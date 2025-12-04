Phối đồ xếp lớp mùa đông chuẩn xu hướng, sang trọng với sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng cổ điển chưa khi nào vắng mặt trong tủ đồ thời trang, trên các đường runway trình diễn mùa mốt mới hay các bản phối nơi văn phòng đến đường phố, các bữa tiệc. Mùa đông, sơ mi trắng một lần nữa được tôn vinh khi tạo nên điểm nhấn đắt giá bậc nhất cho các bản phối nhiều lớp theo cách thật đơn giản và dễ áp dụng ngay.

Sơ mi trắng từ cotton hay poly mềm mịn, thấm hút mồ hôi và thoáng khi phối cùng áo len cổ tim tay dài và chân váy da tạo nên bản phối thời thượng, sang trọng ẢNH: DCHIC

Áo sơ mi trắng cổ điển - tâm điểm của bản phối nhiều lớp

Nếu muốn chinh phục các bản phối xếp lớp layer, quý cô không thể bỏ quên vai trò của sơ mi trắng. Phom dáng ôm (fit) đặc trưng cùng kiểu cổ áo bẻ lịch thiệp và nhã nhặn này chính là những lợi thế để chúng được xếp layer một cách trang trọng trong cách phối đồ nhiều lớp.

Tùy theo hình ảnh mà nàng hướng đến - sự thanh lịch và chuyên nghiệp, sự nổi bật ấn tượng nhưng thoải mái và ấm áp hay vẻ sang trọng thầm lặng (quite luxury) mà chiếc áo sơ mi trắng được chọn mặc cũng có phần khác biệt.

Sự kết hợp của sơ mi và áo len cổ tròn, áo len cổ tim hoặc gile len được ưu tiên cho các bản phối thường ngày. Phối đồ xếp lớp với áo khoác măng tô thì sơ mi trắng cổ nhọn giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, các bản phối layer sử dụng chỉ phần cổ áo sơ mi rời hoặc áo sơ mi cách điệu vải dệt kim cổ mềm góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về tủ đồ đông tinh giản, hiện đại.

Phong thái cổ điển hòa quyện trong dáng vẻ hiện đại, năng động đầy khí chất của quý cô yêu thích diện áo sơ mi trắng. Bản phối nhiều lớp này sử dụng các món đồ timeless mang đặc trưng mùa lạnh - quần denim xanh, áo măng tô màu beige, túi oversized và bốt da tông màu nâu ấm ẢNH: LEIKA

Sự cộng hưởng của màu sắc mang tông trầm, tối nhưng ấm áp cần được "thắp sáng" bởi hình dáng cá tính của sơ mi cổ nhọn. Sắc trắng bừng sáng, nổi bật giữa các lớp trang phục layer sành điệu mà trendy ẢNH: LEIKA

Quý cô công sở có thể "đổi gió" ngay cho phong cách thường ngày bằng công thức phối đồ nhiều lớp cùng quần tây cạp cao, sơ mi tay dài và áo gile len điểm hàng cúc mạ sáng bóng ấn tượng ẢNH: LEIKA

Cổ áo sơ mi rời trở thành một món phụ kiện thời trang thú vị nhất mùa lạnh. Chúng là điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn cho các bản phối kết hợp cùng áo cổ tròn (cardigan, jacket, áo khoác thể thao...), mang lại hình ảnh vừa chỉn chu, trang nhã vừa lịch thiệp cho mọi phong cách ẢNH: ELLA DORA

Không chỉ bị giấu kín trong các bản phối xếp lớp, sơ mi còn có thể được xuất hiện một cách đầy trang trọng và tôn vinh khi nàng chọn phong cách đường phố sành điệu ẢNH: LEIKA

Áo len họa tiết kim cương, họa tiết kẻ ô vuông hay họa tiết ô quả trám luôn trở nên nổi bật, tương phản và tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn hơn khi mặc cùng áo sơ mi ẢNH: DCHIC

Thỏa sức biến hóa đa phong cách trong mùa lạnh khi nàng nắm giữ bí quyết phối đồ nhiều lớp chuẩn sành điệu và dành sự ưu ái đặc biệt cho thiết kế sơ mi ẢNH: DCHIC



