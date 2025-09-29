Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc

Phụ kiện tóc tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện phong cách.
Hơi thở cổ điển trong sự trở lại của kẹp tóc
Từ kẹp ngọc trai thanh lịch, kẹp bản lớn cá tính đến kẹp bông hoa nữ tính, tất cả đều dễ dàng phối hợp cùng áo kiểu, sơ mi hoặc set công sở để tạo nên tổng thể gọn gàng mà vẫn tinh tế.
Chiếc váy đen hở lưng, dáng ngắn giúp cân bằng hoàn hảo vẻ quyến rũ và nữ tính của kẹp tóc.
Điểm nhấn ngọt ngào từ những chiếc nơ cài tóc
Với chất liệu lụa, voan hay nhung, nơ dễ dàng kết hợp cùng váy trắng tinh khôi, váy ren nữ tính hoặc set đồ dạo phố để tạo sự hài hòa tổng thể. Đây là chi tiết vừa giúp mái tóc gọn gàng, vừa mang lại cảm giác ngọt ngào, trẻ trung và rất phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè hay không khí lễ hội rộn ràng.
Điểm nhấn để bộ trang phục này không còn đơn điệu là chiếc nơ cài tóc cùng tông váy được cài khéo léo trên búi tóc cao gọn gàng. Thiết kế bản vừa giúp chiếc nơ nổi bật nhưng không hề rườm rà, khiến tổng thể thêm phần hài hòa.
Vẻ duyên dáng trong chiếc mấn đội đầu
Sắc thái mới mẻ từ khăn turban
Không chỉ có tác dụng che nắng, những chiếc khăn còn tạo điểm nhấn cá tính. Phối một chiếc khăn turban trắng chất liệu ren cùng áo hai dây hoặc váy trắng giúp nàng thanh thoát mà không quá đơn điệu.
Không chỉ làm gương mặt trở nên ấn tượng hơn, chiếc khăn này còn giữ lại nét bụi bặm mà vẫn rất thời thượng.