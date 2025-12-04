Phối đồ xếp lớp mùa đông chuẩn xu hướng, sang trọng với sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng cổ điển chưa khi nào vắng mặt trong tủ đồ thời trang, trên các đường runway trình diễn mùa mốt mới hay các bản phối nơi văn phòng đến đường phố, các bữa tiệc. Mùa đông, sơ mi trắng một lần nữa được tôn vinh khi tạo nên điểm nhấn đắt giá bậc nhất cho các bản phối nhiều lớp theo cách thật đơn giản và dễ áp dụng ngay.
Áo sơ mi trắng cổ điển - tâm điểm của bản phối nhiều lớp
Nếu muốn chinh phục các bản phối xếp lớp layer, quý cô không thể bỏ quên vai trò của sơ mi trắng. Phom dáng ôm (fit) đặc trưng cùng kiểu cổ áo bẻ lịch thiệp và nhã nhặn này chính là những lợi thế để chúng được xếp layer một cách trang trọng trong cách phối đồ nhiều lớp.
Tùy theo hình ảnh mà nàng hướng đến - sự thanh lịch và chuyên nghiệp, sự nổi bật ấn tượng nhưng thoải mái và ấm áp hay vẻ sang trọng thầm lặng (quite luxury) mà chiếc áo sơ mi trắng được chọn mặc cũng có phần khác biệt.
Sự kết hợp của sơ mi và áo len cổ tròn, áo len cổ tim hoặc gile len được ưu tiên cho các bản phối thường ngày. Phối đồ xếp lớp với áo khoác măng tô thì sơ mi trắng cổ nhọn giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, các bản phối layer sử dụng chỉ phần cổ áo sơ mi rời hoặc áo sơ mi cách điệu vải dệt kim cổ mềm góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về tủ đồ đông tinh giản, hiện đại.
Thỏa sức biến hóa đa phong cách trong mùa lạnh khi nàng nắm giữ bí quyết phối đồ nhiều lớp chuẩn sành điệu và dành sự ưu ái đặc biệt cho thiết kế sơ mi
ẢNH: DCHIC