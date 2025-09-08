Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực từ không gian sống

Everon Flagship Space được bài trí sang trọng Ảnh: Everon

Everon Flagship Space đầu tiên được xây dựng tại TP.HCM, là dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống - nơi con người tìm thấy sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Đây không đơn thuần là cửa hàng trưng bày sản phẩm, mà là một không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể chạm, cảm và hình dung căn phòng mơ ước của chính mình.

Kiến tạo không gian sống từ Everon Flagship Space

Ông Lee Bang Hyun, đại diện Everpia chia sẻ: “Khi đến thăm nhà khách hàng, chúng tôi nhận ra phòng ngủ không chỉ là một không gian vật lý, mà còn là nơi phản chiếu tâm tư, cảm xúc và mối quan hệ. Chính vì vậy, Everon mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo những khoảnh khắc cảm xúc ấy, thông qua sản phẩm và trải nghiệm toàn diện”.

Người dùng có thêm nhiều trải nghiệm, hình dung về căn phòng trong mơ Ảnh: Everon

Theo ông Lee Bang Hyun, sự thoải mái không chỉ nằm ở chăn ga, mà là một trải nghiệm được thiết kế bằng chất liệu, cấu trúc và chi tiết, để ai cũng có thể tìm thấy cảm giác muốn quay về. “Chúng tôi gọi đây là Flagship “Space”, không phải cửa hàng. Bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu những gì chúng tôi đã đạt được, mà còn là cánh cửa để thương hiệu hướng về tương lai - một hành trình cùng khách hàng khám phá vô vàn khả năng của không gian sống”.

Everon Flagship Space (17 Song Hành, P.Thảo Điền, TP.HCM) gây ấn tượng bởi lối kiến trúc hiện đại, sang trọng với tông màu sáng, mặt tiền làm bằng kính dễ tạo ấn tượng với người tiêu dùng. Các khu vực trưng bày được đặt trong không gian mở, giúp mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được tương tác trực tiếp, từ đó giúp hiểu rõ hơn về sản phẩm.

Everon Flagship Space cam kết về một tương lai sống xanh, bền vững Ảnh: Everon

Từ năm 1999, Everon đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt với cam kết mang lại sự khởi đầu đầy năng lượng vào buổi sáng và cảm giác êm dịu khi trở về vào buổi tối. Trải qua 26 năm phát triển, đơn vị này đã trở thành thương hiệu chăn ga tiên phong tại Việt Nam với hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Đơn vị cho biết tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt với Lenzing (Áo) - nhà sản xuất tiên phong trên thế giới cung cấp sợi TENCEL™ được làm từ gỗ rừng trồng bền vững và sản xuất trong quy trình khép kín tái chế trên 99% dung môi. “Everon Flagship Space không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn là cam kết chung về một tương lai sống xanh, bền vững và đầy cảm hứng”, ông Lee Bang Hyun cho hay.