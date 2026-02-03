Những kiểu giày đa năng cho mọi phong cách ‘mặc gì cũng hợp’

Giày dép không chỉ đơn thuần là phụ kiện hoàn thiện trang phục mà còn đóng vai trò quyết định tổng thể diện mạo. Một đôi giày phù hợp có thể “cứu” cả set đồ, dù theo đuổi hình ảnh nào những kiểu giày dưới đây được xem là lựa chọn an toàn và gần như không bao giờ lỗi mốt.

Sneaker trắng - đôi giày 'quốc dân' của mọi phong cách

Không quá lời khi gọi sneaker trắng là kiểu giày “quốc dân” trong tủ đồ của phái nữ. Thiết kế tối giản, gam màu trung tính cùng phom dáng gọn gàng giúp sneaker trắng dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau Khi đi cùng chân váy ngắn tối màu, áo kẻ ngang và cardigan mỏng, sneaker trắng tạo nên tổng thể hài hòa, mang lại cảm giác tươi mới nhưng không quá phô trương.

Với những set đồ cá tính hơn, sneaker trắng vẫn phát huy ưu thế khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao và áo ôm dáng gọn, giúp tổng thể trông gọn gàng và cân đối ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Sneaker trắng được kết hợp cùng quần jeans ống đứng cạp cao wash sáng cho phong cách cá tính ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Giày búp bê đế bệt cho vẻ ngoài nữ tính

Giày búp bê đế bệt là lựa chọn quen thuộc với những ai ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại trong cách ăn mặc. Phom giày nhỏ gọn, đế bệt giúp kiểu giày này phù hợp cho nhiều hoạt động trong ngày.

Với quần denim ống rộng lửng và áo dáng ngắn, giày búp bê giúp trang phục trông cân đối, không tạo cảm giác nặng phần chân. Ở những set đồ đơn giản như áo crop top và chân váy midi, kiểu giày này có thể tạo điểm nhấn nhờ màu sắc hoặc chi tiết quai mảnh, giúp trang phục bớt đơn điệu ẢNH: @JINGJING_SL

Ngọt ngào với set trang phục tông hồng, tâm điểm thu hút nằm ở đôi giày búp bê mũi tròn màu đỏ mận nổi bật ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Giày mũi nhọn thanh lịch

Trong những dịp cần sự chỉn chu và nghiêm túc hơn, giày mũi nhọn luôn được ưu ái nhờ khả năng tôn dáng hiệu quả. Thiết kế mũi nhọn kết hợp cùng phần gót vừa phải giúp vóc dáng trông cao ráo mà không tạo cảm giác quá cầu kỳ.

Khi đi cùng váy midi dáng ôm nhẹ, giày bệt mũi nhọn mang đến vẻ ngoài chững chạc, phù hợp cho các sự kiện hoặc không gian trang trọng. Trong môi trường công sở, kiểu giày này cũng dễ dàng kết hợp với áo sơ mi và quần ống suông cạp cao, giúp trang phục trở nên sáng sủa và chuyên nghiệp hơn ẢNH: @DOHA.HHVN

Áo sơ mi kẻ sọc xanh dáng rộng phối cùng quần ống suông cạp cao màu trắng được kết hợp với giày cao gót mũi nhọn tông trắng cho những cô nàng công sở ẢNH: SOME HOW

Giày loafer - thanh lịch nhưng không kém phần cá tính

Giày loafer với phom giày đứng dáng, đế thấp giúp loafer dễ kết hợp với cả váy ngắn lẫn quần dáng rộng.

Trong những set đồ trẻ trung, giày loafer đen đế thấp khi kết hợp cùng áo ca rô dáng ôm và chân váy ngắn giúp tổng thể trở nên chỉn chu hơn. Việc phối thêm tất trắng cổ cao tạo điểm nhấn mang hơi hướng học đường, giúp trang phục thêm phần sinh động ẢNH: @DEROSE.SG

Với những bản phối đời thường mang tính lịch sự, loafer da nâu gót thấp, mũi vuông kết hợp cùng blazer và quần bermuda tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét chững chạc ẢNH: KHÀN BLAZER

Việc chọn giày sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn biết đâu là những kiểu dễ phối và không bao giờ lỗi mốt. Hãy ưu tiên những thiết kế linh hoạt để mỗi lần lên đồ đều nhẹ nhàng và thoải mái hơn.