  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ mùa hè đa năng và linh hoạt với áo sơ mi

Kim Ngọc
14/04/2026 10:00 GMT+7

Áo sơ mi là trang phục lý tưởng cho mùa hè. Các kiểu dáng phổ biến của áo sơ mi nữ bao gồm dáng ôm (slimfit), dáng rộng (oversize) và dáng suông vừa vặn (regular).

Dáng áo sơ mi cổ điển được nhận ra dễ dàng với phần cổ áo bẻ, tay áo và hàng cúc cài phía trước. Ngoài sơ mi trắng đơn giản dễ mặc, áo sơ mi kiểu được phụ nữ ưa chuộng hơn vì có nhiều chi tiết biến tấu sáng tạo.

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 1.

Áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng có thêm chiếc nơ nhỏ đính trên cổ tạo nét duyên dáng dễ nhận ra ngay. Có thể phối sơ mi cùng quần shorts, quần âu công sở, quần denim, chân váy midi...

ẢNH: MYAN

Áo sơ mi nữ đẹp bất chấp thời gian

Dù làm bất cứ nghề nghiệp nào, quý cô cũng cần có một chiếc áo sơ mi nữ chỉn chu để diện trong những lúc quan trọng như khi đi phỏng vấn, tham dự các buổi họp, phát biểu tại hội nghị, nhận giải thưởng...

Áo sơ mi là một trong số những kiểu trang phục timeless mang vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt. Vào mùa hè, nàng có thể ưu tiên chất vải cotton và linen thoáng khí; vải poplin, modal mỏng mát; vải tơ voan mềm nhẹ bắt sáng.

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 2.

Dáng áo sơ mi trắng rộng rãi được cải tiến bằng phần cổ áo bo tròn mềm mại tựa cánh hoa. Phối sơ mi và chân váy dáng dài, thêm giày loafer, tất trắng là nàng đã đủ tự tin để xuống phố ngày nắng

ẢNH: KHÂU BY CQ

Áo sơ mi trắng

Sơ mi trắng quen thuộc và là chiếc áo công sở "vạn năng" ai cũng mặc hằng ngày. Gam màu trắng của sơ mi trải dài từ trắng kem, trắng ngà, trắng đục, trắng sữa, trắng xanh... tùy theo chất liệu vải. Để làm mới hình ảnh diện áo sơ mi công sở, nàng có thể chọn thiết kế có phần tay áo và cổ áo cách điệu, áo làm từ chất vải lụa hay organza với hàng cúc bọc vải tone sur tone thay vì các chất liệu quen thuộc thông thường.

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 3.

Sơ mi trắng ngắn tay thoáng mát có chi tiết nẹp áo và hàng cúc lệch nhìn lạ mắt đem đến sự thú vị cho bản phối của nàng công sở

ẢNH: KHÂU BY CQ

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 4.

Mặc sơ mi ngoài váy vẫn chỉn chu, tôn dáng nhờ cách kết hợp thông minh từ màu sắc và phom dáng phù hợp dáng người

ẢNH: KHÂU BY CQ

Áo sơ mi kiểu - sự biến tấu nhẹ nhàng tạo điểm nhấn cho phong cách

Sơ mi kiểu là các thiết kế được sáng tạo dựa trên phom dáng cổ điển của sơ mi. Điểm nhấn cổ đức có thể được làm mới bằng chi tiết cổ lá sen, cổ hải quân, cổ thắt nơ...; tay áo dáng phồng, chít ống cổ tay gấp nếp hoặc phối thêm màu sắc và họa tiết cho thiết kế sơ mi công sở trở nên thú vị, mới lạ. Chính sự biến tấu đa sắc này giúp sơ mi tạo điểm nhấn cho phong cách thường ngày.

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 5.
Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 6.

Sơ mi lụa màu trắng có hàng cúc bọc vải đồng điệu, thiết kế sơ mi trắng từ cotton nối tay dáng rộng hoàn hảo cho nàng ưu tiên sự thoáng mát

ẢNH: MYAN

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 7.
Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 8.

Phối áo sơ mi kiểu với quần công sở cạp cao và thêm dây lưng bản nhỏ tạo hình ảnh thanh lịch chuyên nghiệp

ẢNH: MYAN

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 9.

Chân váy lụa satin phối sơ mi kẻ sọc dọc cùng nàng đi làm, dạo phố, hẹn hò giờ tan tầm

ẢNH: MONO TALK

Phối đồ mùa hè thật năng động với áo sơ mi - Ảnh 10.

Nàng tự tin khoe dáng xinh đẹp qua bản phối quần trắng và áo kiểu màu xanh đen. Thiết kế làm từ chất vải cotton thêu hoa ứng dụng cấu trúc cài khuy vải, cổ chữ V tối giản đi cùng chi tiết tay phồng nhẹ nhàng

ẢNH: MONO TALK


Áo sơ mi áo sơ mi nữ áo sơ mi trắng áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi công sở áo sơ mi kiểu

Váy voan, lụa mỏng nhẹ tạo nét bay bổng cho tủ đồ mùa hạ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top