Những gam màu đẹp nhất mùa thu, nàng không nên bỏ lỡ

Khi tiết thu bước vào những ngày đẹp nhất, quý cô dường như có thêm niềm cảm hứng để lên đồ xuống phố chỉn chu và xinh đẹp hơn. Những gam màu đẹp nhất mùa được nhìn thấy trên hầu hết các thiết kế từ cơ bản đến đặc biệt như các mẫu váy liền, áo khoác, các bản phối trang phục xếp lớp...

Trong ngày thu se lạnh nàng nhất định phải có set đồ này. Thiết kế áo sơ mi gam màu vàng pastel nhẹ nhàng phối quần baggy màu be tạo nên bản phối vừa thanh lịch, nữ tính vừa ấm áp và thoải mái ẢNH: ARA

Màu vàng bơ, vàng pastel đẹp nhất mùa thu

Gam màu dịu dàng, nữ tính và giàu chất thơ nhất mùa thu gọi tên sắc vàng nhạt - màu vàng pastel, vàng bơ hay màu vàng của nắng sớm mai. Mật độ màu sắc vừa phải, dịu nhẹ giúp tâm trạng của người mặc trở nên tươi vui, gương mặt rạng rỡ và giàu sức sống hơn. Trang phục mang sắc vàng nhạt có thể phối cùng các thiết kế màu nâu đất, kem, beige, trắng hoặc phối đồng bộ cả set.

Sự chuyển động của sắc vàng được nhìn thấy qua bản hòa ca của từng loại chất liệu. Áo kiểu mềm mỏng giàu độ rủ đi cùng bèo nhún và đường viền, quần đứng phom với chi tiết cài lệch một bên hông và sắc vàng họa tiết hoa hồng nổi bật trên mẫu túi kết hợp ẢNH: SIXDO

Nàng ghi dấu tiểu thư thanh lịch nhưng vẫn thật ngọt ngào và cuốn hút với thiết kế đầm màu beige có phom dáng suông nhẹ phối dây lưng cùng chất liệu ẢNH: ARA

Màu beige xứng danh 'nữ hoàng' màu trung tính

Gam màu beige gợi lên cảm giác nữ tính, trang nhã, hài hòa giữa đặc tính cổ điển và hiện đại. Màu beige trên vải kaki gợi cảm giác ấm áp và chỉn chu, váy màu beige phối sơ mi cổ sen làm nổi bật nét trẻ trung đáng yêu hay sự kết hợp của chân váy beige và áo jacket trắng vải tweed lấp đầy cảm giác trống vắng, tĩnh lặng se lạnh của buổi sớm mùa thu đầy gió.

Khi phối trang phục xếp lớp, hãy nhẹ nhàng để lộ những chi tiết duyên dáng của lớp trang phục bên trong. Cổ áo lá sen, tay dài phối ren và đăng ten của chiếc áo trắng hòa quyện cùng thiết kế váy mini màu be không tay mang đến diện mạo ấn tượng ẢNH: ARA

Diện cả bộ trang phục màu trung tính theo phong cách của những quý cô điệu đà yêu thích viber tiểu thư nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch và chỉn chu trong mọi hoàn cảnh ẢNH: ARA

Gam màu xám sang trọng

Áo cardigan, gile len, áo vest hay chân váy màu xám sẽ trở thành điểm nhấn cho các bản phối mùa thu khi nàng khéo léo kết hợp. Màu xám lông chuột, xám đá có thể phối cùng xanh dương nhạt, kem hay các gam màu trung tính như beige, trắng, đen và nâu.

Sự chuyển tiếp màu sắc nhẹ nhàng được đánh dấu bằng sắc xám của áo gile len. Kiểu áo dệt kim không tay này bổ sung đặc tính giữ ấm nhẹ trong những ngày thu khi nàng phải ngồi lâu trong văn phòng hoặc dạo phố vào sáng sớm hay chiều tối ẢNH: ESTRANO CHIC

Đầm liền màu nâu quế trên chất liệu ren họa tiết phối chi tiết tay loe sang trọng và quý phái chính là ý tưởng dành cho các bữa tiệc, lễ hội hay dịp gặp mặt quan trọng ẢNH: C’CHIC

Ấn tượng với sắc nâu camel, nâu đất

Quý cô không thể bỏ lỡ những bản phối mang tông màu nâu trầm trong mùa thu. Váy ren màu nâu cam, nâu quế, sắc nâu đất ấm áp và nồng nàn hay gam nâu ấm trên các bản vẽ họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ ô vuông cổ điển... mở ra vô số khả năng kết hợp.

Chân váy họa tiết gam màu nâu được tín đồ thời trang kết hợp linh hoạt cùng áo kiểu retro, áo dệt kim mỏng nhẹ và nữ tính qua đó làm mới hiệu quả tủ đồ ẢNH: CLASSIC LADY, AMOZY

Màu xanh đen chỉn chu, trầm tĩnh

Váy midi cổ thủy thủ màu xanh đen hay các thiết kế blazer, áo kiểu màu xanh đen có thể là ứng cử viên đáng cân nhắc khi nàng đang tìm kiếm ý tưởng cho bản phối mùa thu. Gam màu này mang đến hình ảnh chỉn chu, cá tính nhưng cũng rất đỗi trẻ trung và tươi sáng.

Diện trang phục mang sắc xanh đậm đặc theo cách của nàng để tìm thấy sự tự tin vào chính mình và tin vào phong cách thời trang mà nàng đang từng ngày xây dựng ẢNH: OYSTER



