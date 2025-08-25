  • An Giang
Thời trang 24/7

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/08/2025 08:00 GMT+7

Ai cũng có quá nhiều món đồ hiện diện trong tủ đồ công sở nhưng vẫn gặp khó khi muốn sáng tạo ra các bản phối kết hợp hài hòa các yếu tố trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp. Nàng có thể sẽ cần đến những gợi ý thú vị dưới đây để làm mới hình ảnh của mình.

Phong thái trẻ trung, hiện đại từ các bản phối công sở sẽ giúp quý cô ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, đối tác và tất cả những ai đang giao tiếp. Những set đồ công sở được nêu ra dưới đây không chỉ tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp mà còn thầm tiết lộ gu thời trang tinh tế của nàng.

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Chân váy bút chì dáng dài với đường xẻ sau khéo léo giúp nàng thuận tiện trong mọi hoạt động mà vẫn cực kỳ thanh lịch. Với thiết kế giữ phom chỉn chu thì mẫu áo tơ cổ chữ V điểm chi tiết hoa vải sẽ tạo nên điểm nhấn duyên dáng

ẢNH: CALIE

Phong cách công sở chuyên nghiệp từ bản phối kết hợp áo và chân váy

Vẻ trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy ắp phong thái chuyên nghiệp đến từ các bản phối áo cách điệu và chân váy midi, áo sơ mi, áo polo phối chân váy chữ A... dành cho nàng công sở. Đang ở trong mùa đẹp nhất năm, quý cô hãy ưu ái gam màu tươi sáng như màu cream, xanh pastel, vàng bơ... cho các mẫu áo kiểu để từ đó làm bừng sáng hình ảnh của chính mình.

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 2.

Kem và vàng bơ đang là xu hướng màu sắc nổi bật của mùa. Chúng được kết hợp trên bản phối đời thường, vừa giản dị nhưng cũng cực kỳ thanh lịch và trang nhã

ẢNH: CALIE

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 3.

Áo kiểu màu xanh pastel kết hợp quần ống rộng cạp cao màu trắng là bản phối đa năng bậc nhất. Nàng có thể diện bản phối này cho nhiều không gian - từ nơi làm việc đến các buổi hội nghị, từ các buổi tiệc trà chiều đến cuộc hẹn dạo phố ngẫu hứng

ẢNH: CALIE

Quần dài công sở là món đồ hoàn hảo cho ngày bận rộn

Cuộc sống công sở không phải luôn yên ả mà đầy ắp những ngày bận rộn hối hả. Khi đó kiểu quần dài công sở, quần âu, quần ống rộng sẽ giúp tạo nên các bản phối năng động, linh hoạt và dễ dàng cho các hoạt động liên tục trong ngày.

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 4.

Quần công sở màu đen đồng điệu với áo khoác phối áo sơ mi ngắn tay năng động cho hình ảnh casual lịch thiệp và chỉn chu mỗi ngày

ẢNH: SEYCHAS

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 5.

Áo sơ mi kẻ sọc, sơ mi trơn là những món đồ luôn hiện diện trong tủ đồ công sở. Chúng tạo nên các bản phối mới qua sự kết hợp linh hoạt luân phiên với quần âu, quần denim, chân váy jean, chân váy chữ A...

ẢNH: SONO

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 6.

Áo blazer luôn là bảo chứng cho hình ảnh sang trọng, lịch thiệp và chuyên nghiệp cho mọi bản phối. Đừng bao giờ bỏ quên blazer và hãy chọn cho mình những món đồ có sự chỉn chu về đường cắt may tạo nên phom dáng timeless

ẢNH: SONO

Áo blazer, áo vest cách điệu - mềm mại đầy khí chất

Điều tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch đầy khí chất cho bản phối công sở chính là vai trò của chiếc áo khoác. Để các mẫu áo blazer, vest trở nên mềm mại nữ tính hơn, hãy chọn các thiết kế có đường cắt bo tròn, chi tiết trang trí được tinh giản nhưng có thể làm nổi bật dáng vóc.

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 7.
Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 8.

Các set công sở kết hợp tone sur tone là lựa chọn thông minh cho mọi quý cô. Vẻ ngoài chuyên nghiệp, quý phái là yếu tố đầu tiên góp phần làm nên sự thành công của một ngày làm việc và tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp

ẢNH: CALIE, SEYCHAS

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 9.

Một chút phá cách từ thiết kế blazer không tay phối quần ống rộng cạp cao - sự năng động, trẻ trung có thể xóa nhòa mọi rào cản trong giao tiếp

ẢNH: SONO

Váy dáng dài chỉn chu trong mọi góc nhìn

Những mẫu váy dáng dài tối giản, đơn sắc là lựa chọn hàng đầu cho phong cách công sở điển hình. Với xu hướng mùa thu đông, hãy ưu tiên các gam màu trung tính như nâu beige, xám, nâu caramel, ghi... bên cạnh các sắc thái quen thuộc của trắng và đen.

Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp- Ảnh 10.

Vẻ đẹp của sự giản đơn đi cùng với yếu tố thanh lịch vượt thời gian. Nàng không bao giờ phải nghĩ ngợi khi chọn đầm midi gam màu trung tính vào mùa này

ẢNH: SEYCHAS


Công sở set đồ công sở phong thái chuyên nghiệp blazer Phong cách công sở

