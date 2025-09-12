Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp

Quần baggy không cầu kỳ mà lại tôn dáng, giúp nàng tự do trong từng bước đi. Chỉ cần diện lên, nàng đã tự tin khoe nét đẹp tự nhiên của chính mình.

Quần baggy trắng mang vẻ đẹp tinh khôi

Vẻ đẹp tinh khôi sẽ được tôn lên khi diện lên mình chiếc quần baggy trắng ẢNH: BAHADI

Quần baggy trắng với phom đứng dáng khiến cô nàng trở nên thanh lịch, phối cùng áo sơ mi lụa pastel nhẹ nhàng và túi xách trắng tone sur tone là đã hoàn thiện diện mạo lôi cuốn.

Nối tiếp sự trẻ trung đó nhưng mang hơi hướng của sự chuyên nghiệp, quần tây baggy trắng phom quần đứng với những đường xếp ly tinh tế, sơ vin với áo sơ mi tạo vẻ ngoài thanh lịch cho môi trường công sở ẢNH: RUZA

Quần baggy cạp cao nhẹ nhàng

Quần vải baggy cạp cao màu xám chì khéo léo tôn đôi chân thon gọn, phối cùng áo sơ mi voan xuyên thấu kết hợp áo hai dây bên trong để toát lên thần thái lôi cuốn ẢNH: LEIKA

Điểm xuyết bằng đôi cao gót mũi nhọn là nàng đã đủ tự tin để chinh phục mọi cuộc hẹn.

Quần vải baggy cạp cao màu đen cổ điển phối cùng áo sơ mi cổ tròn tay dài với điểm nhấn là phần bèo nhún được điểm trước ngực ẢNH: @CLAYMORE

Điểm thêm vào bản phối bằng đôi giày cao gót tone sur tone với quần baggy là nàng đã hoàn thiện diện mạo ngời sáng.

Quần jeans baggy hiện đại

Được ưa chuộng bởi nét đẹp hiện đại, quần jeans baggy trở thành người bạn đồng hành của rất nhiều cô gái ẢNH: MASARA

Quần jeans baggy màu xanh đậm với điểm nhấn là đường chỉ dập nổi phía trước, phối cùng áo tank top và chiếc thắt lưng da màu đen khiến bộ trang phục của nàng thêm chiều sâu.

Chuyển sang nét đẹp năng động, quần jeans baggy trơn đứng phom, nhấn nhá bằng chi tiết xắn gấu để thêm phần cá tính ẢNH: LAMIA

Áo thun polo kẻ sọc phối cùng chiếc túi xách kẹp nách là nàng đã sở hữu ngay diện mạo năng động.

Quần kaki baggy nhẹ nhàng

Vẻ đẹp thuần túy được tôn lên trọn vẹn qua chiếc quần kaki baggy màu be sữa truyền thống ẢNH: YODY

Phối cùng với áo tank top màu nâu, điểm xuyết thêm chiếc túi xách da và giày thể thao trắng là nàng đã sở hữu bản phối ngọt ngào.