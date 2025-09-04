  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
04/09/2025 19:11 GMT+7

Từng được truyền thông gọi tên là 'cánh chim du ký' nhờ phong cách viết vừa trẻ trung vừa sâu lắng, nữ nhà văn Tina Yuan tiếp tục chinh phục độc giả bằng những hình ảnh diện Hanbok khám phá văn hóa Hàn Quốc.

Tina Yuan, cây bút được biết đến với những trang viết sâu lắng về văn hóa và ký ức châu Á, chọn Hanbok như một chất liệu nghệ thuật, nơi văn hóa được chạm tới không chỉ bằng mắt, mà bằng cảm xúc, bằng suy tư. Với Tina, mỗi bộ trang phục truyền thống đều mang theo một "ngôn ngữ thẩm mỹ" riêng. Tina cảm nhận việc khoác lên mình Hanbok là một cách "nhập vai" vào lịch sử, cảm thức và tinh thần dân tộc Hàn Quốc.

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok- Ảnh 1.

Nữ nhà văn Tina Yuan diện trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc khi đặt chân đến xứ sở kim chi

ẢNH: NVCC

Sự phổ biến của Hanbok và làn sóng Hallyu tại Việt Nam, trong con mắt của nhà văn, không đơn thuần là trào lưu văn hóa đại chúng. Đó là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của việc gìn giữ và làm mới truyền thống. "Văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được gìn giữ và quảng bá khéo léo. Người Việt, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận Hanbok và K-culture như một phần của đời sống hiện đại, và từ đó càng thôi thúc chúng ta nghĩ về cách giữ gìn, làm mới và lan tỏa di sản của chính mình", nữ nhà văn Tina Yuan nói.

Chia sẻ về áo dài và Hanbok, Tina nhận định: "Cả hai đều tôn vinh vẻ đẹp của sự kín đáo, thanh nhã, Hanbok thiên về sự mềm mại, phóng khoáng, còn áo dài lại mang nét thanh thoát, gọn gàng. Mỗi dân tộc đều có một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, nhưng tất cả đều hướng tới niềm tự hào văn hóa".

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok- Ảnh 2.

Nữ nhà văn Lỡ hẹn với Paris dịu dàng giữa không gian cung điện cổ kính, hòa quyện tinh hoa văn hóa Hàn Quốc

ẢNH: NVCC

Với một nhà văn, Tina cho rằng, hành trình cảm thụ văn hóa không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân. Nó trở thành chất liệu để viết, không phải viết lại hiện thực một cách rập khuôn, mà để soi rọi cách con người sống trong và cùng với truyền thống. "Tôi nhận ra cách con người gắn bó với văn hóa qua những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như chiếc váy, chiếc áo”, cô chia sẻ.

Trong chuyến đi đến Hàn Quốc lần này, nữ nhà văn còn có nhiều trải nghiệm ở nhiều địa điểm nổi tiếng của xứ kim chi như thư viện sách lớn nhất Hàn Quốc, đảo Nami phim trường Bản tình ca mùa đông.

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok- Ảnh 3.

Nữ nhà văn ăn mặc theo phong cách tối giản, thanh lịch đến thư viện lớn nhất Hàn Quốc. Với Tina, đi là cách để cô khám phá thế giới và văn hóa từng vùng miền...

ẢNH: NVCC

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok- Ảnh 4.

Nữ nhà văn diện váy dài mix cùng khăn đỏ in sao vàng ghi lại kỷ niệm tại Hàn Quốc

ẢNH: NVCC

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok- Ảnh 5.

Tina Yuan diện style trẻ trung năng động mix cùng giày thể thao khoe dáng bên tấm poster phim Bản tình ca mùa đông tại đảo Nami

ẢNH: NVCC

Giữa muôn vàn hình thức du lịch hiện đại, nơi mà trải nghiệm thường dễ bị rút gọn thành những khung hình đẹp, Tina Yuan chọn cách tiếp cận chậm rãi để sống trong văn hóa. Cô không tìm kiếm những điều hào nhoáng, mà đi vào cái cốt lõi nơi văn hóa được cảm nhận như một dòng chảy, không biên giới, không thời gian. "Tôi mong mỗi chuyến đi không chỉ là để ngắm nhìn, mà là để cảm nhận và đối thoại với văn hóa của nơi mình đến", Tina Yuan gửi gắm.

Tina Yuan văn hóa trải nghiệm trang phục

