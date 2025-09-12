  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/09/2025 10:00 GMT+7

Quần baggy lên ngôi mang đến sự thoải mái giúp nàng tăng thêm phần cá tính trong phong cách.

Quần baggy không cầu kỳ mà lại tôn dáng, giúp nàng tự do trong từng bước đi. Chỉ cần diện lên, nàng đã tự tin khoe nét đẹp tự nhiên của chính mình.

Quần baggy trắng mang vẻ đẹp tinh khôi

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 1.

Vẻ đẹp tinh khôi sẽ được tôn lên khi diện lên mình chiếc quần baggy trắng

ẢNH: BAHADI

Quần baggy trắng với phom đứng dáng khiến cô nàng trở nên thanh lịch, phối cùng áo sơ mi lụa pastel nhẹ nhàng và túi xách trắng tone sur tone là đã hoàn thiện diện mạo lôi cuốn.

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 2.

Nối tiếp sự trẻ trung đó nhưng mang hơi hướng của sự chuyên nghiệp, quần tây baggy trắng phom quần đứng với những đường xếp ly tinh tế, sơ vin với áo sơ mi tạo vẻ ngoài thanh lịch cho môi trường công sở

ẢNH: RUZA

Quần baggy cạp cao nhẹ nhàng

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 3.

Quần vải baggy cạp cao màu xám chì khéo léo tôn đôi chân thon gọn, phối cùng áo sơ mi voan xuyên thấu kết hợp áo hai dây bên trong để toát lên thần thái lôi cuốn

ẢNH: LEIKA

Điểm xuyết bằng đôi cao gót mũi nhọn là nàng đã đủ tự tin để chinh phục mọi cuộc hẹn.

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 4.

Quần vải baggy cạp cao màu đen cổ điển phối cùng áo sơ mi cổ tròn tay dài với điểm nhấn là phần bèo nhún được điểm trước ngực

ẢNH: @CLAYMORE

Điểm thêm vào bản phối bằng đôi giày cao gót tone sur tone với quần baggy là nàng đã hoàn thiện diện mạo ngời sáng.

Quần jeans baggy hiện đại

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 5.

Được ưa chuộng bởi nét đẹp hiện đại, quần jeans baggy trở thành người bạn đồng hành của rất nhiều cô gái

ẢNH: MASARA

Quần jeans baggy màu xanh đậm với điểm nhấn là đường chỉ dập nổi phía trước, phối cùng áo tank top và chiếc thắt lưng da màu đen khiến bộ trang phục của nàng thêm chiều sâu.

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 6.

Chuyển sang nét đẹp năng động, quần jeans baggy trơn đứng phom, nhấn nhá bằng chi tiết xắn gấu để thêm phần cá tính

ẢNH: LAMIA

Áo thun polo kẻ sọc phối cùng chiếc túi xách kẹp nách là nàng đã sở hữu ngay diện mạo năng động.

Quần kaki baggy nhẹ nhàng  

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 7.

Vẻ đẹp thuần túy được tôn lên trọn vẹn qua chiếc quần kaki baggy màu be sữa truyền thống

ẢNH: YODY

Phối cùng với áo tank top màu nâu, điểm xuyết thêm chiếc túi xách da và giày thể thao trắng là nàng đã sở hữu bản phối ngọt ngào.

Quần baggy 'cân' mọi phong cách, chỉ cần mặc là đẹp- Ảnh 8.

Các nàng có thể lựa chọn chiếc quần kaki baggy lửng màu xám chì phối cùng áo sơ mi sát nách màu xanh pastel và đôi giày cao gót da màu đen để hoàn thiện bản phối nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng với người đối diện

ẢNH: HOYANG

 

quần baggy Quần jeans quần kaki thời trang Phong cách

Bài viết khác

Những gam màu dịu nhẹ và tươi sáng nên mặc vào mùa thu

Những gam màu dịu nhẹ và tươi sáng nên mặc vào mùa thu

Chân váy dài họa tiết, nét đẹp cổ điển bừng sáng từ công sở đến đường phố

Chân váy dài họa tiết, nét đẹp cổ điển bừng sáng từ công sở đến đường phố

Chinh phục mọi ánh nhìn với chân váy midi thanh lịch

Chinh phục mọi ánh nhìn với chân váy midi thanh lịch

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí

Đầm họa tiết giúp nàng khắc họa vẻ đẹp lãng mạn

Đầm họa tiết giúp nàng khắc họa vẻ đẹp lãng mạn

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa

CEO Jemmia - Lâm Ngọc Cường: Di sản văn hóa Việt Nam là viên kim cương quý giá

CEO Jemmia - Lâm Ngọc Cường: Di sản văn hóa Việt Nam là viên kim cương quý giá

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren

'Chạm' vào vẻ đẹp mong manh, lãng mạn của trang phục ren

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top