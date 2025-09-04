Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok

Tina Yuan, cây bút được biết đến với những trang viết sâu lắng về văn hóa và ký ức châu Á, chọn Hanbok như một chất liệu nghệ thuật, nơi văn hóa được chạm tới không chỉ bằng mắt, mà bằng cảm xúc, bằng suy tư. Với Tina, mỗi bộ trang phục truyền thống đều mang theo một "ngôn ngữ thẩm mỹ" riêng. Tina cảm nhận việc khoác lên mình Hanbok là một cách "nhập vai" vào lịch sử, cảm thức và tinh thần dân tộc Hàn Quốc.

Nữ nhà văn Tina Yuan diện trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc khi đặt chân đến xứ sở kim chi

Sự phổ biến của Hanbok và làn sóng Hallyu tại Việt Nam, trong con mắt của nhà văn, không đơn thuần là trào lưu văn hóa đại chúng. Đó là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của việc gìn giữ và làm mới truyền thống. "Văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được gìn giữ và quảng bá khéo léo. Người Việt, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận Hanbok và K-culture như một phần của đời sống hiện đại, và từ đó càng thôi thúc chúng ta nghĩ về cách giữ gìn, làm mới và lan tỏa di sản của chính mình", nữ nhà văn Tina Yuan nói.

Chia sẻ về áo dài và Hanbok, Tina nhận định: "Cả hai đều tôn vinh vẻ đẹp của sự kín đáo, thanh nhã, Hanbok thiên về sự mềm mại, phóng khoáng, còn áo dài lại mang nét thanh thoát, gọn gàng. Mỗi dân tộc đều có một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, nhưng tất cả đều hướng tới niềm tự hào văn hóa".

Với một nhà văn, Tina cho rằng, hành trình cảm thụ văn hóa không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân. Nó trở thành chất liệu để viết, không phải viết lại hiện thực một cách rập khuôn, mà để soi rọi cách con người sống trong và cùng với truyền thống. "Tôi nhận ra cách con người gắn bó với văn hóa qua những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như chiếc váy, chiếc áo”, cô chia sẻ.

Trong chuyến đi đến Hàn Quốc lần này, nữ nhà văn còn có nhiều trải nghiệm ở nhiều địa điểm nổi tiếng của xứ kim chi như thư viện sách lớn nhất Hàn Quốc, đảo Nami phim trường Bản tình ca mùa đông.

Giữa muôn vàn hình thức du lịch hiện đại, nơi mà trải nghiệm thường dễ bị rút gọn thành những khung hình đẹp, Tina Yuan chọn cách tiếp cận chậm rãi để sống trong văn hóa. Cô không tìm kiếm những điều hào nhoáng, mà đi vào cái cốt lõi nơi văn hóa được cảm nhận như một dòng chảy, không biên giới, không thời gian. "Tôi mong mỗi chuyến đi không chỉ là để ngắm nhìn, mà là để cảm nhận và đối thoại với văn hóa của nơi mình đến", Tina Yuan gửi gắm.