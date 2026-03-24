Thời trang 24/7

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở

Kim Ngọc
24/03/2026 10:00 GMT+7

Váy denim mang đến làn gió mới cho tủ đồ công sở. Các thiết kế dáng dài được chăm chút từng chi tiết nhỏ tôn trọn phong thái, khí chất cao sang và sự năng động trong phong cách thời trang của quý cô.

Các thiết kế váy denim công sở đề cao hình ảnh chuyên nghiệp, sự chỉn chu và cảm giác thông thoáng nhẹ mát suốt cả ngày dài. Điểm nhấn trên từng bản phối váy denim được đặt để tinh tế mà khéo léo khiến nàng khó có thể rời mắt.

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 1.

Thiết kế váy denim khéo tạo nên hiệu ứng thị giác nhờ phần cổ áo tinh tế - đường chỉ may nổi khéo tạo nên điểm nhấn cho phần thân trước và thu hút trọn ánh nhìn vào thần thái của nàng. Trang phục còn có chi tiết viền tua rua trên tay áo và đính hoa thủ công duyên dáng

ẢNH: CHARMILLES

Váy denim và những ý tưởng làm mới tủ đồ công sở mùa hè

Mùa hè 2026 mở ra nhiều ý tưởng với các thiết kế từ vải denim. Nàng có thể chọn váy sơ mi vải denim tay ngắn thanh lịch, đầm cổ tim quyến rũ trang nhã, váy midi không tay tôn đường cong hay các bản phối từ chân váy denim năng động và tươi mới.

Các gam màu xanh denim cũng chuyển động nhịp nhàng theo mùa thời tiết. Từ sắc xanh chàm mang đến sự chững chạc, xanh xám cá tính, xanh đen sắc sảo hay gam màu xanh nhạt, xanh rêu lạ mắt...

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 2.

Phom dáng đầm sơ mi được làm mới hoàn toàn nhờ bảng màu xanh chàm. Những đường viền cổ và tay áo cũng được điểm thêm các họa tiết đính kết mang lại sự thú vị cho bản phối của nàng công sở

ẢNH: CHARMILLES

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 3.

Chạm vào vẻ đẹp tối giản tinh tế qua sự kết hợp của đầm denim phối túi đan màu mận chín. Thiết kế không tay khoe phần tay vai khỏe khoắn, dây đai thắt eo nhẹ tôn đường cong nhưng vẫn không làm mất đi hình ảnh năng động, phóng khoáng chủ đạo của bản phối

ẢNH: EVA DE EVA

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 4.

Đầm denim cổ sen tận dụng tối đa đường may chỉ trắng nổi bật trên nền vải xanh đen để tạo hiệu ứng thẩm mỹ và sự cuốn hút cho người mặc

ẢNH: VIVI KA

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 5.

Chân váy dáng chữ A với các đường xếp ly tạo độ phồng nhẹ phối cùng áo phông kẻ ngang màu xanh đen tạo sự đồng điệu. Bản phối được hoàn thiện cùng với giày loafer, túi và mắt kính thời trang

ẢNH: EVA DE EVA

Chân váy denim - lựa chọn thay thế cho váy denim

Chân váy denim là bước thử nghiệm nếu quý cô còn e ngại diện váy denim đi làm công sở. Các dáng chân váy chữ A, chân váy xòe, chân váy bút chì từ vải denim đều có thể thử nghiệm kết hợp với sơ mi, áo phông, áo cách điệu... để tìm ra bản phối phù hợp nhất với nàng. Bên cạnh đó hãy nhớ rằng gam màu đỏ khi phối cùng denim luôn nổi bật bất kể nàng chọn mặc theo phong cách nào.

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 6.

Chân váy màu xám đen gợi nhắc phong cách nữ sinh với hai điểm nhấn gấp ly đối xứng. Nắp túi giả và dây thắt lưng da bản lớn cộng hưởng khắc họa cá tính và sự khác biệt trong phong cách thời trang

ẢNH: EVA DE EVA

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 7.

Bản phối thường ngày thêm rực rỡ từ cách kết hợp chân váy jean đã wash. Tank top, sơ mi dáng rộng, giày cao gót mang đến ý tưởng trang phục lịch sự, thoải mái tiện cho nhiều mục đích dù đi làm hay đi chơi

ẢNH: AMR DE SAISON

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 8.

Sắc đỏ nổi bật của áo khoác không hề lấn lướt sắc xanh rêu của chân váy bút chì dáng dài

ẢNH: MARIANNE THEODORSEN

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở - Ảnh 9.

Phong cách đường phố kết hợp những yếu tố phổ biến nhất của thời trang công sở - áo dệt kim đỏ, chân váy denim dáng xòe và một đôi giày cao gót lụa satin mũi nhọn

ẢNH: JANKA POLLIANI


váy denim chân váy denim vải denim Phong cách công sở váy denim công sở

