  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực từ không gian sống

Thạch Anh
Thạch Anh
08/09/2025 08:41 GMT+7

Không chỉ là cửa hàng, Everon Flagship Space là bước đi tiên phong trên hành trình kiến tạo không gian sống, giúp mọi người tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực từ không gian sống- Ảnh 1.

Everon Flagship Space được bài trí sang trọng

Ảnh: Everon

Everon Flagship Space đầu tiên được xây dựng tại TP.HCM, là dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống - nơi con người tìm thấy sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Đây không đơn thuần là cửa hàng trưng bày sản phẩm, mà là một không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể chạm, cảm và hình dung căn phòng mơ ước của chính mình.

Kiến tạo không gian sống từ Everon Flagship Space

Ông Lee Bang Hyun, đại diện Everpia chia sẻ: “Khi đến thăm nhà khách hàng, chúng tôi nhận ra phòng ngủ không chỉ là một không gian vật lý, mà còn là nơi phản chiếu tâm tư, cảm xúc và mối quan hệ. Chính vì vậy, Everon mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo những khoảnh khắc cảm xúc ấy, thông qua sản phẩm và trải nghiệm toàn diện”.

Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực từ không gian sống- Ảnh 2.

Người dùng có thêm nhiều trải nghiệm, hình dung về căn phòng trong mơ

Ảnh: Everon


Theo ông Lee Bang Hyun, sự thoải mái không chỉ nằm ở chăn ga, mà là một trải nghiệm được thiết kế bằng chất liệu, cấu trúc và chi tiết, để ai cũng có thể tìm thấy cảm giác muốn quay về. “Chúng tôi gọi đây là Flagship “Space”, không phải cửa hàng. Bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu những gì chúng tôi đã đạt được, mà còn là cánh cửa để thương hiệu hướng về tương lai - một hành trình cùng khách hàng khám phá vô vàn khả năng của không gian sống”.

Everon Flagship Space (17 Song Hành, P.Thảo Điền, TP.HCM) gây ấn tượng bởi lối kiến trúc hiện đại, sang trọng với tông màu sáng, mặt tiền làm bằng kính dễ tạo ấn tượng với người tiêu dùng. Các khu vực trưng bày được đặt trong không gian mở, giúp mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được tương tác trực tiếp, từ đó giúp hiểu rõ hơn về sản phẩm.

Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực từ không gian sống- Ảnh 3.

Everon Flagship Space cam kết về một tương lai sống xanh, bền vững

Ảnh: Everon

Từ năm 1999, Everon đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt với cam kết mang lại sự khởi đầu đầy năng lượng vào buổi sáng và cảm giác êm dịu khi trở về vào buổi tối. Trải qua 26 năm phát triển, đơn vị này đã trở thành thương hiệu chăn ga tiên phong tại Việt Nam với hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Đơn vị cho biết tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt với Lenzing (Áo) - nhà sản xuất tiên phong trên thế giới cung cấp sợi TENCEL™ được làm từ gỗ rừng trồng bền vững và sản xuất trong quy trình khép kín tái chế trên 99% dung môi. “Everon Flagship Space không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn là cam kết chung về một tương lai sống xanh, bền vững và đầy cảm hứng”, ông Lee Bang Hyun cho hay.

Không gian sống Everon Flagship Space Everon tích cực

Bài viết khác

Lotte Hotel Saigon ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2025: 'Hạc Thưởng Nguyệt Luân'

Lotte Hotel Saigon ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2025: 'Hạc Thưởng Nguyệt Luân'

Các điểm đến phù hợp cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Các điểm đến phù hợp cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Marriott Bonvoy tung ưu đãi 'Easy Escape' giảm đến 30% cùng nhiều trải nghiệm khách sạn độc quyền

Marriott Bonvoy tung ưu đãi 'Easy Escape' giảm đến 30% cùng nhiều trải nghiệm khách sạn độc quyền

Cuộc hải trình ẩm thực khám phá hơn 30 hương vị từ biển đảo quê nhà

Cuộc hải trình ẩm thực khám phá hơn 30 hương vị từ biển đảo quê nhà

Nâng tầm trải nghiệm với những món quà bản địa khi gặp gỡ

Nâng tầm trải nghiệm với những món quà bản địa khi gặp gỡ

Chay Garden gợi ý những món chay hấp dẫn mùa Vu Lan

Chay Garden gợi ý những món chay hấp dẫn mùa Vu Lan

Đến Hà Nội dịp lễ 'A80', du khách nên đi đâu?

Đến Hà Nội dịp lễ 'A80', du khách nên đi đâu?

'Sip & Savor' - Chương trình đặc quyền thưởng thức đồ uống miễn phí cùng Marriott Bonvoy

'Sip & Savor' - Chương trình đặc quyền thưởng thức đồ uống miễn phí cùng Marriott Bonvoy

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top