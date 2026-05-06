Thời trang 24/7

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/05/2026 16:00 GMT+7

Chinh phục bản phối giữa sắc đỏ rực rỡ và chất liệu denim bụi bặm để tạo nên những bộ trang phục đầy năng lượng, giúp bạn nổi bật hoàn hảo khi xuống phố.

Áo đỏ phối cùng quần denim từ lâu đã trở thành một công thức thời trang kinh điển, mang đến sự tương phản màu sắc cực kỳ bắt mắt và ấn tượng. Sắc đỏ đại diện cho nguồn năng lượng dồi dào và sự tự tin, khi đặt cạnh nét thô mộc, phóng khoáng của chất liệu denim sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng không kém phần nổi bật.

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 1.

Áo thun đỏ đô mang sắc thái trầm ấm với chất liệu thun cotton thoáng mát kết hợp cùng các chi tiết in chữ hiện đại. Phối cùng quần denim lửng đen và mũ lưỡi trai tạo nên một bản phối đậm chất thể thao đường phố

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Với những thiết kế mang gam màu nổi bật như đỏ, việc kết hợp cùng các chất liệu trung tính như denim và loạt phụ kiện sắc trung tính sẽ giúp tổng thể trở nên cân bằng hơn.

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 2.

Áo sweater đỏ rực rỡ với họa tiết in hình ngựa độc đáo mang đến một làn gió mới mẻ cho phong cách hằng ngày. Phom dáng áo rộng rãi tạo sự thoải mái tối đa, sắc đỏ nổi bật trên nền vải nỉ mềm mịn phối cùng quần denim ống rộng đen và dây nịt trắng tạo nên một tỷ lệ cơ thể cân đối và cực kỳ sành điệu

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 3.

Những thiết kế áo từ vải cotton hay thun mỏng nhẹ phù hợp cho ngày nắng, mang lại sự thoáng mát và dễ chịu khi di chuyển

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 4.

Chiếc áo thun đỏ tươi phá cách với phom dáng áo vừa vặn giúp tôn lên bờ vai và sự năng động. Sắc đỏ rực rỡ đóng vai trò là điểm sáng hoàn hảo, cân bằng lại tông màu trầm tối của quần denim. Một chiếc thắt lưng da bản to giúp định hình vòng eo, hoàn thiện vẻ ngoài phá cách

ẢNH: @_IGTRVY

Màu sắc đóng vai trò then chốt trong việc định hình phong cách, và những gam màu trung tính hoặc nổi bật đều có cách kết hợp riêng để phát huy tối đa hiệu quả thẩm mỹ.

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 5.

Áo tank top màu đỏ trầm giúp bạn khoe trọn vòng eo thon gọn. Tông đỏ trầm không quá chói chang phối cùng quần denim xanh và dây chuyền layer đủ để tạo nên một sức hút khó cưỡng với người đối diện

ẢNH: @_IGTRVY

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 6.

Thiết kế chữ in trắng trên nền áo thun crop top màu đỏ tươi, chi tiết in chữ tinh tế giúp món đồ trở nên thời thượng và không còn đơn điệu như những mẫu áo crop top thun thông thường. Kết hợp với quần denim xanh nhạt cùng mũ lưỡi trai tạo nên một bản phối dạo phố đầy ấn tượng

ẢNH: @_0OL3_GRAM

Các thiết kế ngày nay thường kết hợp giữa phom dáng cổ điển và chi tiết sáng tạo, mang đến sự mới mẻ mà không đánh mất tính ứng dụng.

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 7.

Chiếc áo cardigan đỏ đô khoác ngoài cổ điển nhưng vẫn giữ được tinh thần trẻ trung. Chất liệu len mỏng nhẹ với hàng cúc tinh xảo, bên trong diện áo quây trắng và hoàn thiện với quần denim đen thoải mái khi xuống phố

ẢNH: @_HONGJIYEON

Phối sắc đỏ cùng quần denim cá tính cho phong cách xuống phố- Ảnh 8.

Họa tiết sọc đỏ trắng gợi nhắc đến phong cách thời trang thập niên cũ nhưng vẫn rất hợp thời. Chiếc áo sweater với chất vải dày dặn vừa phải, sự đan xen màu sắc giữa đỏ và trắng giúp gương mặt người mặc trở nên rạng rỡ. Chiếc quần denim xám tối màu góp phần làm nổi bật phần trên của trang phục

ẢNH: @_NGUYENXUANMAI

Áo đỏ phối quần denim chính là tuyên ngôn cho một phong cách thời trang mạnh mẽ và không ngại nổi bật. Hãy tự tin diện sắc đỏ cùng chất liệu denim để mỗi ngày xuống phố đều là một buổi trình diễn thời trang đầy cảm hứng của riêng bạn.

sắc đỏ denim sắc đỏ phối denim trang phục denim Quần jeans

