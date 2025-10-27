Phong cách hiện đại tối giản với sức hút của áo tank top

Áo tank top không chỉ là món đồ cơ bản trong tủ áo, mà còn là "vũ khí" giúp nàng khoe trọn nét khỏe khoắn và tự tin. Dù xuất hiện ở phòng tập hay dạo phố cuối tuần, chiếc áo này vẫn luôn toát lên tinh thần năng động và cuốn hút riêng.

Áo tank top phối quần suông tối giản

Với bảng màu đen trắng đối lập, áo tank top mang đến cảm giác phóng khoáng ẢNH: ROUTINE

Phần cổ áo rộng vừa phải giúp nàng tôn phần vai và cổ, phần viền đen tăng độ tương phản khiến tổng thể trở nên sắc nét. Một thiết kế tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là tuyên ngôn rõ ràng của phong cách tự do và không cần phô trương.

Áo tank top kẻ sọc nâu be mang phong cách retro với dáng áo ôm nhẹ, cổ tròn và viền nâu tinh tế. Họa tiết sọc ngang mang lại cảm giác năng động ẢNH: OWL BRAND

Khi phối cùng quần suông tối màu và thắt lưng đồng tông, bản phối trở nên trọn vẹn với nét tối giản pha cổ điển - một lựa chọn dành cho những cô nàng yêu sự tự do và biết cách làm nổi bật mình theo cách tinh tế nhất.

Bộ trang phục mang vibe tối giản nhưng cực kỳ thời thượng với áo tank top ẢNH: @UFOUND.THEBASIC

Áo hai lớp tông xám - trắng trung tính, cổ áo khoét sâu vừa phải, phần nách rộng giúp tổng thể thêm chút phóng khoáng. Kết hợp cùng quần suông ống rộng, tổng thể trở nên hài hòa giữa sự năng động và thanh lịch.

Áo tank top phối chân váy nữ tính

Bản phối giúp người mặc dễ dàng khoe hết đường cong là bộ đôi áo tank top trắng ôm nhẹ phối cùng chân váy lụa đen dài ẢNH: @KOOKYHOUSE

Phom ôm nhẹ vừa đủ để tôn dáng mà không gò bó, cổ cao nhẹ giúp phần vai và cổ trông thanh thoát hơn. Sự tương phản giữa hai gam màu kinh điển giúp cả bản phối trở nên nổi bật. Chỉ cần thêm túi cói hoặc mũ crochet là nàng đã sẵn sàng cho một buổi dạo chơi nhẹ nhàng.

Năng động nhưng vẫn giữ trọn nét thời thượng, áo tank top phối cùng chân váy ngắn tone sur tone đầy trẻ trung ẢNH: THE C.I.U SAIGON

Phom đứng nhẹ, chi tiết viền trắng chạy dọc cổ và nách là điểm nhấn khiến tổng thể sáng hơn. Phối cùng chân váy ngắn cùng tông và bốt trắng giúp tổng thể vừa cá tính vừa gọn gàng.

Bộ trang phục mang tinh thần trẻ trung và đầy năng lượng với áo tank top đen phối cùng chân váy trắng tầng bèo ẢNH: THE C.I.U SAIGON

Phần cổ tròn và vai cắt cao giúp bờ vai trông thon hơn. Diện cùng chân váy trắng xếp tầng và điểm thêm chiếc áo đỏ vắt vai, tổng thể trở nên trẻ trung và cuốn hút rất riêng.

Áo tank top thể thao

Với những ngày tập luyện thể thao ngoài trời thì áo tank top mới là lựa chọn chân ái ẢNH: @TODAYUWEAR.VN

Áo tank top với thiết kế cổ cao vừa đủ, khoét nách tinh tế làm cho phần vai trông gọn và khỏe hơn. Màu trắng giản đơn nhưng lại là điểm khiến tổng thể thêm hiện đại, có thể diện cùng váy tennis hoặc phối với quần jeans tạo phong cách thể thao năng động.

Dành cho cô nàng yêu thể thao và thích năng lượng tích cực, áo tank top màu hồng cam pastel là trang phục thích hợp để khởi động ngày mới ẢNH: FITME

Kiểu áo cổ tròn, không tay giúp nàng dễ dàng vận động và thoải mái trong mọi hoạt động. Gam màu hồng cam pastel tươi sáng giúp nàng thêm thu hút trong những buổi tập đầy năng lượng.