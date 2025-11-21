Những sắc màu của mùa đông giúp bạn thể hiện cá tính riêng

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để nàng làm mới phong cách cá nhân, thử nghiệm những sắc độ vừa ấm áp vừa đậm chất thời thượng. Xu hướng màu sắc mùa đông năm nay không chỉ xoay quanh các tông trung tính quen thuộc mà mở rộng sang những gam rực rỡ, cổ điển và cá tính hơn.

Gam nâu ấm thanh lịch và dễ ứng dụng

Không cần phô trương, gam nâu ấm luôn là “đứa con cưng” của mùa đông bởi khả năng kết hợp linh hoạt và sự sang trọng đầy tự nhiên. Màu nâu trầm luôn được xem là lựa chọn kinh điển mỗi khi mùa lạnh đến. Từ nâu sô cô la, caramel cho đến các màu camel nhạt, tất cả đều gợi nên cảm giác sang trọng và ấm áp.

Một trong những bản phối nâu đơn giản nhất có thể là áo len trơn được phối cùng quần nhung tăm nâu sẫm, điểm xuyết bằng một số phụ kiện như dây chuyền vàng và đôi giày da mũi nhọn, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng thanh lịch. Chất liệu nhung và len giao hòa giữa mềm mại và sang trọng, giúp tổng thể vừa gần gũi, vừa tinh tế ẢNH: @NA56482N

Một bản phối đầy chiều sâu với các sắc nâu đậm - nhạt hòa quyện, mang đậm tinh thần mùa đông ấm áp và hiện đại ẢNH: @MMEQUEENB

Sắc kem tối giản nhưng tinh tế trong ngày đông

Nhắc đến bảng màu mùa đông dành cho những nàng chuộng phong cách tinh gọn và sang trọng, khó có cái tên nào vượt qua sắc kem. Đây là sắc độ lý tưởng cho những cô nàng theo trường phái tối giản.

Một công thức đơn giản mà hiệu quả là áo phao kết hợp quần ống suông kem. Chiếc mũ len be pha kem sẽ đóng vai trò hoàn thiện bản phối, khiến tổng thể trở nên thu hút và bắt mắt hơn. Bảng màu này phù hợp với mọi tông da, dễ ứng dụng cả khi đi làm lẫn dạo phố, mang lại nét nữ tính nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân ẢNH: @KATARINABLUU

Sắc đỏ - khi sự ấm áp trở nên cuốn hút

Mùa đông là “thời điểm vàng” để các tông đỏ lên ngôi, đặc biệt là đỏ sẫm - sắc màu pha chút cổ điển, chút ấm áp và đầy khí chất. Ngoài trang phục mang sắc đông thì những phụ kiện cũng không thể thiếu để hoàn thiện phong cách.

Chân váy ca rô đỏ trầm phối cùng áo len cổ cao màu xám và điểm nhấn là túi xách tông đỏ thu hút. Bản phối này sẽ mang đến cho nàng một tổng thể vừa nữ tính, vừa tự tin ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Chỉ với một chiếc mũ len đỏ sẫm, bản phối mùa đông đơn giản bỗng trở nên rực rỡ và cuốn hút hơn hẳn ẢNH: @TIHON_203

Xanh ô liu là điểm chạm hiện đại giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng

Là tông màu nằm giữa sắc xanh và nâu, xanh ô liu thể hiện được sự cân bằng hoàn hảo, vừa phảng phất nét cá tính, vừa thể hiện sự tinh tế, trưởng thành. Màu xanh ô liu đặc biệt hợp với những nàng yêu phong cách urban chic, bởi nó gợi lên hình ảnh mạnh mẽ, thời thượng nhưng không quá cứng nhắc, gò bó.

Một chiếc áo len dài tay xanh ô liu khi phối cùng chân váy midi đồng tông dáng dài tạo nên một tổng thể phóng khoáng nhưng vẫn đủ thanh lịch cho những buổi gặp gỡ cuối năm ẢNH: PETITE MENDIGOTE

Hoặc đơn giản nhưng vẫn cuốn hút với áo sweater và quần culottes xanh ô liu ẢNH: @HOCHU_TAKE

Xám bạc là gam màu của sự sang trọng tối giản

Không chỉ là gam trung tính thông dụng, xám bạc còn đại diện cho nét đẹp hiện đại rất hợp không khí mùa đông. Chỉ với một chiếc áo phao xám bạc là bạn đã tạo được hiệu ứng thời thượng và nhấn nhá hơn cho một bộ trang phục đơn giản. Ngoài ra khi phối cùng quần tất xám mờ và sneaker sẽ càng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày lạnh.

Sự kết hợp giữa các chất liệu mềm - bóng sẽ tạo hiệu ứng bắt sáng thú vị, khiến tổng thể trông thời thượng mà vẫn dễ ứng dụng. Dù chỉ là tông xám đơn giản, nhưng khi được phối khéo léo, tổng thể vẫn toát lên nét trẻ trung và cá tính rất riêng ẢNH: @IMWINTER



Thời trang mùa đông không chỉ đơn thuần là câu chuyện của việc giữ ấm, mà còn là cách để thể hiện gu thời trang và cách phối hợp đỉnh cao của các nàng. Từ những tông màu trung tính quen thuộc như be, nâu cho đến lạ mắt hơn như sắc đỏ sẫm hay ô liu, mỗi gam màu đều mang một tinh thần riêng, giúp nàng biến hóa phong cách đa dạng hơn.