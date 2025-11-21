Những sắc màu của mùa đông giúp bạn thể hiện cá tính riêng

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để nàng làm mới phong cách cá nhân, thử nghiệm những sắc độ vừa ấm áp vừa đậm chất thời thượng. Xu hướng màu sắc mùa đông năm nay không chỉ xoay quanh các tông trung tính quen thuộc mà mở rộng sang những gam rực rỡ, cổ điển và cá tính hơn.
Gam nâu ấm thanh lịch và dễ ứng dụng
Không cần phô trương, gam nâu ấm luôn là “đứa con cưng” của mùa đông bởi khả năng kết hợp linh hoạt và sự sang trọng đầy tự nhiên. Màu nâu trầm luôn được xem là lựa chọn kinh điển mỗi khi mùa lạnh đến. Từ nâu sô cô la, caramel cho đến các màu camel nhạt, tất cả đều gợi nên cảm giác sang trọng và ấm áp.
Sắc kem tối giản nhưng tinh tế trong ngày đông
Nhắc đến bảng màu mùa đông dành cho những nàng chuộng phong cách tinh gọn và sang trọng, khó có cái tên nào vượt qua sắc kem. Đây là sắc độ lý tưởng cho những cô nàng theo trường phái tối giản.
Sắc đỏ - khi sự ấm áp trở nên cuốn hút
Mùa đông là “thời điểm vàng” để các tông đỏ lên ngôi, đặc biệt là đỏ sẫm - sắc màu pha chút cổ điển, chút ấm áp và đầy khí chất. Ngoài trang phục mang sắc đông thì những phụ kiện cũng không thể thiếu để hoàn thiện phong cách.
Xanh ô liu là điểm chạm hiện đại giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng
Là tông màu nằm giữa sắc xanh và nâu, xanh ô liu thể hiện được sự cân bằng hoàn hảo, vừa phảng phất nét cá tính, vừa thể hiện sự tinh tế, trưởng thành. Màu xanh ô liu đặc biệt hợp với những nàng yêu phong cách urban chic, bởi nó gợi lên hình ảnh mạnh mẽ, thời thượng nhưng không quá cứng nhắc, gò bó.
Xám bạc là gam màu của sự sang trọng tối giản
Không chỉ là gam trung tính thông dụng, xám bạc còn đại diện cho nét đẹp hiện đại rất hợp không khí mùa đông. Chỉ với một chiếc áo phao xám bạc là bạn đã tạo được hiệu ứng thời thượng và nhấn nhá hơn cho một bộ trang phục đơn giản. Ngoài ra khi phối cùng quần tất xám mờ và sneaker sẽ càng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày lạnh.
Thời trang mùa đông không chỉ đơn thuần là câu chuyện của việc giữ ấm, mà còn là cách để thể hiện gu thời trang và cách phối hợp đỉnh cao của các nàng. Từ những tông màu trung tính quen thuộc như be, nâu cho đến lạ mắt hơn như sắc đỏ sẫm hay ô liu, mỗi gam màu đều mang một tinh thần riêng, giúp nàng biến hóa phong cách đa dạng hơn.