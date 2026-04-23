Những mẫu áo hè khiến chị em 'bừng sáng'

Mùa hè không chỉ là câu chuyện của thời tiết, mà còn là thời điểm phái đẹp làm mới phong cách với những thiết kế áo hè nhẹ, thoáng và giàu tính ứng dụng.



Áo hè 2026: Khi tối giản và tinh tế lên ngôi

Nổi bật trong dòng chảy xu hướng là những thiết kế áo mang tinh thần tối giản nhưng được xử lý tinh tế ở phom dáng. Áo sơ mi oversized tiếp tục giữ vị trí chủ đạo, nhưng được làm mới bằng chất liệu mỏng nhẹ như cotton voile, linen blend hoặc lụa pha. Khi kết hợp cùng váy kiểu, quần shorts cạp cao hoặc chân váy chữ A, kiểu áo này tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa giữ được vẻ chỉn chu cần thiết cho môi trường giao tiếp linh hoạt.

Cách phối kết độc đáo, mới mẻ giúp bộ trang phục trở nên có cấu trúc mà không gây cảm giác nặng nề. Khi mỗi thiết kế đều được tối ưu về tính ứng dụng và thẩm mỹ, việc mặc đẹp trong mùa nóng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết... ẢNH: TOM FORD, COCONUTSCANKILL

Những chiếc sơ mi hay áo kiểu giản dị vẫn có thể khiến chị em “bừng sáng” trong thời trang hè nhờ cách lựa chọn chất liệu, phom dáng và khả năng phối hợp thông minh ẢNH: EMPORIO ARMANI

Bên cạnh đó, các mẫu áo hai dây và áo tank top cũng quay trở lại mạnh mẽ, nhưng không còn đơn thuần mang tính casual. Thiết kế năm nay chú trọng vào chi tiết cắt may như đường viền cổ vuông, dáng ôm gọn hay các biến tấu cut out nhẹ, giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự tinh tế. Khi phối cùng quần jeans tự do, quần ống rộng hoặc quần kiểu đính kim sa những thiết kế này dễ dàng chuyển đổi từ trang phục dạo phố sang phong cách thanh lịch.

Người tiêu dùng hiện nay ưu tiên những thiết kế có thể thích nghi với nhiều bối cảnh sử dụng. Một chiếc áo hè lý tưởng vừa đẹp vừa dễ phối, dễ di chuyển và phù hợp với nhịp sống năng động ẢNH: STELLA MCCARTNEY, TOM FORD

Không cần rực rỡ mà vẫn nổi bật bởi trang phục mùa hè

Một điểm đáng chú ý khác là sự lên ngôi của các thiết kế áo có yếu tố ánh sáng - từ bề mặt satin nhẹ, lụa bóng cho đến các chất liệu có độ phản chiếu tinh tế. Những chiếc áo này tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt khi di chuyển, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật mà không cần đến màu sắc quá rực rỡ. Các gam trung tính như trắng ngà, be, xám bạc hay pastel ánh kim đang được ưa chuộng vì khả năng "bắt sáng" vừa phải, phù hợp nhiều hoàn cảnh.

Các thương hiệu Việt Nam, quốc tế đang tập trung vào tính linh hoạt: một chiếc áo có thể đi làm, dạo phố hoặc tham gia các hoạt động xã hội chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách phối đồ hoặc tạo điểm nhấn trang trí ẢNH: STELLA MCCARTNEY, TOM FORD

Từ áo len mỏng dệt kim đến cardigan cotton hay vải pha lụa, chất liệu hè không chỉ hướng đến sự thoáng mát mà còn đề cao độ nhẹ, mềm và khả năng co giãn. Đây là yếu tố giúp trang phục vừa tôn dáng, vừa phù hợp nhịp sống năng động mùa nóng ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION







