Thời trang 24/7

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/08/2025 20:00 GMT+7

Xanh navy mang trong mình vẻ sang trọng nhưng vẫn tinh tế. Sắc xanh này vừa đủ an toàn để phù hợp với nhiều hoàn cảnh, lại vừa đủ tinh tế để tạo điểm nhấn cho phong cách.

Xanh navy đang được các nhà mốt ưa chuộng với nhiều thiết kế đa dạng, từ vest công sở cho đến jumpsuit, váy midi hay sơ mi thanh lịch. Điểm chung ở những thiết kế này là sự tiết chế màu sắc, nhấn mạnh đường cắt may tinh xảo để làm bật lên sự sang trọng của người mặc. Nhờ khả năng phối hợp linh hoạt, sắc xanh navy trở thành tông màu lý tưởng cho cả đi làm, dạo phố hay những chuyến công tác quan trọng.

Phối xanh navy cùng tông

Xanh navy vốn mang vẻ đẹp trầm ổn và sang trọng, khi được phối cùng những gam xanh đồng điệu sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa. Salim diện áo blazer dáng ngắn màu xanh navy, phối cùng chân váy dài cách điệu đồng màu, tạo nên tổng thể thanh lịch và cuốn hút. 

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 1.

Túi xách màu be mang lại sự nhã nhặn, trong khi đôi bốt đen tạo nét hiện đại, cá tính

ẢNH: @SALIMHWG

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 2.

Áo gile cổ vuông màu xanh navy với hàng cúc đen tạo điểm nhấn trang nhã, mang lại vẻ thanh lịch và hiện đại. Chiếc đồng hồ ánh bạc trên tay càng tôn lên sự tinh tế, tối giản nhưng sang trọng của người mặc

ẢNH: @TANYA_TP

Phối xanh navy cùng màu trắng

Sự đối lập giữa gam xanh navy trầm lắng và sắc trắng tinh khôi luôn mang đến hiệu ứng thị giác hài hòa, vừa trang nhã vừa hiện đại. Hoa hậu Trần Tiểu Vy lựa chọn áo khoác lửng xanh navy nổi bật hàng cúc ánh kim tạo điểm nhấn tinh tế. Bên trong, cô phối cùng áo trắng tối giản.

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 3.

Phía dưới là chân váy dáng xòe nhẹ gam navy trầm hơn, giúp cân bằng màu sắc và tạo độ mềm mại

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 4.

Chiếc áo sơ mi xanh navy được kết hợp cùng khăn mỏng màu trắng, vừa tạo sự nhã nhặn vừa làm nổi bật chủ thể. Phối cùng quần jeans trắng và thắt lưng đen, tổng thể toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn năng động

ẢNH: @HOANG.YENNN_

Phối xanh navy cùng màu đen

Sự kết hợp giữa xanh navy và màu đen mang lại cảm giác hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Áo polo xanh navy với phom dáng gọn gàng mang đến cảm giác trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu. 

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 5.

Được phối cùng chân váy ngắn dáng bí màu đen, tạo nên sự cân đối thú vị giữa nét năng động và nữ tính

ẢNH: @LINBENE

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 6.

Áo sweater xanh navy được phối tinh tế cùng chiếc áo sơ mi xanh nhạt, phần cổ áo sơ mi hé lộ ra ngoài tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Chiếc chân váy ngắn dáng xòe màu đen làm tổng thể trở nên năng động và tươi mới hơn

ẢNH: @DIEMQUYNGG

Xanh navy phối gam be

Áo khoác ngoài dáng sơ mi xanh navy kẻ ca rô được phối cùng áo thun xám trơn bên trong, tạo nên sự đối lập giữa màu sắc. Phần dưới là chân váy chữ A màu be, mang lại vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát. 

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 7.

Điểm nhấn đến từ chiếc thắt lưng đen nhỏ gọn, giúp định hình vòng eo và làm tổng thể thêm gọn gàng

ẢNH: @SLOW.AND

Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy- Ảnh 8.

Áo gile màu be kết hợp cùng quần shorts xanh navy mang lại sự cân bằng giữa thanh lịch và năng động. Giày xanh navy đồng điệu với quần, tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể. Chiếc túi xách bản to màu cam, vừa phá cách vừa giúp trang phục thêm phần rực rỡ

ẢNH: @BEBEBY.B

Dù xuất hiện trong những thiết kế tối giản hay phối hợp cùng các sắc độ khác, navy luôn giữ được sự cân bằng giữa hiện đại và cổ điển.



Xanh Navy Màu xanh Gam xanh trang phục màu xanh navy phối đồ với màu xanh navy

