Phong cách sang trọng nhưng tinh tế với sắc xanh navy

Xanh navy đang được các nhà mốt ưa chuộng với nhiều thiết kế đa dạng, từ vest công sở cho đến jumpsuit, váy midi hay sơ mi thanh lịch. Điểm chung ở những thiết kế này là sự tiết chế màu sắc, nhấn mạnh đường cắt may tinh xảo để làm bật lên sự sang trọng của người mặc. Nhờ khả năng phối hợp linh hoạt, sắc xanh navy trở thành tông màu lý tưởng cho cả đi làm, dạo phố hay những chuyến công tác quan trọng.
Phối xanh navy cùng tông
Xanh navy vốn mang vẻ đẹp trầm ổn và sang trọng, khi được phối cùng những gam xanh đồng điệu sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa. Salim diện áo blazer dáng ngắn màu xanh navy, phối cùng chân váy dài cách điệu đồng màu, tạo nên tổng thể thanh lịch và cuốn hút.
Phối xanh navy cùng màu trắng
Sự đối lập giữa gam xanh navy trầm lắng và sắc trắng tinh khôi luôn mang đến hiệu ứng thị giác hài hòa, vừa trang nhã vừa hiện đại. Hoa hậu Trần Tiểu Vy lựa chọn áo khoác lửng xanh navy nổi bật hàng cúc ánh kim tạo điểm nhấn tinh tế. Bên trong, cô phối cùng áo trắng tối giản.
Phối xanh navy cùng màu đen
Sự kết hợp giữa xanh navy và màu đen mang lại cảm giác hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Áo polo xanh navy với phom dáng gọn gàng mang đến cảm giác trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu.
Xanh navy phối gam be
Áo khoác ngoài dáng sơ mi xanh navy kẻ ca rô được phối cùng áo thun xám trơn bên trong, tạo nên sự đối lập giữa màu sắc. Phần dưới là chân váy chữ A màu be, mang lại vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát.
Dù xuất hiện trong những thiết kế tối giản hay phối hợp cùng các sắc độ khác, navy luôn giữ được sự cân bằng giữa hiện đại và cổ điển.