tuy nhiên có thể khiến nàng "bé hạt tiêu" bị dìm dáng. Do vậy lựa chọn trung tính hơn gọi tên quần ống đứng, quần baggy jeans.

Quần jeans xanh mặc đẹp với áo sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc, crop top, áo len, blazer và bất cứ chiếc áo nào nàng nghĩ rằng sẽ hợp - cứ thử diện lên và ngắm mình trong gương để đưa ra quyết định đúng đắn.

Quần baggy, quần ống côn mang lại dáng vẻ gọn gàng và năng động nên thường được mặc khi nàng rất bận rộn, khi cần hoạt động nhiều mà không bị vướng víu hay phải bận tâm đến việc giữ nếp cho áo quần ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Áo crop top từ các chất thun dệt kim, cotton có thể hút ẩm và giữ cho cơ thể thoáng mát. Crop top nhiều màu sắc giúp bản phối cùng jeans xanh thêm nổi bật và gây hiệu ứng thị giác tốt ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Dáng quần ống rộng luôn là lựa chọn hàng đầu cho phong cách đường phố. Quần ống loe, quần ống đứng được ưa thích diện cho các bản phối công sở, trang phục casual tiện lợi và lịch sự hằng ngày ẢNH: PATRICIA WIRSCHKE

Hãy chọn skinny jeans và bốt cao cổ khi nàng muốn tôn đôi chân trong tiết trời lạnh giá hoặc đơn giản là chọn thiết kế jeans có phần ống cong/ống thẳng vừa vặn phối cùng giày mũi nhọn để "kéo dài" chân ẢNH: VANESSA KANG

Thiết kế quần jeans xanh đa di năng gọi tên tông màu xanh đậm (dark green), dáng quần không quá rộng nhưng vẫn thoải mái, đem đến cảm giác vừa vặn phối cùng giày có phần mũi thuôn dài ẢNH: SERAPHIA



