Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp

Quần baggy không cầu kỳ mà lại tôn dáng, giúp nàng tự do trong từng bước đi. Chỉ cần diện lên, nàng đã tự tin khoe nét đẹp tự nhiên của chính mình.
Quần baggy trắng mang vẻ đẹp tinh khôi
Quần baggy trắng với phom đứng dáng khiến cô nàng trở nên thanh lịch, phối cùng áo sơ mi lụa pastel nhẹ nhàng và túi xách trắng tone sur tone là đã hoàn thiện diện mạo lôi cuốn.
Quần baggy cạp cao nhẹ nhàng
Điểm xuyết bằng đôi cao gót mũi nhọn là nàng đã đủ tự tin để chinh phục mọi cuộc hẹn.
Điểm thêm vào bản phối bằng đôi giày cao gót tone sur tone với quần baggy là nàng đã hoàn thiện diện mạo ngời sáng.
Quần jeans baggy hiện đại
Quần jeans baggy màu xanh đậm với điểm nhấn là đường chỉ dập nổi phía trước, phối cùng áo tank top và chiếc thắt lưng da màu đen khiến bộ trang phục của nàng thêm chiều sâu.
Áo thun polo kẻ sọc phối cùng chiếc túi xách kẹp nách là nàng đã sở hữu ngay diện mạo năng động.
Quần kaki baggy nhẹ nhàng
Phối cùng với áo tank top màu nâu, điểm xuyết thêm chiếc túi xách da và giày thể thao trắng là nàng đã sở hữu bản phối ngọt ngào.