Phối đồ mùa hè đa năng và linh hoạt với áo sơ mi

Dáng áo sơ mi cổ điển được nhận ra dễ dàng với phần cổ áo bẻ, tay áo và hàng cúc cài phía trước. Ngoài sơ mi trắng đơn giản dễ mặc, áo sơ mi kiểu được phụ nữ ưa chuộng hơn vì có nhiều chi tiết biến tấu sáng tạo.

Áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng có thêm chiếc nơ nhỏ đính trên cổ tạo nét duyên dáng dễ nhận ra ngay. Có thể phối sơ mi cùng quần shorts, quần âu công sở, quần denim, chân váy midi... ẢNH: MYAN

Áo sơ mi nữ đẹp bất chấp thời gian

Dù làm bất cứ nghề nghiệp nào, quý cô cũng cần có một chiếc áo sơ mi nữ chỉn chu để diện trong những lúc quan trọng như khi đi phỏng vấn, tham dự các buổi họp, phát biểu tại hội nghị, nhận giải thưởng...

Áo sơ mi là một trong số những kiểu trang phục timeless mang vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt. Vào mùa hè, nàng có thể ưu tiên chất vải cotton và linen thoáng khí; vải poplin, modal mỏng mát; vải tơ voan mềm nhẹ bắt sáng.

Dáng áo sơ mi trắng rộng rãi được cải tiến bằng phần cổ áo bo tròn mềm mại tựa cánh hoa. Phối sơ mi và chân váy dáng dài, thêm giày loafer, tất trắng là nàng đã đủ tự tin để xuống phố ngày nắng ẢNH: KHÂU BY CQ

Áo sơ mi trắng

Sơ mi trắng quen thuộc và là chiếc áo công sở "vạn năng" ai cũng mặc hằng ngày. Gam màu trắng của sơ mi trải dài từ trắng kem, trắng ngà, trắng đục, trắng sữa, trắng xanh... tùy theo chất liệu vải. Để làm mới hình ảnh diện áo sơ mi công sở, nàng có thể chọn thiết kế có phần tay áo và cổ áo cách điệu, áo làm từ chất vải lụa hay organza với hàng cúc bọc vải tone sur tone thay vì các chất liệu quen thuộc thông thường.

Sơ mi trắng ngắn tay thoáng mát có chi tiết nẹp áo và hàng cúc lệch nhìn lạ mắt đem đến sự thú vị cho bản phối của nàng công sở ẢNH: KHÂU BY CQ

Mặc sơ mi ngoài váy vẫn chỉn chu, tôn dáng nhờ cách kết hợp thông minh từ màu sắc và phom dáng phù hợp dáng người ẢNH: KHÂU BY CQ

Áo sơ mi kiểu - sự biến tấu nhẹ nhàng tạo điểm nhấn cho phong cách

Sơ mi kiểu là các thiết kế được sáng tạo dựa trên phom dáng cổ điển của sơ mi. Điểm nhấn cổ đức có thể được làm mới bằng chi tiết cổ lá sen, cổ hải quân, cổ thắt nơ...; tay áo dáng phồng, chít ống cổ tay gấp nếp hoặc phối thêm màu sắc và họa tiết cho thiết kế sơ mi công sở trở nên thú vị, mới lạ. Chính sự biến tấu đa sắc này giúp sơ mi tạo điểm nhấn cho phong cách thường ngày.

Sơ mi lụa màu trắng có hàng cúc bọc vải đồng điệu, thiết kế sơ mi trắng từ cotton nối tay dáng rộng hoàn hảo cho nàng ưu tiên sự thoáng mát ẢNH: MYAN

Phối áo sơ mi kiểu với quần công sở cạp cao và thêm dây lưng bản nhỏ tạo hình ảnh thanh lịch chuyên nghiệp ẢNH: MYAN

Chân váy lụa satin phối sơ mi kẻ sọc dọc cùng nàng đi làm, dạo phố, hẹn hò giờ tan tầm ẢNH: MONO TALK

Nàng tự tin khoe dáng xinh đẹp qua bản phối quần trắng và áo kiểu màu xanh đen. Thiết kế làm từ chất vải cotton thêu hoa ứng dụng cấu trúc cài khuy vải, cổ chữ V tối giản đi cùng chi tiết tay phồng nhẹ nhàng ẢNH: MONO TALK



