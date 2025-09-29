  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/09/2025 12:00 GMT+7

Thời trang không chỉ nằm ở quần áo hay giày dép, mà đôi khi phụ kiện tóc nhỏ xinh như một chiếc kẹp tóc hay băng đô cũng đủ để tạo nên sự khác biệt.

Phụ kiện tóc tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện phong cách.

Hơi thở cổ điển trong sự trở lại của kẹp tóc

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 1.

Kẹp tóc đang có màn trở lại đầy ngoạn mục với nhiều biến tấu hiện đại

ẢNH: @20S.MOMENTS

Từ kẹp ngọc trai thanh lịch, kẹp bản lớn cá tính đến kẹp bông hoa nữ tính, tất cả đều dễ dàng phối hợp cùng áo kiểu, sơ mi hoặc set công sở để tạo nên tổng thể gọn gàng mà vẫn tinh tế. 

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 2.

Với các cô nàng yêu thích sự tối giản thì một chiếc kẹp càng cua màu xám nhạt trung tính sẽ trở thành điểm nhấn cho trang phục tối sang trọng

ẢNH: @20S.MOMENTS

Chiếc váy đen hở lưng, dáng ngắn giúp cân bằng hoàn hảo vẻ quyến rũ và nữ tính của kẹp tóc.

Điểm nhấn ngọt ngào từ những chiếc nơ cài tóc

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 3.

Nếu bạn muốn thêm chút lãng mạn cho bộ váy xinh xắn, một chiếc nơ cài tóc chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @HUONGCHANEL88

Với chất liệu lụa, voan hay nhung, nơ dễ dàng kết hợp cùng váy trắng tinh khôi, váy ren nữ tính hoặc set đồ dạo phố để tạo sự hài hòa tổng thể. Đây là chi tiết vừa giúp mái tóc gọn gàng, vừa mang lại cảm giác ngọt ngào, trẻ trung và rất phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè hay không khí lễ hội rộn ràng.

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 4.

Mang đậm nét tiểu thư với chiếc váy ngắn trễ vai màu trắng, phần vai áo được nhấn bằng hai chiếc nơ to bản đồng chất, tạo cảm giác nhẹ nhàng

ẢNH: @NANA.BAOBEII

Điểm nhấn để bộ trang phục này không còn đơn điệu là chiếc nơ cài tóc cùng tông váy được cài khéo léo trên búi tóc cao gọn gàng. Thiết kế bản vừa giúp chiếc nơ nổi bật nhưng không hề rườm rà, khiến tổng thể thêm phần hài hòa.

Vẻ duyên dáng trong chiếc mấn đội đầu

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 5.

Khi mùa trung thu đang đến gần thì những bộ áo dài cũng được các nàng ưu ái hơn cả

ẢNH: @_NACLOTHING._

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 6.

Chỉ cần diện áo dài cách tân hoặc những thiết kế hiện đại như váy yếm có phom dáng mềm mại, thêm một chiếc mấn đội đầu pastel hay điểm xuyết hoa nhỏ đã đủ để tôn lên gương mặt thanh thoát

ẢNH: @LIN.CHOTHUEDO

Sắc thái mới mẻ từ khăn turban

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 7.

Khăn turban luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự phóng khoáng và khác biệt

ẢNH: LAGU.VN

Không chỉ có tác dụng che nắng, những chiếc khăn còn tạo điểm nhấn cá tính. Phối một chiếc khăn turban trắng chất liệu ren cùng áo hai dây hoặc váy trắng giúp nàng thanh thoát mà không quá đơn điệu.

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc- Ảnh 8.

Khác với vẻ tinh khôi của khăn turban ren thì một chiếc khăn có nhiều họa tiết được phối các mảng màu đa dạng sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo trong tổng thể bản phối

ẢNH: @TAOTAO14412

Không chỉ làm gương mặt trở nên ấn tượng hơn, chiếc khăn này còn giữ lại nét bụi bặm mà vẫn rất thời thượng.

 

