Những kiểu giày đa năng cho mọi phong cách ‘mặc gì cũng hợp’

Giày dép không chỉ đơn thuần là phụ kiện hoàn thiện trang phục mà còn đóng vai trò quyết định tổng thể diện mạo. Một đôi giày phù hợp có thể “cứu” cả set đồ, dù theo đuổi hình ảnh nào những kiểu giày dưới đây được xem là lựa chọn an toàn và gần như không bao giờ lỗi mốt.
Sneaker trắng - đôi giày 'quốc dân' của mọi phong cách
Không quá lời khi gọi sneaker trắng là kiểu giày “quốc dân” trong tủ đồ của phái nữ. Thiết kế tối giản, gam màu trung tính cùng phom dáng gọn gàng giúp sneaker trắng dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau Khi đi cùng chân váy ngắn tối màu, áo kẻ ngang và cardigan mỏng, sneaker trắng tạo nên tổng thể hài hòa, mang lại cảm giác tươi mới nhưng không quá phô trương.
Giày búp bê đế bệt cho vẻ ngoài nữ tính
Giày búp bê đế bệt là lựa chọn quen thuộc với những ai ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại trong cách ăn mặc. Phom giày nhỏ gọn, đế bệt giúp kiểu giày này phù hợp cho nhiều hoạt động trong ngày.
Giày mũi nhọn thanh lịch
Trong những dịp cần sự chỉn chu và nghiêm túc hơn, giày mũi nhọn luôn được ưu ái nhờ khả năng tôn dáng hiệu quả. Thiết kế mũi nhọn kết hợp cùng phần gót vừa phải giúp vóc dáng trông cao ráo mà không tạo cảm giác quá cầu kỳ.
Giày loafer - thanh lịch nhưng không kém phần cá tính
Giày loafer với phom giày đứng dáng, đế thấp giúp loafer dễ kết hợp với cả váy ngắn lẫn quần dáng rộng.
Việc chọn giày sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn biết đâu là những kiểu dễ phối và không bao giờ lỗi mốt. Hãy ưu tiên những thiết kế linh hoạt để mỗi lần lên đồ đều nhẹ nhàng và thoải mái hơn.