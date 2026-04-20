Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Chân váy lưới là thiết kế sử dụng lớp chất liệu lưới mỏng hoặc tơ lưới phủ bên ngoài lớp lót bên trong nhằm tạo hiệu ứng bồng bềnh.
Chân váy phủ lưới nhiều lớp luôn là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô gái theo đuổi vẻ đẹp nữ tính. Kết hợp cùng áo trễ vai hoặc áo ren tinh tế khéo léo khoe trọn bờ vai thanh mảnh. Chi tiết hoa nổi 3D được xử lý khéo léo trên nền áo giúp tăng chiều sâu thị giác. Phối cùng chân váy tơ lưới nhiều lớp bồng bềnh với gam màu trung tính nhẹ nhàng hoàn thiện diện mạo thanh lịch
ẢNH: MELYA
Áo peplum ôm nhẹ cơ thể giúp định hình vòng eo một cách khéo léo, kết hợp cùng chân váy dài phủ lưới nhiều lớp với phần lót bên trong được xử lý tinh tế. Chỉ cần phối cùng một đôi giày cao gót quai mảnh và túi xách tối giản, quý cô đã có thể hoàn thiện diện mạo chuẩn mực cho môi trường công sở hiện đại
ẢNH: LAMER
Áo sơ mi ren tay phồng cổ bèo cùng chân váy trắng phủ lớp lưới mềm mại. Phom tay phồng tạo độ cân đối cho phần thân trên, trong khi lớp lưới nhẹ nhàng ở phần chân váy bay bổng hơn. Khi phối cùng nón cói và túi xách mây đan thủ công, bộ trang phục mang đến cảm giác thanh thoát đậm chất mùa hè
ẢNH: RUZA
Không chỉ xuất hiện trong các bản phối thường nhật, váy phủ lưới còn là lựa chọn hoàn hảo giúp nâng tầm thần thái trong những sự kiện trang trọng. Thiết kế đầm dạ hội sắc nude với phần cúp ngực xếp ly tinh tế mang lại hiệu ứng thị giác mềm mại và thanh thoát cho phần thân trên. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chân váy xòe rộng phủ lớp lưới mỏng được đính đá lấp lánh, giúp mỗi bước di chuyển đều trở nên uyển chuyển và nổi bật dưới ánh đèn
ẢNH: HIZYDRESS
Chiếc đầm trắng tinh khôi với phom dáng ôm sát mang đến một sắc thái quyến rũ hiện đại hơn. Lớp lưới phủ ngoài tạo hiệu ứng xuyên thấu vừa đủ, thiết kế trễ vai mềm mại giúp tôn lên phần cổ và bờ vai, đặc biệt phù hợp khi kết hợp cùng khuyên tai dáng dài và clutch ánh kim nhỏ gọn
Phần áo dáng peplum ôm nhẹ cơ thể, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn. Nổi bật là chân váy dài phủ lưới nhiều lớp, kết hợp lớp lót bên trong tạo hiệu ứng xuyên thấu tinh tế. Chỉ cần phối cùng xăng đan cao gót quai mảnh, nàng đã có thể hoàn thiện vẻ ngoài duyên dáng
Set đồ đen sang trọng với áo peplum tay bồng kết hợp thắt đai tạo điểm nhấn rõ nét ở vòng eo. Phần chân váy xòe phủ lớp lưới dập ly sống động, hoàn thiện bằng bông tai bản lớn và túi xách cầm tay mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại đầy tự tin và khí chất
Sự kết hợp giữa áo sơ mi họa tiết nhí phối nơ cổ to bản cùng chân váy xòe đen phủ lưới xuyên thấu đầy cảm hứng. Chi tiết nơ cổ tạo điểm nhấn cổ điển, trong khi lớp lưới mỏng giúp đôi chân trông thanh thoát hơn nhờ hiệu ứng thị giác kéo dài tỷ lệ cơ thể
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên