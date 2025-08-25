Những set đồ công sở trẻ trung nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp

Phong thái trẻ trung, hiện đại từ các bản phối công sở sẽ giúp quý cô ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, đối tác và tất cả những ai đang giao tiếp. Những set đồ công sở được nêu ra dưới đây không chỉ tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp mà còn thầm tiết lộ gu thời trang tinh tế của nàng.
Phong cách công sở chuyên nghiệp từ bản phối kết hợp áo và chân váy
Vẻ trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy ắp phong thái chuyên nghiệp đến từ các bản phối áo cách điệu và chân váy midi, áo sơ mi, áo polo phối chân váy chữ A... dành cho nàng công sở. Đang ở trong mùa đẹp nhất năm, quý cô hãy ưu ái gam màu tươi sáng như màu cream, xanh pastel, vàng bơ... cho các mẫu áo kiểu để từ đó làm bừng sáng hình ảnh của chính mình.
Quần dài công sở là món đồ hoàn hảo cho ngày bận rộn
Cuộc sống công sở không phải luôn yên ả mà đầy ắp những ngày bận rộn hối hả. Khi đó kiểu quần dài công sở, quần âu, quần ống rộng sẽ giúp tạo nên các bản phối năng động, linh hoạt và dễ dàng cho các hoạt động liên tục trong ngày.
Áo blazer, áo vest cách điệu - mềm mại đầy khí chất
Điều tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch đầy khí chất cho bản phối công sở chính là vai trò của chiếc áo khoác. Để các mẫu áo blazer, vest trở nên mềm mại nữ tính hơn, hãy chọn các thiết kế có đường cắt bo tròn, chi tiết trang trí được tinh giản nhưng có thể làm nổi bật dáng vóc.
Các set công sở kết hợp tone sur tone là lựa chọn thông minh cho mọi quý cô. Vẻ ngoài chuyên nghiệp, quý phái là yếu tố đầu tiên góp phần làm nên sự thành công của một ngày làm việc và tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp
ẢNH: CALIE, SEYCHAS
Váy dáng dài chỉn chu trong mọi góc nhìn
Những mẫu váy dáng dài tối giản, đơn sắc là lựa chọn hàng đầu cho phong cách công sở điển hình. Với xu hướng mùa thu đông, hãy ưu tiên các gam màu trung tính như nâu beige, xám, nâu caramel, ghi... bên cạnh các sắc thái quen thuộc của trắng và đen.